Az aranyér típusai és tünetei

Az aranyér kellemetlen beszédtéma, ám nagyon gyakori betegség. Milyen tünetek esetén kell aranyérre gondolni? Milyen típusai vannak, és mit lehet tenni az aranyér ellen?

50 éves életkorukig a felnőttek felének volt már aranyér miatt kialakuló végbél körüli viszketése, fájdalma, vérzése, így az aranyeresség az egyik leggyakoribb egészségi problémának számít. Az aranyér nemcsak fájdalmas és kellemetlen probléma, hanem a kialakuló gyulladás, vérrögök kezeletlen állapotban komolyabb szövődményeket is okozhatnak.

Az aranyér tünetei

Az aranyeresség legjellemzőbb tünete a székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés, ugyanakkor nem minden esetben erőteljesek a panaszok. Általánosságban a következő tünetek utalnak aranyérre, ám gyanú esetén célszerű szakorvos felkeresése is.

duzzanat, csomó a végbél környékén (ennek kivizsgálása és megítélése orvosi feladat),

fájdalmas székelés (tompa vagy nyilalló fájdalom),

fájdalom ülés során, de akár álló testhelyzetben is (sok esetben a beteg ülni egyáltalán nem bír),

erős viszketés a végbéltájon,

véres széklet,

kitüremkedés (tapintható aranyeres csomó),

huzamosabb ideig fennálló székrekedés,

váladékozás és nyálkás, véres széklet.

Amennyiben a fenti tüneteket tapasztalja magán, a panaszokat nagy valószínűség szerint az aranyér okozza.

Fontos azonban tudni, hogy minden esetben előfordulhat más eltérés is a panaszok mögött, ezért a fentiek közül bármelyik esetén érdemes orvoshoz fordulni! Minden esetben elsődleges a vastagbél vagy végbél rosszindulatú daganatának kizárása. Ehhez feltétlenül szükséges a beteg orvos általi fizikális vizsgálata, szükség esetén kiegészítő labor- és képalkotó vizsgálat kérése.

A leggyakoribb kórképek, melyek hasonló panaszt okozhatnak, vagy a tüneteik átfedhetnek az aranyeresség tüneteivel a következőek:

vastagé és végbéldaganat

féregfertőzés

divertikulózis, divertikulitisz

vastagbél polip

krónikus gyulladásos bélbetegség (IBD)

nyálkahártya-sérülés

súlyos székrekedés

fertőzés

Hogyan alakul ki az aranyér?

Székletürítés során az erőlködés, hasprés miatt a vénák falára nehezedő nyomás nő, ami idővel a legtöbb embernél túltágítja a vénákat. A kitágult erek ezzel még sérülékenyebbé válnak és hajlamosak lesznek a gyulladásra. A nagyfokú kitágulás egyben lassítja a véráramlást, ami növeli a vénában a vér pangását, emiatt fokozott a véralvadás, és a vérrögök kialakulásának (trombózis) veszélye is.

Az, hogy kinél váltja ki az aranyeres csomók gyulladását a rendszeres hasprés, az erőlködés, függ az egyéni adottságoktól, genetikánktól is, de szoros összefüggésben van az életmódunkkal és munkánkkal is. Az aranyér kialakulásának okairól itt olvashat bővebben.

Belső és külső aranyér

Elhelyezkedésétől függően kétféle aranyeret különböztetünk meg. A belső aranyér a végbél belső oldalán helyezkedik el és gyakran sokáig fájdalommentes, míg a külső aranyér a végbélnyílás körüli területen található.

Az aranyér nem veszélytelen Ha a belső aranyér nem kerül gyorsan vissza a végbélnyílás mögé, megduzzad (ezt kizáródásnak nevezik), a benne levő vér megalvadhat (trombotizál) és a csomó szövetei elpusztulhatnak. Ez fájdalmas és nem veszélytelen állapot, a bélflóra baktériumai kiterjedt gyulladást okozhatnak a sérülésből kiindulva.

Belső aranyér: az ilyen aranyeret korai stádiumában nem lehet sem látni, sem érezni, létezését időnként kis mennyiségű friss vér jelzi a WC-ben, a WC papíron. A vérzés oka, hogy az áthaladó széklet, különösen, ha kemény, felsérti az aranyér által a végbél üregébe bedomborított nyálkahártya felszínét, ami rövid ideig tartó vérzést eredményez székeléskor. Ha maga az aranyér is sérül, az élénkpiros és nagyobb mennyiségű vérzéssel jár.

Előreesett aranyér. Néha az erőlködés a belső aranyeres csomót az azt borító nyálkahártyával együtt kinyomhatja a végbélnyíláson, ami már okozhat fájdalmat, viszketést és sűrű székelési ingert. Ha ilyenkor sérül meg az aranyér, lüktető, spriccelő, élénkpiros vérzést is okozhat. Az előreesett aranyér finoman visszatolható a végbélbe, ez azonban még nem szünteti meg magát az aranyerességet. Súlyosabb esetben nem helyezhető vissza, vagy csak az orvos tudja, kizáródás is előfordul, mely súlyos következményekkel jár.

A belső aranyerességet a vérzés foka és az aranyeres csomó előesése alapján négy stádiumba szokás sorolni:

I. stádium: mérsékelten megnagyobbodott, vérzékeny aranyér, kifordulás nélkül

II. stádium: kiforduló, de spontán visszahúzódó aranyér vérzéssel

III. stádium: kiforduló, spontán vissza nem húzódó, kézzel visszahelyezhető, vérzékeny, nedvedző csomó

IV. stádium: állandóan kifordult állapotban levő, vissza nem helyezhető aranyér

Külső és belső aranyeres csomók

A külső aranyerek általában már kialakulásukkor panaszt okoznak, kellemetlenek, viszketnek, később fájnak is. Mivel vékony bőr fedi őket, amely ellenállóbb a bélnyálkahártyánál, kevésbé hajlamosak vérezni. Ha azonban a kitáguló erekben a véráramlás nagyon lelassul, ezek is trombotizálhatnak. Az ún. trombotizált külső aranyér már súlyos fájdalommal, duzzadással és gyulladással jár.

Szerencsére az aranyér hatásosan kezelhető különböző gyógyszerek és eljárások segítségével. A recept nélkül, vagy receptre kapható készítmények és házi gyógymódok sokat segíthetnek, ugyanakkor a súlyosabb állapotok, elsősorban a trombotizált külső aranyér már orvosi kezelést tesz szükségessé. Akkor forduljon orvoshoz, ha aranyere nem csillapodóan vérzik, belső aranyere nem helyezhető vissza, lázas állapotot okoz, vagy hetek alatt sem javul a különböző házi gyógymódokra!

Az aranyeres panaszokat komolyan kell venni

Sose felejtsük el, hogy az okozott tünetek más betegséget is elfedhetnek, ezek közül kimenetele miatt a daganat kizárása a legfontosabb.

Az aranyér abban az esetben szűnik meg hosszú távú következmény nélkül, ha a kiváltó oka megszűnik. Ilyen lehet a terhesség, szülés, jelentős testsúly, ülő életmód, kemény székletürítés vagy székrekedés.

A legtöbb esetben az aranyeresség tartósan fennáll, már a 30-as évükben járó fiataloknál is meglehetősen gyakran előfordul. Amennyiben nincs a háttérben megszüntethető kiváltó vagy súlyosbító tényező, feltétlen foglalkozni szükséges az aranyér megoldásával, mivel a panaszok idővel súlyosbodnak, és minél előrehaladottabb állapotban van az aranyér, annál nehezebb a kezelése is. Idősebb korban, nyilván a gyakrabban előforduló társbetegségek és súlyosbító tényezők miatt, még több panaszt okozhat, illetve kezelése is nehezebb lehet.

A kezeletlen aranyér súlyos szövődményekkel járhat, melyek a következők:

jelentős vérzés, vérszegénység, vashiány, hirtelen vérvesztés

gyulladás, elfertőződés, vérmérgezés

trombózis

a bélfal elhalása

a bélsár elakadása

A kezelés mellett nagyon fontos a megelőzés, illetve a hajlamosító tényezők kerülése is. Az intim testtájék tornájával (napi pár perc torna) kifejezetten jó eredmények érhetők el, mind a kialakult (nem kizáródott) aranyér visszafejlődésében, mind hajlamosító tényező (terhesség, elhízás) esetén a kialakulás megakadályozásában.

Gyakori kérdés, hogy hová forduljunk aranyér vagy annak gyanúja esetén. Amennyiben lakhelyünkön van proktológiai szakrendelés, célszerű itt kezdeni a kivizsgálást, de sebészeti vagy gasztroenterológiai szakrendelésen is foglalkoznak aranyeres betegséggel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus, Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus

