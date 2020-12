Speciális diétát követők ünnepi étrendje

Békés, boldog, szeretteink körében eltöltött nyugodt napok - mindenki erre vágyik az év legszebb ünnepén, karácsonykor. Ilyenkor összegyűlik a család a díszes fenyőfa körül, hagyjuk, hogy újra elragadjanak bennünket a csodavárás varázslatos pillanatai, s a semmivel sem összehasonlítható ünnepi ízek, hangulatok, illatok, gondolatok. Finom - a család ünnepi hagyományainak megfelelő - ételek sorakoznak a szépen megterített asztalon. Azaz csak sorakoznának, ha nem kényszerítene sokakat egy-egy állapot vagy betegség némi változtatásra az ünnepi menüben.

Változtatni mindenképpen kell – mert a diétázó nem érezheti magát kirekesztettnek az ünnepi asztal mellől, ahogy nem jelenthet az ünnep sem kísértést, sem lemondást a számára.

Speciális étrend – nagyobb odafigyelés

A speciális étrendet alkalmazók számára minden ünnepi alkalom kihívást jelent, mivel ilyenkor is be kell tartani az alkalmazott étrend előírásait: ennek megfelelően kell megválasztaniuk a felhasznált alapanyagokat, és a konyhatechnológiai eljárásokat. A szigorú megszorítások betartása különösen fontos bizonyos betegségek (pl. táplálékallergiák) esetén, mert vannak alapanyagok, amelyeket egyáltalán nem fogyaszthat az érintett.

A diéta lényegében a beteg szervezet igényeinek megfelelően kialakított étrend, amely alkalmazkodik a beteg tápláltsági állapotához, az adott betegség stádiumához és az egyéni igényeket is – a lehetőségekhez mérten – figyelembe veszi. Természetesen diétás étrendet követni egészségesen is lehet – de erről majd később részletesen lesz szó.

Hirdetés

Speciális diéták akut problémák esetén

Hasmenés

A hasmenés nem betegség, hanem egy tünet, amelynek a kiváltó okát célszerű felkutatni, így a kellemetlen állapot célzott kezeléssel és diétával orvosolható. Hasmenést okozhatnak: baktériumok, baktériumok által termelt toxinok, vírusok, bélparaziták, kémiai „mérgek”, permetezőszerek, nehézfémek. Gyakori tünete az emésztési és felszívódási zavaroknak és a stressz miatti pszichés túlterheltségnek. A diéta célja: az érzékeny bélszakasz megnyugtatása, az elveszített folyadék és elektrolitok pótlása, az energia- és tápanyaghiány rendezése. Mindez elérhető zsír- és rostszegény, egyszerűszénhidrát-mentes (például cukormentes) étrenddel, és tudatos folyadékbevitellel, valamint az étrend fokozatos felépítésével. Ha a hasmenés erős hasi fájdalommal, hányással, és lázzal jár, forduljunk orvoshoz.

Mit lehet enni?

Az első napon célszerű az emésztőrendszert tehermentesíteni, és a folyadékpótlásról gondoskodni. Aztán fokozatosan be lehet vezetni a szikkadt kenyérfélét, kekszet, ropit, rántott leveseket, burgonyapürét, reszelt almát, főtt rizst. Fogyaszthatóak még sovány húsok, sajtok, tehéntúró, lágy tojás.

Ünnepi étel tipp: Zöldséges húsgombócleves.

Székrekedés

Sokaknak okoz problémát a székrekedés, amely leggyakrabban a rendszertelen életmód, a kevés mozgás, a helytelen táplálkozás és a kevés folyadékfogyasztás számlájára írható. A megfelelő diétás kezelés viszont segíthet megszüntetni a kellemetlenségeket. Ennek alapja az étkezési rostban gazdag élelmiszerek: zöldségek és gyümölcsök, a teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk fogyasztása, és a megnövelt folyadékbevitel (napi 2-3 liter).

Ezt is olvassa el! Miért fontos kiemelten figyelni a folyadékfogyasztásra magas rostbevitel mellett?

Mit lehet enni?

Magas rosttartalmú zöldségeket, gyümölcsöket: paradicsom, sárgarépa, hagymafélék, zöldborsó, zeller, körte, málna, ribizli, alma, narancs, banán. Szilva nyersen, aszalva, befőttként vagy lekvárként. Teljes kiőrlésű lisztből készült kenyerek, étkezési búzakorpa az ételeinkbe keverve, müzli, barnarizs. Kefir, joghurt. Savanyú káposzta, kovászos uborka leve.

Ezt olvasta már? Régi-új találmány: erjesztett ételek

Ünnepi étel tipp: Aszalt szilvával töltött pulykamell párolt zöldségekkel.

Lábadozó betegek étrendje

Egy-egy nagyobb akut megbetegedés vagy műtét után szükség van a szervezet regenerálódására – ezt az időt nevezzük lábadozásnak. A felépülés gyorsaságát hátrányosan befolyásolhatja a nem megfelelően összeállított étrend, ami túlterhelve az emésztőrendszert felszívódási és anyagcsere-problémákat okozhat. A lábadozó betegek étrendjének célja, hogy pótolja a kialakult energia- és tápanyaghiányt, javítsa az általános állapotot és segítse a gyógyulási folyamatokat. Ennek érdekében energiában, fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag kell, hogy legyen az étrend – az adott alapbetegségtől függően összeállítva.

Mit lehet enni?

Sok-sok zöldséget, gyümölcsöt, keményítőben gazdag élelmiszereket, fehérjékben gazdag szárnyast, halat, tejet. Ilyenkor célszerű kerülni a magas rosttartalmú ételeket, mert puffadást okozhatnak, és meggátolják az értékes tápanyagok felszívódását.

Ünnepi étel tipp: frissen elkészített Újházi-tyúkhúsleves

Alultápláltság esetén

Szervezetünk működéséhez – az összes életfolyamathoz – szükséges energiát a táplálkozással bevitt tápanyagok biztosítják. Ezek hiányában egy olyan folyamat indulhat el, ami alultápláltsághoz vezet. Ilyenkor van szükség a roboráló (testsúlynövelő) diétára. Az idejében elkezdett testsúlynövelő étrend hivatott megakadályozni azt, hogy a szervezetben visszafordíthatatlan katabolikus folyamatok induljanak meg – kritikussá téve a beteg állapotát. A tápanyagok hiányát okozhatja azok elégtelen felvétele (akár mennyiségi, akár minőségi), a tápanyagok elégtelen felszívódása (bélbetegségek) vagy ha a szervezet túl sok tápanyagot használ (súlyos betegség, sérülés esetén) vagy túl sokat veszít (hasmenéses állapotok). Az étrend célja az, hogy az energiában, fehérjében, ásványi anyagokban, vitaminokban gazdag étrenddel a hiányzó tápanyagokat és az energiát pótolni lehessen – ezzel javítva a beteg állapotát. Mivel a betegek általában étvágytalanok – és egyszerre nagy mennyiségű ételt nem képesek elfogyasztani – dúsítási (komplettálási) eljárásokkal biztosítható a magasabb energia- és fehérjebevitel. A felkínált ételeket dúsíthatjuk főtt tojással, reszelt sajttal, tejföllel, majonézzel, vajjal.

Mit lehet enni?

Magas fehérjetartalmú húsok, halak: pulykamell, csirkemell, lazac, sertéscomb, ponty. Belsőségek – máj levesbetétekhez, krémnek, pástétomnak. Magas hústartalmú felvágottak, kolbászok, szalámik. Tojás, tojáskrém, omlett. Tej, tejtermékek, túró, sajt, joghurt.

Ünnepi étel tipp: Gyöngytyúkleves, töltött káposzta tejfölösen

Hasnyálmirigy-gyulladás esetén

A hasnyálmirigy-gyulladás diétájának célja a hasnyálmirigy nyugalomba helyezése – a fájdalom csökkentése és a romló tápláltsági állapot javítása. Akut szakaszban a szájon át történő táplálást kiiktatják (vagy parenterális folyadék- és elektrolitpótlással, vagy szondán át történő táplálással, amikor közvetlenül a vékonybélbe juttatják a tápanyagokat). Az akut szakasz után fokozatosan építik fel a diétát, először keserű teák, majd édes gyümölcslevek adásával, majd a szénhidrátok, fehérjék, legvégül a zsírok beépítésével az étrendbe. Később a diéta normál fehérje- és szénhidráttartalmú, zsírszegény, durvarost- és alkoholmentes, valamint fűszerszegény.

Ez is érdekelheti Akut hasnyálmirigy-gyulladást követő diéta

Ez is érdekelheti Krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő beteg táplálkozása

Vashiányos vérszegénység esetén

A vas nélkülözhetetlen ásványi anyag szervezetünk számára: szükséges az immunrendszer, az izmok, az agy működéséhez, enzimek alkotóelemeként pedig a sejtanyagcseréhez. Hiányában – mivel a szervezet nem tudja önállóan előállítani (a táplálékkal kell bevinni) – vashiányos vérszegénység (vashiányos anémia) lép fel, az arra jellemző tünetekkel. A vashiányos anémia diétájának célja: a kimerült vasraktárak feltöltése, a gyógyszeres vaspótlás támogatása. Napi vasszükségletünk 12-15 mg. A vas felszívódását számos tényező gátolhatja, pl. a táplálékok oxálsavtartalma, a gyomorsavhiány és az elégtelen C-vitamin-fogyasztás. A vas felszívódását a C-vitamin segíti.

Ez is érdekelheti! A vaspótlás lépcsőfokai

Ez is érdekelheti! A vashiány laboratóriumi vizsgálata

Ez is érdekelheti! A vashiány hátterében - Lisztérzékenység, gyulladás, daganat

Mit lehet enni?

Magas vas- és C-vitamin-tartalmú élelmiszereket: májat, húst, húskészítményeket, gyümölcsöket (szilva, ribizke, csipkebogyó), zöldpaprikát, savanyú káposztát, citrusféléket a C-vitamin-tartalom miatt, (főzelékféléket, olajos magvakat, mákot, diót, mogyorót), tejet, tejtermékeket, száraz hüvelyeseket (bab, borsó, lencse).

Ünnepi étel tipp: Sajttal töltött pulykamell, májpástétom, mákos bejgli

Testsúlycsökkentés szükségessége esetén

A fogyókúrázók helyzete sem egyszerű ünnepek idején: ellenállniuk kell a terített asztal kísértéseinek és be kell tartaniuk a testsúlycsökkentő étrend előírásait. Mindez komoly önkontrollt igényel. A fokozott éhségérzet csökkentése érdekében célszerű gyakran keveset enni, el kell kerülni az „üres kalóriákat” – a cukorral készült ételeket, süteményeket, üdítőket –, ahogy a zsírban gazdag ételeket is. Viszont nélkülözhetetlen a fehérjék, ásványi anyagok, vitaminok és élelmi rostokban gazdag élelmiszerek fogyasztása. A diéta célja a testtömeg és a testzsírtöbblet csökkentése – az elhízással járó szövődmények kialakulásának megakadályozása – oly módon, hogy a diéta ne okozzon éhségérzetet, és biztosítsa a kellő tápanyagbevitelt.

Mit lehet enni?

Egyszerűcukor-mentes, és zsírszegény alapanyagokból (zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok, alacsony zsírtartalmú tejtermékek) párolással, főzéssel, grillezéssel, alufóliában, sütőzacskóban, cserépedényben vagy minimális zsiradék felhasználásával elkészített ételeket.

Ünnepi étel tipp: Zöldségleves, rokfortos-körtés pulykamell burgonyasalátával

Speciális diéták krónikus problémák esetén

Táplálékallergiások speciális étrendje

Az allergia az immunrendszer kóros túlműködése – az allergiások szervezete téves módon idegenként ismeri fel a környezetben vagy a táplálékokban található ártalmatlan anyagokat, és túlzott válaszreakcióval válaszol. A szervezet a tüneteket megelőzően legalább egyszer már találkozott a kérdéses kémiai anyaggal, amelynek során IgE ellenanyagot termelt ellene. Ételallergia esetén amikor legközelebb a kérdéses anyagot (ételt) elfogyasztjuk – az már a nagy mennyiségű előre termelődött IgE ellenanyaggal találkozik és a szervezet más kémiai anyagokat is – pl.: hisztamint is felszabadít. Lényegében ezen immunválasz eredménye az allergiás tünetek megjelenése – a bélrendszerben (hasi fájdalom, hasi görcsök, hasmenés, hányás), a légző rendszerben (orrviszketés, orrdugulás, orrfolyás, garatviszketés, gégeödéma, nehézlégzés, légutak duzzanata), a bőrön (csalánkiütés, ekcéma), vagy az egész szervezetet érintő életveszélyes állapot (anafilaxiás sokk) formájában. Az anafilaxia egy akut, életet veszélyeztető és több szervrendszert érintő allergiás reakció, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A tünetek váratlanul, az allergiát kiváltó allergén szervezetbe kerülését követően másodperceken belül kialakulnak.

Ezt is olvassa el! Ön tudja, mit tegyen anafilaxiás sokk esetén?

Az ételallergia hazánkban a felnőttek kb. 1%-át, a gyermekek 7%-át érinti. A leggyakoribb allergiát okozó ételek felnőtteknél: tojás, kagyló, halak, mogyoró. Gyermekeknél a leggyakoribb allergének a tej, a szója, tojás, halfélék és tenger gyümölcsei, és az olajos magvak. De bármely életkorban allergiát válthat ki a szója, a nátrium-glutamát, zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, élelmiszer-adalékanyagok is. Az ilyenkor alkalmazott eliminációs étrend célja az allergiás tüneteket kiváltó élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők kiszűrése és olyan étrend összeállítása, amely nem fog tüneteket provokálni.

A táplálékallergiák csoportjába tartozik a tej-, tojás- és szójaallergia – ezeknél is specifikus, reprodukálható, kóros immunológiai reakciók okozzák a jelentkező tüneteket. Minél korábban – csecsemő- és gyermekkorban – diagnosztizálják, annál nagyobb az esélye a szigorú diétát követő teljes gyógyulásnak. Kialakulása megelőzhető, ha a csecsemő tehéntejet 1 éves koráig, tojássárgáját 9 hónapos koráig, tojásfehérjét 1 éves koráig nem kap.

A tejfehérje-allergia a tej fehérjéivel (kazein, laktoalbumin) szemben fellépő allergiás reakció, ami változatos tüneteket okoz. A diéta célja a panaszok megjelenésének megakadályozása a kiváltó allergén elkerülésével. Fontos tudni, hogy annál, aki tejfehérje-allergiában szenved, gyakran keresztreakció alakulhat ki, ha marha- vagy borjúhúst vagy a belőlük készült ételeket fogyasztja.

A tojásallergia esetén a tojás sárgája és fehérje egyaránt okozhat tüneteket, hiszen a tojás 6 különböző allergént tartalmaz. Ezek az allergének főként csecsemő- és kisgyermekkorban okozhatnak különböző súlyosságú bőr- és légúti panaszokat (köhögést, asztmát) – a tojásmentes diéta betartásával a panaszok megszűnnek.

A táplálékallergia elsődleges kezelése az allergiát kiváltó étel vagy ételek teljes elkerülése és kiiktatása az étrendből. Az allergiát kiváltó élelmiszer-összetevők feltüntetése a csomagoláson a gyártók számára kötelező. Nagyon fontos a készen vásárolt táplálékok összetételének gondos ellenőrzése fogyasztás előtt.

Mit lehet enni?

Minden olyan az egészséges táplálkozás alapelveinek megfelelő ételt, amely nem tartalmazza az allergén anyagokat.

Táplálékintolerancia

A táplálékintolerancia – bár a táplálékallergiához hasonló tünetekkel jelentkezhet, és a tüneteket ugyancsak valamilyen elfogyasztott élelmiszer váltja ki – mégsem keverendő össze az allergiával, mert intolerancia esetén nem zajlik a szervezetben kóros immunreakció.

Laktózérzékenység

A laktózérzékenység vagy laktózintolerancia a vékonybélben található laktózbontó enzim (laktáz enzim) teljes vagy részleges hiánya miatt alakul ki. A tejcukor emiatt bontatlanul halad át a bélrendszerben – és a vastagbél baktériumai bontják le zsírsavakká és gázokká – tipikus tüneteket okozva (például vizes hasmenés, puffadás, hasi görcsök). Mindezt kiküszöbölni háromféleképpen lehet: vagy el kell kerülni a laktózt tartalmazó ételeket, vagy helyettesíteni kell laktózmentes termékekkel, illetve van lehetőség a hiányzó laktáz enzim pótlására is.

Mit lehet enni?

Mindent, ami nem tartalmaz laktózt. Vagy laktózt nem tartalmazó tejhelyettesítőket: rizstejet, szójatejet, kókusztejporból készült ételeket, kókusztejet.

Ez is érdekelheti Laktózérzékeny betegek táplálkozása

Ünnepi étel tipp: Halászlé, hajdinás csirkemellragu

Lisztérzékenység

Nagyon sokakat érintő probléma a lisztérzékenység, ami egy öröklődő autoimmun megbetegedés, a tüneteinek kiváltó oka az elfogyasztott ételek és élelmiszerek gluténtartalma (alfa-gliadin). Hatására hosszú távon károsodik a vékonybél nyálkahártyája, ami felszívódási zavarhoz vezet. A vékonybél sejtjei glutén hatására károsodnak, az emésztés és a felszívódás tökéletlenné válik – kellemetlen tünetek sokaságát és laboratóriumi eltéréseket okozva. A diéta lényege a nyálkahártya-károsodás és a tünetek megszüntetése a glutént tartalmazó ételek (búza, árpa, rozs, zab) teljes kiiktatásával az étrendből. Ezek más növényi alapanyagokkal helyettesíthetőek.

Mit lehet enni?

Zöldségeket, gyümölcsöket, rizst, kukoricát, burgonyát, hajdinát, illetve kukoricaliszttel, rizsliszttel, sárgaborsóval, szójaliszttel, mandulaliszttel, kukorica- és burgonyakeményítővel készült élelmiszereket. Korlátozás nélkül fogyaszthatóak a húsok, halak. A glutén a feltüntetendő allergének közé tartozik, így a jelenlétéről a gyártó köteles tájékoztatni a fogyasztót. Mivel igen kis mennyiség is elegendő a tünetek kialakulásához, ezért a gluténmentes termékek előállítása szigorúan külön gépsoron történik, ahogy otthon is minden gluténmentes ételt elkülönítetten kell kezelni a hagyományosaktól. A tünetek megjelenésének megakadályozása érdekében a diétát egész életen át szigorúan be kell tartani.

Ünnepi étel tipp: Darált hússal töltött burgonya, diós túrókrém

Cukorbetegségben

A cukorbetegek diétája mindig egyénre szabott annak érdekében, hogy az érintett egészsége és munkaképessége, életkilátásai megközelíthessék a nem cukorbeteg társaiét. A cukorbetegséget a hasnyálmirigy inzulin nevű hormonjának csökkent termelődése vagy hiánya, illetve az inzulinhatás elmaradása okozza, ami következményesen befolyásolja a fehérje- és zsíranyagcserét is. Megfelelő étrend, napi rendszerességgel végzett fizikai aktivitás és az ezekhez igazított gyógyszeres kezelés, illetve szükség esetén inzulinterápia, valamint a beteg következetes magatartása segíthet abban, hogy a vércukorértékek megközelíthessék a normális szintet. Az étrend összeállításánál figyelembe kell venni, hogy a beteg 1-es vagy 2-es típusú cukorbeteg-e, valamint tápláltsági állapotát, nemét, életkorát és fizikai aktivitását. Mindig meghatározásra kerül a napi elfogyasztható szénhidrátmennyiség , amihez a fehérje- és zsírbevitelt és az energiamennyiséget is hozzárendelik.

Ezt olvasta már? Miért érdemes megtanulni a szénhidrátszámolást?

Mit lehet enni?

A szénhidráttartalmú táplálékok között a szénhidráttartalom és a vércukoremelő hatás függvényében vannak lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerek (például: paradicsom, uborka, retek, fejes saláta, sovány húsok, felvágottak, sovány sajtok, kis mennyiségben használt margarin, étolaj, tojás). Korlátozott mennyiségben fogyaszthatóak a mérséklet sebességgel felszívódó szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerek, ilyenek a zöldségfélék: zöldborsó, sárgarépa, kukorica, szárazbab, sárgaborsó, sütőtök, burgonya, és gyümölcsök: alma, körte, narancs, meggy, eper, málna, őszibarack, nektarin. Számolni kell a rizs, liszt, rozsliszt, kenyérfélék, zsemle, kifli, diabetikus kekszek, száraztészták szénhidráttartalmát is. Lisztek, kenyérfélék, pékáruk közül a teljes kiőrlésűt válasszuk, és mindenképpen tanácsos barna rizst használni. Az egyszerű szénhidrátok fogyasztása kerülendő.

...és mik azok, amik kerülendők?

Cukrozott italok, alkoholok, aszalt gyümölcsök, cukorral, mézzel készült ételek és italok, dzsemek, cukorkák, csokoládék, sütemények, magas zsírtartalmú élelmiszerek, zsírdús tej és zsírdús tejtermékek, zsíros húsrészek, felvágottak, kolbászok.

Alapelvek

Ne használjunk, ne fogyasszunk cukrot vagy cukorral készült ételeket, kerüljük a magas glikémiás indexszel rendelkező – azaz a vércukrot gyorsabban és nagyobb mértékben megemelő – alapanyagokat. A finomliszt helyett használjunk teljes kiőrlésű lisztet. Naponta együnk legalább 30 dkg zöldségfélét – nyersen, párolva, főzelékként, levesbe, salátaként, köretnek. (Kivéve a burgonyát – aminek magas a szénhidráttartalma és a glikémiás indexe). Használjunk zsírszegény alapanyagokat, és kíméletes konyhatechnológiai eljárásokat (főzzünk, pároljunk alufólia alatt, sütőzacskóban, római cseréptálban). Mérsékelhetjük a vércukor-ingadozások mértékét magas élelmirost-tartamú élelmiszerek fogyasztásával – amelyek amellett, hogy lassítják a szénhidrátok felszívódását, megkötik a bélrendszerben a mérgező, rákkeltő anyagok egy részét is. Az édes íz pótlására – és sütemények elkészítéséhez – ma már léteznek korszerű energiamentes édesítőszerek és cukorhelyettesítők, amelyek nem növelik a vércukorszintet. Ilyen a xilit, más néven nyírfacukor, melynek édességi szintje megegyezik a répacukoréval, fokozza a jóllakottság érzését. Viszont fontos tudni, hogy ha kutyánk vagy más kiskedvencünk van, nekik tilos adni xilitet vagy abból készült ételt, mert rájuk nézve halálos méreg! A stevia természetes és energiamentes édesítőszer, egy dél-amerikai növényből vonják ki, mivel 300-szor édesebb a répacukornál, óvatosan kell a süteményekhez adagolni, mert túladagolva keserűvé teheti azokat. Az eritrit is energiamentes édesítőszer, ami gyorsan felszívódik, és nem okoz bélproblémákat.

Ünnepi étel tipp: Gombás rakott hal, savanyúkáposzta-saláta, grillezett zöldségek, csicsókachips

Magas koleszterinszint esetén

A koleszterin olyan fontos zsírnemű vegyület a vérben, amely azon túl, hogy a sejtek építőköve, részt vesz a hormonok, a D-vitamin és az epesavak képzésében is. Mennyisége függ attól, hogy mennyit termel a szervezetünk belőle, illetve attól, hogy mennyit viszünk be a táplálkozással. Túlzott mennyiségben káros, mert lerakódva az erek falára szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz. Ha kiderül, hogy az LDL-koleszterin (ártó hatású) és a HDL-koleszterin (védő hatású, megakadályozza a koleszterin lerakódását az érfalon) aránya – az LDL-koleszterin szintjének megnövekedésével – megváltozik, és emelkedett a trigliceridszint is, akkor koleszterinszegény diétára van szükség, amelynek segítségével lassítható az érelmeszesedés folyamata. Csökkenteni kell a koleszterinbevitelt: a magas koleszterintartalommal rendelkező élelmiszereket (például nyelv, vese, velő, szalonna, tepertő, szív, szalámi- és kolbászfélék, disznósajt, kaviár, pacal, tojássárgája) ki kell zárni az étrendből. Érdekességképpen: 100 grammnyi agyvelőben 3000 mg vagy a kenőmájasban 224 mg koleszterin van, miközben a diéta alatt a koleszterinbevitel nem haladhatja meg a napi 300 mg-ot.

Mit lehet enni?

Növelni kell a koleszterint megkötő élelmi rostokban gazdag élelmiszerek és a telítetlen zsírsavak (növényi zsiradékok, tengeri halak, busa) fogyasztását.

Ünnepi étel tipp: Cukkinikrémleves, zabpelyhes zöldség fasírt

Köszvény esetén

A húgysav (purin) anyagcsere zavara következtében kialakuló köszvény elsősorban az ízületekben okoz rohamokban fellépő vagy tartós ízületi gyulladást. A köszvényes betegek diétájának célja a purinanyagcsere-zavar és a magas húgysavszint befolyásolása azáltal, hogy alacsony purintartalmú alapanyagokból, só- és fűszerszegényen elkészített ételeket biztosítanak az érintett számára. Célszerű naponta 5-6 alkalommal – egyszerre kis mennyiségű ételt elfogyasztani. Kerülni kell a bőséges fehérjebevitelt, a zsíros ételeket és az alkoholfogyasztást – mert rohamot válthatnak ki.

Mit lehet enni?

Felhasználható alapanyagok: joghurt, túró, sovány sajt, sovány tej és tejtermékek, kefir, burgonya, rizs, gabonafélék, tojás, zöldségek és főzelékfélék (kivéve paraj, karfiol, zöldborsó, bab, lencse, sárgaborsó), gyümölcsök. A fogyasztható élelmiszerek purintartalma előfőzéssel tovább csökkenthető.

Ünnepi étel tipp: zsírszegény rakott ételek, húspástétomok, húspudingok

Magas vérnyomás esetén

A magas vérnyomás nagyon sokakat érintő probléma. Kialakulásának egyik legfontosabb étrendbeli kockázati tényezője a túlzott sóbevitel. A magas vérnyomás kezelésében is fontos szerepet játszik – az életmódváltás, a fizikai aktivitás növelése és az esetleges gyógyszeres kezelés mellett – a megfelelő étrend kialakítása. Cél az ideális testtömeg elérése, a só- és zsírbevitel csökkentése, a hiányzó ásványi anyagok pótlása és a megfelelő rostbevitel, ezek eredményeképpen a vérnyomás normalizálása. Ezért az étrend energia-, zsír- és nátriumszegény, nem tartalmaz egyszerű szénhidrátot, viszont kálium-, kalcium-, magnéziumgazdag és rostdús.

Mit lehet enni?

Fogyasztható: száraz hüvelyesek, paradicsom, sárgarépa, paraj, sóska, banán, szőlő, olajos magvak. A só hiányának ellensúlyozására és az ételek élvezeti értékének növelésére számos fűszernövény alkalmazható: bors, oregánó, rozmaring, fűszerpaprika, kurkuma, szegfűbors, gyömbér, petrezselyem, kakukkfű.

Ünnepi étel tipp: Édesburgonya-leves, paradicsomos csirkemell

Epebetegség esetén

Az epebetegek étrendi előírásainak betartásával amellett, hogy enyhíteni lehet a tüneteket, megelőzhetővé válnak a görcsös rosszullétek is. Az epehólyagban összegyűlő epét a máj termeli – fontos szerepe van a zsírok emésztésében. Ha az epe vékonybélbe ürülése akadályozott, besűrűsödik, és megnő a gyulladás vagy az epekő kialakulásának esélye. Mindez jellegzetes emésztőrendszeri panaszokat (puffadás, teltségérzet, tompa fájdalom) vagy görcsös rohamokat okoz. A diéta mikéntje attól függ, hogy nyugalmi vagy görcsös állapotról van-e szó.

Mit lehet enni?

Görcsös állapotban az étrend durvarostmentes, szigorúan zsírszegény és fűszerszegény.

Mit kell kerülni?

Nyugalmi időszakban bizonyos alapanyagokat kerülni kell – nehogy rohamot okozzanak: kelt tészták, csokoládék, kakaó, aprómagvas gyümölcsök, hagymafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek, paprika, paradicsom, csípős fűszerek.

Ez is érdekelheti Epehólyag és epeutak megbetegedései esetén ajánlott táplálkozás

Crohn-betegség esetén

A Crohn-betegek étrendje mindig személyre szabott. A bélfal szakaszokban jelentkező megbetegedésében – ahol a krónikus gyulladás a bélfal valamennyi rétegére kiterjed – gyakoriak a bélösszenövések és sipolyok. Nyugalmi és fellángoló időszakok jellemzik. Cél a gyulladt bélszakasz megnyugtatása, a megfelelő só- és folyadékpótlás, illetve az energia- és a tápanyaghiány pótlása. Ki kell iktatni a bélnyálkahártyát irritáló anyagokat (erős fűszerek, durva rostok). Gyakori kis étkezésekkel, energia- és fehérjegazdag, de zsírszegény étrenddel sokat segíthetünk a tünetek leküzdésében. Nem javasolt a káposztafélék, az aprómagvas gyümölcsök, aszalványok, olajos magvak, zsíros kelt tészták fogyasztása sem.

Ez is érdekelheti Diéta Crohn-betegségben szenvedőknek

Refluxbetegség esetén

Aki gyakori gyomorégéstől szenved, nem is sejti, hogy a kellemetlen tünet hátterében akár komoly szövődményekkel is járó refluxbetegség is állhat. Ez olyan emésztési rendellenesség, amelynek során a gyomortartalom – a nyelőcsövet a gyomortól elválasztó izomgyűrű tökéletlen záródásának következtében – visszakerül a nyelőcsőbe, károsítva annak nyálkahártyáját, égő, maró fájdalmat okozva. A refluxbetegek étrendjének alapja a rendszeres kis mennyiségű étkezés, az erős fűszerek, a kávé, a savas ételek, a szénsavas italok, az alkohol, a citrusfélék, a pácolt, a füstölt készítmények kerülése.

Ez is érdekelheti A reflux diéta alpelvei

Ez is érdekelheti Reflux - Amit Ön is megtehet

Egyébként egészséges felnőttek speciális diétái

Speciális diétát alkalmazni egészségesen is lehet.

Terhességben

Tanácsos ez a várandós kismamáknak, mert a nem megfelelően összeállított étrend hátrányosan befolyásolhatja a magzat fejlődését, amelynek eredményeképpen az újszülött kisebb testsúllyal, testhosszal, fej- és mellkastérfogattal jöhet a világra. A diéta célja a kismama terhesség alatti megnövekedett tápanyagszükségletének fedezése, a magzat optimális fejlődéséhez szükséges fehérjebevitel, az esszenciális zsírsavak ideális arányának kialakítása és a rostokban gazdag összetett szénhidrátok fogyasztása. Ügyelni kell a vitamin- és ásványi anyag (kalcium, magnézium, vas, folsav) bevitelre is. Nem ajánlott a vegetáriánus étrend, sem az egyszerű cukrok bevitele (terhességi cukorbetegségben vagy cukorbetegségben szenvedő kismamákra szigorú étrendi előírások vonatkoznak – lásd később).

Ez is érdekelheti! Terhességi diabéteszem van - Mit szabad enni, és mit nem?

Ez is érdekelheti! Kiegyensúlyozott táplálkozás a terhesség idején

Szoptatási időszakban

A baba születése után a szoptató édesanyák étrendje sem lehet hiányos, mert a kiegyensúlyozatlan táplálkozás hatással van a tejelválasztásra, a mama közérzetére és az anyatej minőségére. Az anyukának növelnie kell a napi folyadék- és energiabevitelt olyan gondosan összeállított étrenddel, amely nem fog plusz kilókat eredményezni az időszak végére sem.

Ez is érdekelheti! Szoptató anyák kiegyensúlyozott táplálkozása

Sportolók étrendje

A sportolók étrendje sportágspecifikus: eltérő energia- és tápanyagigénnyel rendelkeznek a különböző mozgást igénylő sportágakat űzők, ahogy a felkészülési és a versenyidőszak étrendje is eltér egymástól. Az edzések intenzitása, időtartama is az étrendet befolyásoló tényező. Cél a teljesítőképesség, az ellenállóképesség és a regenerálódóképesség növelése.

Ez is érdekelheti! A sporttáplálkozás irányelvei: Mi a sporttáplálkozás?

Ez is érdekelheti! Ideális táplálkozás szabadidős sportolóknak - I. rész

Ez is érdekelheti! Ideális táplálkozás szabadidős sportolóknak - II. rész

Idősek étrendje

Az idősek étrendjének összeállításakor nagyon fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy az energiaszükséglet arányosan csökken az évek előrehaladtával. A túlzott energiabevitel – párosulva a korral együtt járó fizikai aktivitás csökkenésével és az alapanyagcsere lassulásával –túlsúlyt eredményez, számos betegség kialakulásának esélyét növelve vagy egyes már meglévő betegségeket súlyosbítva. Problémát jelenthet az egyoldalú táplálkozás is – ami a szervezet leromlásához vezethet. Figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre – a kiszáradás megelőzése érdekében, ahogy az oly gyakori székrekedés kialakulásának megakadályozására is – akár búzakorpa fogyasztásának fokozatos bevezetésével is (1 evőkanál korpa 2 dl folyadékkal, ami lehet kefir, kompótlé, tejes turmix, savanyú káposztalé). A diéta célja: változatos, magas tápértékű, jó minőségű alapanyagokból készült, vitaminokban, ásványi anyagokban, rostokban gazdag, viszont energiában, zsírokban, egyszerű cukrokban szegényebb étrend kialakítása. Az idős emberek általában szeretik az édes ízeket, amit gyümölcssalátákkal, túrókrémekkel, gyümölcsalapú joghurtokkal biztosíthatunk számukra.

Ez is érdekelheti! Időskori táplálkozás

Forrás: WEBBeteg

Faar Ida, újságíró

Lektorálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

Felhasznált irodalom: