A körömgomba tünetei és kezelése

A körömgomba egészséges felnőtteknél is kellemetlen, legyengült betegeknél azonban komolyabb problémákat is okozhat, ezért mindig fontos a tünetek felismerése és a fertőzés kezelése. Fontos tudni, hogy ez minden esetben hosszú hónapokig tart, sőt fontos lehet az elváltozást okozó gombatípus azonosítása is a speciális készítmény kiválasztásához. Sokan követik el azt a hibát, hogy az első készítmény kipróbálása után néhány héten belül abbahagyják a kezelést.

Körömgomba akkor fordul elő, mikor gomba támadja meg a kéz vagy a láb körmeit, vagy a körömágyat, a köröm alatti bőrfelületet. A gombák a körmöt az azt körülvevő bőr sérülésén keresztül, illetve a köröm és körömágy közötti nyíláson át támadják meg.

Amennyiben Ön egészséges, a körömgomba valószínűleg nem okoz komoly problémákat, ám rosszul nézhet ki, fájhat, vagy károsíthatja a körmöt vagy körömágyat. Ha Ön azonban cukorbeteg, vagy immunrendszere legyengült, a körömgomba komolyabb problémát okozhat, ezért mindenképpen beszéljen orvosával arról, mi a kezelés legjobb módja.

A körömgombát élesztőgombák, penészgombák és különböző egyéb gombák okozhatják. A legtöbb fertőzést az atlétalábért is felelős gombaféle okozza, a lábujjközti gombás fertőzés terjed tovább, megbetegítve a körmöket is.

A gombák leginkább a meleg, nedves helyeket kedvelik, továbbá emberről emberre is terjedhetnek. Így gombás körömfertőzést kaphat attól is, hogy mezítláb sétál a nyilvános zuhanyzókban vagy uszodákban, illetve közös törülköző vagy körömolló használattól is.

Nagyobb a valószínűsége a körömgombásodásnak, ha Ön elmúlt 60 éves, cukorbeteg vagy immunrendszere legyengült, körömsérülése vagy benőtt körme van, olyan cipőt hord, melyben lába izzad, meleg, párás helyen dolgozik.

A körömgomba tünetei

A gombás köröm:

sárgás(barna) vagy fehér színűvé válik,

megvastagszik, nehezen vágható,

barázdálttá válik a köröm felszíne,

súlyos fertőzés esetén a köröm alól fehér, morzsalékos anyag távolítható el, továbbá

a körömágy felől kezdődő fájdalmas, gennyező gyulladás jellemezheti.

A gombásodás általában egy körmön kezdődik, majd később a többi körömre is átterjed. A fertőzést okozó gombák egy része a köröm széle felől, míg a más gombafélék a körömágy felől terjednek tovább.

Amennyiben körömgombája van, kényelmetlen, sőt, fájdalmas lehet a cipőhordás, sétálás vagy egyhelyben állás. A gomba átterjedhet a többi lábujj körmére vagy bőrére is. Idővel a fertőzés maradandó károsodást okozhat a körmön vagy körömágyon, ezért mindenképp kezelni kell.

Az orvos a köröm állapotából, valamint az Ön tünetei alapján valószínűsítheti a körömgombát. A körömkaparék vizsgálat a köröm gombás fertőzésének legbiztosabb diagnosztikai módszere, amellyel egyértelműen megállapítható, hogy mi okozza az elváltozását. A vizsgálatra azért is szükség van, mert sok betegség hasonlíthat a köröm gombás fertőzésére (például a pikkelysömör, az ekcéma, és több ritkább betegség), ám mikrobiológiai vizsgálattal egyértelműen megállapítható, hogy gombás fertőzésről van-e szó.

A körömgomba kezelése

A kezeletlen körömgomba nem múlik el magától, sőt, rosszabbodhat. A gombás fertőzést azonban nehéz kezelni, ráadásul hosszadalmas is. Sokan sajnos rövid időn belül abbahagyják a kezelést, mert nem látnak rövid időn belül javulást. Fontos azonban tudni, hogy körömgombától való megszabadulás mindenképp kitartást igényel, a választott készítménytől függetlenül. A fertőzés mértékétől és a kezelés fajtájától függően a gyógyulás pár héttől akár egy évig is tarthat, s még így is előfordulhat, hogy nem tud teljesen megszabadulni a fertőzéstől.

A gombás fertőzés kezelésére különböző gombaellenes készítményeket (külsőleg használatos ecsetelőt, körömlakkot, krémet, vagy szájon át szedhető gyógyszert) használhat. Bizonyos fajtái recept nélkül is kaphatók, ugyanakkor léteznek vényköteles gyógyszerek is. A gombaellenes gyógyszer adja a legjobb esélyt a súlyos fertőzés gyógyítására, ám számolni kell a mellékhatásokkal is, ezért orvosi ellenőrzésre van szükség a kúra előtt és alatt is, illetve máj- és szívproblémák, terhesség és szoptatás esetén nem alkalmazhatóak.

Terhesség esetén különösen körültekintőnek kell lenni, mivel egyes hatóanyagú gombaellenes tablettáknak nem kívánt hatása lehet a még meg nem született gyermekre. Esetükben a külsőleg alkalmazott készítmények javasolható, a kezelés hatékonyságát pedig elősegítheti a fertőzött körömfelszín csiszolása.

Hogyan előzhető meg a körömgomba kiújulása?

A körömgomba gyakran tér vissza a kezelés után is, ennek megakadályozására a következő lépéseket teheti:

Lefekvés előtt mossa meg és szárítsa meg alaposan a lábát, majd alkalmazzon gombaellenes terméket.

Tágas cipőt vagy szandált, papucsot viseljen, melybe nem izzad be a lába, illetve gyorsan elvezeti a nedvességet.

Viselés előtt hagyja 24 óráig száradni a cipőjét, ne járjon napokig ugyanabban a cipőben.

Viseljen pamut zoknit, melyet azonnal kicserél, ha a lába beleizzadt.

Ne ossza meg senkivel a kisollóját, zokniját, törölközőjét, hogy megelőzze a mások által átadott körömgombát.

Viseljen papucsot, ha nyilvános öltözőben, zuhanyzóban, uszodában vagy strandon jár.

