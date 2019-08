A reflux diéta alapelvei

A reflux betegségre jellemző tünetek – gyomorégés, rekedtség, köhögés – gyakran közvetlenül étkezés után vagy lefekvéskor jelentkeznek, súlyosbodnak. Speciális táplálkozással, néhány diétás szabály betartásával enyhíthetők a panaszok, a helyes étkezési szokások azonban önmagukban legtöbbször nem jelentenek megoldást a problémára, csupán a megfelelő terápia kiegészítéseként járulnak hozzá a panaszok javulásához.

A reflux diéta lehet változatos, azonban kerülni kell a túlzásokat az étrend kialakítása során. Általános szabály, hogy refluxos beteg ne egyen se túl sok édességet, se túl sok csípőset, se túl sok zsírosat, és általában véve ne egyen túl sokat! Alaposan rágja meg az ételt, minden falatot. Inkább többször étkezzen kevesebbet, mint egyszerre sokat, így elkerülhető a teltségérzet a gyomorban.

A reflux diéta kialakítása során ugyanis el kell kerülni, hogy a gyomor túl legyen terhelve, hiszen ez fokozza mind a savtermelést, mind a gyomorsavat a nyelőcső felé préselő nyomást. A nagy mennyiségű étel feszíti a gyomrot, aminek a hatására gyengülhet a nyelőcső alsó záróizma, így az túl gyakran vagy túl hosszú ideig ernyed el.

Figyelni kell arra is, hogy az elfogyasztott táplálék ne növelje a savtermelést és ne irritálja a nyelőcső nyálkahártyáját, ez ugyanis tovább fokozza a panaszokat. A fűszeres, erős ételek, a pácolt, füstölt termékek, a gyógynövények, a kávé, a szénsavas italok ugyanis mind izgatják a gyulladt és savtól károsodott nyálkahártyát, amely következtében a károsodott, gyengült nyálkahártya egyre kevésbé lesz képes betölteni védelmező, savakat semlegesítő szerepét.

Ételek a reflux diétában

Ajánlott a fehérjékben és élelmi rostokban gazdag táplálkozás, melynek részét kell, hogy képezze a párolt zöldségek, gabonapelyhek, a halak fogyasztása.

Az alacsony zsartartalmú tej semlegesíti a savat, így hasznos lehet, azonban a zsíros és/vagy túl nagy mennyiségű tej már ronthat a panaszokon. A legtöbb tejtermék fogyasztható, ám figyeljen arra, hogy mindenből a zsírszegény változatot válassza (legyen az tejföl, sajt, túró), a zsíros változatuk már ronthat a panaszokon. A reflux szempontjából (is) hasznos táplálék a joghurt, kefír.

A magas keményítőtartalmú ételeknek (pl. sütőtök, sárgarépa) szintén savlekötő hatása van, így előnyös lehet a fogyasztásuk reflux esetén.

A gabonakészítmények közül elsősorban a teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszerek ajánlottak, példul a graham kenyér, teljes őrlésű kenyér, korpás kifli. Tésztafélék közül a durumtészták, és a kevés tojásból készült tészták ajánlottak. Köretként a párolt rizs, barnarizs fogyasztható, valamint a főzött, héjában sült burgonya, párolt zöldségek. A hasábburgonya, hagymás törtkrumpli, majonézes saláták nem ajánlottak.

A zsíros húsokat (sertés, bőrös baromfi) és a feldolgozott hústermékeket (pl. kolbász, hurka), valamint a csípős fűszereket, nyers zöldségeket (különösen a káposztát, a hagymát és a fokhagymát) ki kell iktatni a refluxos étrendből. A zsírszegényen elkészített ételek fogyasztása kevesebb panaszt okoz, ugyanis kevésbé terhelik meg a gyomor egészséges működését.

Reflux mellett is étkezhetünk tehát változatosan, amennyiben az elkészítési módra is figyelmet fordítunk. A jellemzően nem ajánlott sertéshús is fogyasztható, amennyiben a kevésbé zsíros karajt, combot választunk, feldolgozás előtt lezsírozzuk, majd grillezve vagy alufóliában, sütőzacskóban sütjük meg. Az egyébként fogyasztható és előnyös hatású burgonya is ronthat azonban a panaszokon, amennyiben zsiradékban sütjük ki. A zöldségek elkészítésénél figyeljen arra, hogy jól párolja meg a zöldségeket, ugyanis nyers vagy kevéssé párolt formában nem előnyös a hatásuk a reflux betegségre.

Italok és a reflux

Az étkezés mellett figyeljen az elfogyasztott italokra is! A szénsavas üdítőitalokkal, ásványvízzel, szódavízzel ellentétben nyugodtan fogyasztható a szénsavmentes ásványvíz, esetleg az enyhén lúgosított vizek is javíthatnak a nem súlyos tüneteken. Az enyhe teák (amilyen például az édeskömény-, mályva- vagy zöld tea) jót tesznek a refluxos panaszok enyhítése érdekében, ellenben a kávéval, fekete teával, szénsavas üdítőkkel, amelyek fogyasztása kerülendő. Feltétlenül mondjon le az alkoholos italokról (sör, bor, pezsgő, koktélok is), mivel azok károsítják a nyelőcső nyálkahártyáját és rontják a záróizmok izomműködését is.

Igyon sok folyadékot, ám figyeljen arra, hogy lehetőleg étkezések között igyon többet. A kiadós ebéd vagy vacsora mellé megivott folyadék ugyanis tovább terheli a gyomrot és átmenetileg ronthatja a panaszokat.

Tiltott és támogatott ételek reflux diétában Mit nem szabad enni Ajánlott vagy jól tolerálható ételek zsíros ételek (rántott hús, pörköltök, kolbász és szalámifélék, tepertő, szalonna, sült oldalas, májasok, disznósajt, füstölt tarja, bőrös baromfi húsrészek, gulyásleves, töltött káposzta vagy paprika, hasábburgonya, tojásrántotta, lángos, kocsonya, vadas ételek)

koffein (kávé, fekete tea)

alkohol (minden formában)

csokoládé (a benne lévő cukor és a kakaóvaj magas zsírtartalma miatt)

egyéb cukros ételek (lekvárok, édes befőttek)

sós rágcsálnivalók (chips, snackek) és olajos magvak (földimogyoró, napraforgó, dió)

erősen fűszeres, jellemzően magyaros ételek

savanyú ételek (savanyúságok, citromlé, limonádé)

szénsavas italok

erősen mentolos ételek

citrusfélék (narancs, citrom, kivi)

almafélék (alma, körte)

paradicsom

magas savtartalmú gyümölcslevek, zöldséglevek (narancslé, almalé, paradicsomlé)

nyers zöldségek általában

egyes zöldségek (zöldpaprika, karfiol, káposzta)

hagyma, fokhagyma (mind nyersen, mind zsírban párolva)

torma, mustár

magas zsírtartalmú tej és tejtermékek (zsíros sajtok, körözött, tejszín, tejföl, vaj)

majonéz elsősorban az élőflórát tartalmazó tejtermékek (joghurt, kefír)

alacsony zsírtartalmú tej és tejtermékek (sovány tejföl, túró, zsírszegény sajtok, margarin)

magas keményítőtartalmú zöldségek (sütőtök, sárgarépa, kukorica, cékla)

párolt zöldségek (főleg zöldborsó, sárgarépa, brokkoli)

főzelékek, zöldséglevesek (zsírszegény habarással készítve)

rakott ételek sok zöldséggel

teljes kiőrlésű gabonakészítmények (barnakenyér, grahamkenyér, korpás zsemle)

alacsony zsírtartalmú péksütemények

gabonapelyhek, müzli (zabpehyel, kukoricapehely)

puffasztott termékek (pl. puffasztott rizs)

burgonya főzve vagy héjában sütve (zsírban sütve már nem)

rizs

durumtészta

enyhe fűszerek (petrezselyem, majoranna, kapor, snidling, borsikafű)

gyümölcsök közül: banán, barack, dinnye

alacsony zsírtartalmú húsok, főleg baromfi (bőr nélkül), hal (hering, keszeg) vagy grillezett sovány húsok

édességek közül: kekszek, puding, piskóta, édesítőszerek

koffeinmentes kávé

gyógyteák, zöldtea

Nem minden étel hat mindenkire ugyanúgy. A legfontosabb tanács, hogy a refluxos betegnek meg kell figyelnie, hogy az ő esetében milyen ételek fokozzák a panaszokat, és ennek megfelelően kell összeállítania saját reflux diétáját. A legbiztosabb módszer, ha étkezési naplót vezet, amelyben feljegyzi, milyen ételek után jelentkezett a gyomorégés.

Összefoglalva

A reflux diéta során kerülje a csípős, savanyú, édes és zsíros ételeket! Táplálkozzon változatosan és kiegyensúlyozottan, fogyasszon sok fehérjében és élelmi rostokban gazdag ételt.

A cikkünkben felsorolt valamennyi tipp a panaszok enyhítését szolgálja, ám ha néhány napon belül nem enyhülnek tünetei, feltétlenül forduljon orvoshoz, mivel a reflux betegség gyógyszeres kezelést igényel, illetve ha más betegség áll panaszai hátterében, az is mihamarabb kezelhető, ha időben orvoshoz fordul.

Forrás: WEBBeteg

Irinyi-Barta Tünde táplálkozástudományi szakember; B. M., szakfordító, EatSmarter!

Lektorálta: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus szakorvos