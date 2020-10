A HPV (humán papillomavírus) fertőzés tünetei, kezelése

A HPV a bőrön és a nyálkahártyákon sejtburjánzást okozó víruscsalád. Felelős a közönséges szemölcsök, a condylomák (nemi szemölcsök) megjelenéséért, valamint a méhnyakrák kialakulásáért. A HPV becslések szerint a világ leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzése, miközben a vírus egy gyors teszttel kimutatható, a legveszélyesebb és leggyakoribb típusai ellen pedig létezik védőoltás.

Mi a HPV?

A humán papilloma vírus (HPV, papillomaviradae) családon belül mintegy 170 típus ismert, melyek közül legalább 40 az intim területeken is tüneteket okozó kórokozó. Az egyes típusok más-más elváltozásokat okoznak és más szervek hámfelületén okozhatnak panaszokat.

A HPV vírusok nem nemi úton terjedő típusai felelősek a vírusos szemölcsök többségéért, többnyire a tenyéren és a talpakon. A szexuális úton terjedő HPV érintheti a női külső nemi szerveket, valamint a hüvelyt és a méhnyakat, férfiakban a húgycsövet, a hímvessző és a herezacskók bőrét. Mindkét nemben előfordulhatnak a végbélnyílást, továbbá (magatartásformáktól függően) szájüreget és a garatot érintő fertőzések is.

A magas kockázatú víruscsoportok a nyálkahártyát, a bőr hámfelületét érintő daganatokat is kiválthatnak, míg az alacsony kockázatú típusok jóindulatú, ám hasonlóan fertőző és kellemetlen elváltozásokat, szemölcsöket ("hpv szemölcs") eredményeznek. A papillóma szó maga a bőrből kiemelkedő, hám eredetű jóindulatú tumorok orvosi elnevezése.

A HPV fertőzöttség tünetei

A HPV nem feltétlenül okoz tüneteket, elsősorban férfiak esetében gyakori a tünetmentesség. Magyarországon a vizsgált fiatal felnőttek 70 százalékánál kimutatható a HPV, ám a hordozók nagyobb része tünetmentes. A HPV nem jár a vírusfertőzések többségénél jellemző lázzal, sem fájdalommal. A fertőzést számos esetben néhány hónap alatt legyőzi szervezetünk immunrendszere és észrevétlenül múlik el, még lappangó állapotban. Tünetek elsősorban az immunrendszer meggyengülése esetén (betegség, stressz, dohányzás) jelentkeznek.

Amennyiben kialakulnak a HPV tünetei, jelentkezhet a vírus típusától függően:

Vírusos szemölcs - a tenyerek, talpak szemölcsei, futószemölcs

Condyloma (vagy magyaros írásmóddal kondilóma) - jóindulatú nemi szemölcs mindkét nem esetében.

Cervikális diszplázia - a méhnyakrák rákmegelőző állapotának tartott, még jóindulatú méhnyak hámelváltozás.

Méhnyakrák vagy egyéb hámszövetet érintő rosszindulatú elváltozás

Nők esetében okozhat híg hüvelyi folyást a fertőzés, ám ez nem specifikus tünet, nem hívja fel egyértelműen a vírusra a figyelmet. Szűrővizsgálat elvégzése nélkül elsősorban akkor igazolódik a fertőzöttség, amikor a beteg az intim területeken tapasztalt szemölcsök panaszával fordul orvoshoz, vagy egy nőgyógyászati citológiai vizsgálat mutat ki - panaszokkal még nem feltétlenül járó - szövettani elváltozást.

A HPV tünetmentesség esetén, lappangó állapotban is komoly egyészségügyi kockázatot jelent. A tünetmentesség nem jelenti azt ugyanis, hogy a fertőzés (akár a többszöri fertőződés) később sem jár következményekkel. A HPV teszt elvégzéséhez keresse fel (bőrgyógyász, nőgyógyász, infektológus) orvosát.

Ez is fontos lehet Mi okozhatja még a panaszomat? További nemi betegségek (gonorrea, szifilisz, stb.)

A HPV által okozott jóindulatú hámelváltozások



Condyloma acuminatum

A HPV vírusok egy csoportja jóindulatú szemölcsöket okoz a bőrön és a nyálkahártyákon, ezek jelenthetik a fertőzés legfőbb tünetét. Az úgynevezett Condyloma acuminatum a nemi régiók egyik leggyakoribb hámbetegsége, mely a tünetek fennállásának idejétől, a betegség előrehaladottságától függően megjelenhet 1-1 apró, alig látható, enyhén fájdalmas, szúró érzést kiváltó bőrfüggelkként, de gyakran gyors növekedése és terjedése következtében karfiolszerű, tömeges csoportokban kialakuló, kifejezetten érzékeny szemölcsökként is észlelhető.

Férfiakon leggyakrabban a makk környékén, nők esetében általában a kisajkak belső felszínén jönnek létre hpv szemölcsök, de máshol is kialakulhatnak. Különböző szexuális magatartásformákból eredően a száj-garat régióban is jelentkezhet.

A közönséges, tenyereken és talpakon megjelenő szemölcsöket is és a futószemölcsöket szintén egyes HPV vírusok okozzák, ezek ugyanakkor nem okoznak panaszokat az intim területeken.

Mi a különbség a HPV szemölcse és a nemi herpesz között? A herpesz tüneteivel ellentétben a HPV által okozott szemölcsök nem hólyagos jellegűek, a bőrön, nyálkahártyán kis nyélen, szőlőfürt- vagy karfiolszerűen csüngő bőrfüggelékek formájában hetekig, hónapokig növekednek. A rövid időn belül várható spontán gyógyulás esélye sokkal kisebb.

Hogyan terjed a HPV?

A fertőzés átvitelének feltétele a közvetlen bőr-bőr, bőr-nyálkahártya kontaktus, melyre nagyrészt nemi együttlétek során adódik lehetőség, de hétköznapi kontaktussal sem kizárt az átadása (bőrfelületek érintkezése, közös tárgyhasználat, pl. törölközőhasználat).

A partner megfertőzése tünetmentes hordozó állapotban is megtörténik. Esetenként az átadó fél nem is tud betegségéről, mivel nála még nem okozott elváltozásokat a vírus. A HPV lappangási ideje igen hosszú, 3-8 hónap is lehet, így könnyen továbbadható és elkapható a fertőzés.

Előfordulhat az is, hogy a korábban condylomával kezelt beteg tünetmentes periódusban adja át partnerének a hordozott HPV-t. Az elváltozások kezelése ugyanis nem szünteti meg a vírus hordozását.

A HPV átadásától az esetek jelentős hányadában nem véd az óvszer alkalmazása sem (bár csökkenti a terjedés esélyét). A vírus előfordulása ugyanis nem feltétlen korlátozódik az óvszer által fedett területekre illetve a hüvelyre, hanem a nemi szervek környezetében is megtalálhatóak és fertőzőképesek.

A spontán gyógyulás bizonytalan

HPV-fertőzés esetén spontán gyógyulás előfordulhat, ami az immunrendszer állapotától függően következhet be. Minden esetben az egyéni immunsajátságokhoz kötött a lehetőség, ezért nem állapítható meg egy egységes időtartam, amely alatt várható lehet az esetleges gyógyulás. Egyesek minden kezelés nélkül sem hordoznak tovább 2-3 hónapnál a HPV-t, más esetekben az összes rendelkezésre álló kezelés bevetésének ellenére is újra és újra pozitív a vizsgálat eredménye.

Védőoltás nélkül valószínű a fertőzés ismételt kialakulása és/vagy a hpv szemölcsök illetve a rosszindulatú hámelváltozások (elsősorban a méhnyakrák) későbbi kialakulása.

A legveszélyesebb szövődmény: a méhnyakrák

A humán papilloma vírus családon belül elkülöníthetünk egy "magas kockázatú" kategóriát, amely tagjainak hordozása jelentősen megnöveli a méhnyakrák kialakulásának valószínűségét a hordozó egyénben. A rosszindulatú méhnyakhám elváltozások több mint 90%-a a magas rizikót jelentő 16-os és 18-as típusok valamelyikével áll kapcsolatban.

Kutatások szerint a méhnyakrák mellett a HPV összefügg a péniszdaganattal, valamint mindkét nem esetében kimutatták a vírus szerepét a szájüregi daganatok és a torokrák kialakulásában.

Hogyan kezelhető a HPV?

A terápia elsősorban az elváltozások kezelését jelenti, amely azonban nem jelenti a vírushordozás megszűnését.

Az elváltozások kezelésével a megjelenési területtől függően több szakterület foglalkozik. A nemi HPV diagnosztizálását és kezelését rendszerint nőgyógyász illetve urológus szakorvos végzi el, a bőrön lévő szemölcsöket bőrgyógyász távolítja el. Tartós vírushordozás esetén érdemes infektológushoz fordulni.

Javasolt a kisebb szemölcsök mielőbbi kezelése. A jóindulatú növedékek apróbb változatainak esetében érdemes a gyógyszertári forgalomban is hozzáférhető, különböző ecsetelőkkel (podofillotoxin, ecetsav) történő kezeléssel próbálkozni. Az ecsetelőket a szemölcsök elhalásáig, lehullásáig kell alkalmazni. Elérhetők különféle kenőcs formátumú, helyileg alkalmazandó ún. immunmódosító (imiquimod) szerek is vényköteles formában.

Nagyobb kiterjedésű, fájdalommal járó, esetleg csoportosan előforduló szemölcs esetén megfontolandó bőrgyógyászati, sebészi beavatkozás. Erre szintén változatos technikai háttér szolgáltat lehetőséget: fagyasztásos módszer, elektro-sebészet, az elváltozás lekaparása éles kanálszerű eszköz segítségével, kimetszés, lézeres műtét.

A szemmel látható elváltozás eltávolításával a HPV hordozása nem szűnik meg, nagy esély van a vírus tünetmentes jelenlétére és a bőrnövedékek ismételt megjelenésére. A vírushordozás megszüntetésére az általános vírusellenes immunvédekezést serkentő, szájon át alkalmazható készítmények (isoprinosine) alkalmazhatóak, melyeket hosszútávú kúrában, orvosi vénnyel és kontroll mellett alkalmazhatunk.

A már kialakult diszplázia vagy a méhnyakrák kezelése külön nőgyógyászati, sebészeti vagy onkológiai ellátást igényel.

A HPV kezelésének befejeződéséig ne éljünk szexuális életet partnerünk egészsége érdekében.

A HPV-fertőzés megelőzése

Ma már hazánkban is hozzáférhetőek változatos összetételű, a magas rizikójú típusok különböző kombinációit tartalmazó oltóanyagok. Sőt, a HPV elleni védőoltás néhány éve része a magyar általános iskolás gyermekek oltási rendszerének, szabadon választható és ingyenesen igényelhető vakcina formájában. Az adott oltás a magas rizikójú típusok (16, 18) ellen nyújt védelmet, és hosszú távon biztosítja az ellenálló képességet az oltott egyén számára a legveszélyesebb szövődmény, a méhnyakrák ellen.

Minden tapasztalat azt erősíti meg, hogy a vakcina biztonságos és hatékony. A védőoltás egyelőre lányok számára igényelhető ingyenesen, ám szakemberek kiterjesztenék a programot fiúkra is. A védelmet érdemes a nemi élet megkezdése előtt kialakítani, ám a vakcina későbbi életkorban, felnőttként is eredményes.

A fertőzés elkerülésének fontos része lehet a monogám életmód, mivel az óvszer használat HPV esetén kevésbé hatékony megelőzési mód, mint más nemi betegségeknél.

Forrás: WEBBeteg

Szerzők:

Dr. Sarkadi Adrien, infektológus,

Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász