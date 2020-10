Speciális diétás igényű gyermeke van? Mire kell figyelni az iskolai menzán?

A speciális diétás igényű (cukorbeteg, táplálékallergiás, ételérzékeny) gyermekek étrendje is fedezzen minden, a fejlődésükhöz és növekedésükhöz szükséges tápanyagot, akkor is, ha ez többletmunkát jelent a közétkeztetésben dolgozók számára - hangsúlyozza az általunk megkérdezett gyermekdietetikus.

Az oktatási intézményekben minden, szakorvos által igazoltan diétás étkezést igénylő gyermeknek biztosítani kell az egészségi állapotának megfelelő étkezést – olvasható a minisztériumi rendeletben.

A leggyakoribb betegségek, amelyekkel a közétkeztetésben találkoznak:

Táplálékintoleranciák – emésztési, felszívódási zavarok

Táplálékallergiák – hátterében a szervezet immunrendszerének túlérzékenységi reakciója áll (jelölésköteles allergének: glutén, rákfélék, tojás, hal, földimogyoró, szójabab, tej, diófélék, zeller, mustár, szezámmag, kén-dioxid, csillagfürt, puhatestűek).

Cöliákia – autoimmun betegség, az immunrendszer tartós érzékenysége a glutén nevű fehérjével szemben.

Cukorbetegség.

Majdnem minden iskolába járnak cukorbetegek!

Hazánkban közel egymillió embert érint a cukorbetegség, ebből az 1-es típus közel 50 ezret. Szinte minden óvodába, iskolába jár diabéteszes gyerek. Tipikusan olyan betegség, amely egészségnevelést kíván – mondta dr. Kis János Tibor, a Magyar Diabétesz Társaság tagja, diabetológus a KiDS elnevezésű iskolai oktatási program beharangozóján. Úgy véli: a betegellátást is jelentősen segíti, ha minél több gyermek, szülő és pedagógus képes felismerni a cukorbetegség jeleit. A diabétesz kezelésében az edukáció mellett kiemelt szerep jut a rendszeres szűrésnek és az egészséges táplálkozásnak is.

A gyermek napközben, az iskolában legalább háromszor étkezik, így nagyon fontos, hogy mi kerül a tányérra. Cukorbetegség vagy egyéb szénhidrátanyagcsere-zavar esetén az ételkészítésre vonatkozó előírások kevésbé szigorúak, az ételek tálalása során azonban figyelembe kell venni a gyermek részére előírt elfogyasztható szénhidrátmennyiséget, ami azt jelenti, hogy dietetikus felügyelete mellett ki kell mérni a személyre szabott megengedett adagnagyságot – nyilatkozta kérdésünkre Rajcsik Enikő, a Cukorbetegközpont dietetikusa.

Cöliákia

A glutén megtalálható számos gabonafélében!

A cöliákia egy autoimmun betegség, az immunrendszer tartós érzékenysége a glutén nevű fehérjével szemben. A gluténnal szemben a beteg immunrendszere ellenanyagot termel, ami a szervezetben autoimmun folyamatot indít el. Ennek következtében krónikus gyulladás alakul ki a vékonybélben, a bélbolyhok elsorvadnak, ami miatt felszívódási zavar és hiánytünetek léphetnek fel. A glutén megtalálható számos gabonafélében: búza, rozs, árpa, tönkölybúza, tritikálé, kamut. Tilos minden olyan élelmiszer fogyasztása, mely ezeket és ezek keresztezett és fajtaváltozatait bármilyen formában tartalmazza.

A cöliákia diétájára vonatkozóan a közösségi étkeztetésben szintén szigorú előírások vannak.

A gluténmentes ételek elkészítését el kell különíteni (külön főzőkonyha vagy más időben készül).

Az ételkészítés során használt konyhai eszközöket és edényeket is meg kell különböztetni. A keresztszennyeződés lehetőségét minden munkafolyamatban meg kell előzni.

Az iskoláskorú gyermek jelenlegi étkezése kihat a későbbi életmódjára is!



Táplálékallergia és ételintolerancia

A táplálékallergiákat és a táplálékintoleranciákat gyakran összekeverik, pedig alapvető különbség van köztük. Az intoleranciák valójában emésztési, felszívódási zavarok, amik mögött nincsen immunreakció. A hátterében álló ok, hogy a szervezet nem tudja megemészteni egy étel valamely összetevőjét (pl. laktóz vagy fruktóz) és ez okozza a panaszokat. A táplálékallergiák hátterében a szervezet immunrendszerének túlérzékenységi reakciója áll. A táplálék vagy annak bizonyos összetevője allergénként viselkedik és allergiás reakciót vált ki. Az allergiák gyakorisága gyermekkorban 5-8%, míg felnőtteknél 1-2%, tehát a gyermekek nagy része kinövi. Bár a két állapotnak hasonló tünetei lehetnek, az allergia veszélyesebb az intoleranciánál, mivel súlyos reakciót is kiválthat. Ebből kifolyólag a diétája is szigorúbb, nem megengedett a nyomokban allergént tartalmazó ételek fogyasztása sem. A közétkeztetésen is szigorúbb szabályok érvényesek az ételek elkészítésénél, a keresztszennyeződés lehetőségét is ki kell zárni.

Ha multiplex az allergia

A már említett leggyakoribb diéták elkészítése általában nem okoz gondot a közétkeztető cégeknek, a nagyobb kihívást a komplex diéták megoldása jelenti, például egy multiplex allergiás (tej-, tojás-, földimogyoró-allergiás gyermek) vagy egy cukorbeteg cöliákiás gyermek étrendje. A keresztallergiák miatt szintén felmerülhetnek olyan többszörösen összetett diétaigények, melyek megvalósítása nagy odafigyelést igényel – teszi hozzá Rajcsik Enikő.

A diétás étrendet kizárólag dietetikus szakember tervezheti meg.

Az étlapon fel kell tüntetni az étkezések tápanyagtartalma és a sótartalma mellett a miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket is.

A cél: ugyanazt az ételt kapják, de speciális igényeikhez igazodva

A diétás étlap tervezésekor az ún. azonos alapanyagrendszer alkalmazásával megoldható, hogy amikor csak lehetséges, a diétázó gyermekek is ugyanazt az ételt kapják, mint társaik. Az azonos alapanyagrendszer lényege, hogy a normál étrend ételeiből és alapanyagaiból vezetik le a diétás étlapot, a problémát okozó nyersanyag lecserélésével vagy a konyhatechnológiai eljárás módosításával.



A közösségi étkeztetésben előfordulhat, hogy a különböző diétás igényekre tervezett étlapokat összevonva a gyermekek „mindenmentes” ételeket kapnak. Az ilyen étrend szükségtelen megszorításokhoz vezet, ezáltal indokolatlanul lecsökkentve a felhasználható nyersanyagok körét, valamint egyes tápanyagok bevitelét. Ezért fontos lenne, hogy az intézményi étkeztetésben, a speciális diétás igényű gyermekek étrendje is fedezzen minden, a fejlődésükhöz és növekedésükhöz szükséges tápanyagot, akkor is, ha ez többletmunkát jelent a közétkeztetésben dolgozók számára – hangsúlyozza a táplálkozástudományi szakember.

Forrás: WEBBeteg

T. A., újságíró

Szakértő: Rajcsik Enikő, dietetikus