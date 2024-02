Amikor a szója okoz allergiát

A szójabab a benne lévő fehérje miatt igen sokoldalúan hasznosítható élelmiszernek számít. A vegetáriánusok és laktózérzékenyek étrendjének alapvető eleme a szója, és a belőle készült különféle termékek. Ám a szóját tartalmazó élelmiszerek az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.

Abban is lehet, amiről elsőre nem is gondolnánk!

Sokan előszeretettel helyettesítik szójával a tejtermékeket és húsokat. Minden felnőtt naponta átlagosan egy-két gramm szóját fogyaszt anélkül, hogy tudna róla: a szójafehérje ugyanis jó néhány élelmiszerben megtalálható. Nem meglepő, hogy a tofuvirsli, a japán miso leves és a szójatej alapja a szója, de azt már kevesebben tudják, hogy a kenyér, egyéb pékáruk, hústermékek, szószok, csokoládék, capuccino és különféle italok összetevői közt is sokszor megtalálhatjuk a szóját.

Sokan alapvető élelmiszerként tekintenek a szójára (szójapehely, szójaliszt, szójadara, szójalecitin, szójaolaj és izolált szójafehérje). A szóját tartalmazó élelmiszerek egyre növekvő száma azonban aggasztó a szójaallergiások szempontjából. A szójában rejlő sokoldalú felhasználási lehetőségek felfedezésével az utóbbi években megugrott a szóját tartalmazó termékek száma, és ezzel együtt a szója az allergének toplistájának élére került.

A szója táplálkozásélettani előnyei, és az allergia veszélye

A szója alapjában véve egyébként egészséges élelmiszernek számít. Értékes tápanyagokban gazdag, ami a változatos étrend egyik fontos növényi eleme. Értékes fehérjeforrás azok számára, akik nem fogyasztanak húst. A szójababból előállított tejszerű folyadékot (szójatejet) a tejfehérje-allergiában és a laktózintoleranciában szenvedők is fogyaszthatják. Ám pontosan a tehéntej-allergiások azok, akiket a szójaallergia a leginkább veszélyeztet, ugyanis aki a tehéntejre allergiás, az nem ritkán a szójára is az. Különösen igaz ez a gyerekekre, akik körében a szója a leggyakrabban allergiát okozó növényi élelmiszer. A tejallergiás gyerekek 30 százalékánál szójaallergia is kialakul. Akkor sem tanácsos áttérni szójaalapú táplálásra, ha a csecsemő nem fogyaszthat tehéntejet, mert a szója amellett, hogy potenciális allergén, növényi hormonokat is tartalmaz, és ezek negatív hatással lehetnek a kisbabára.

A szójaallergia tünetei

Az allergiás reakció lehet viszketés (a száj-garatüregben is), az ajkak megduzzadhatnak, kiütések jelenhetnek meg a bőrön, és a beteg hányhat is. Nagyon veszélyesek a száj-garatüregben kialakuló duzzanatok, mivel ezek akadályozhatják a légzést. Legrosszabb esetben anafilaxiás sokk következhet be. A szóját tartalmazó gyógyszerek, például altatók és bizonyos kozmetikumok szintén veszélyt jelenthetnek a szójaallergiásokra.

Az ekcémában (neurodermitisz) szenvedő páciensek állapota a szójafogyasztás következtében súlyosbodhat, bőrük száraz és viszket.

A szójára allergiás pékeknél és cukrászoknál gyakran hörgi asztma (asthma bronchiale) is kialakulhat.

Szója és keresztallergia

A szójafehérje kiválthat közvetlen reakciót, ez az úgynevezett primer reakció, illetve keresztallergiás reakcióért is felelős lehet. Keresztallergiáról akkor beszélünk, ha egy adott anyagra allergiás betegnél egy kémiai szerkezetében hasonló, másik allergén is allergiás tüneteket vált ki. Így például akik a szójára allergiásak, allergiásak lehetnek egyéb hüvelyesekre, különösen a babra és a földimogyoróra, de az almára, a körtére, a cseresznyére, a sárgabarackra, a sárgarépára, a bokormogyoróra, a petrezselyemre, az eperre, a spárgára és a zellerre is. Ugyanezen okból a nyírfa-, az éger-, a gyertyán- és a fehér tölgy pollenjére allergiások is tapasztalhatnak allergiás tüneteket a szója fogyasztása során.

Az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni, ha szóját tartalmaznak!

Az élelmiszergyártók minden esetben kötelesek feltüntetni az adott terméken, ha szóját tartalmaz.

A szójából készült „sajtok” és a kész pizzák gyakran tartalmaznak szójafehérjét, a csokoládéban pedig gyakorta megtalálható a szójalecitin mint emulgeálószer, de ez csak néhány példa, a szóját tartalamzó termékek sora szinte végtelen.

A csomagolás nélkül forgalomba kerülő termékekre (pl. húsáru, sajt) és az éttermi ételekre egyelőre nincs erre vonatkozó előírás.

Diagnózis

A szójaallergia kimutatható bőrteszttel (prick teszt), illetve vérminta vizsgálatával (radio-allergo sorbent teszttel (RAST)).

Teendők szójaallergia fennállása esetén

Aki tudja magáról, hogy szójaallergiás, illetve fennáll a keresztallergia lehetősége, következetesen kerülje a szóját tartalmazó termékeket!

A vegetáriánusok számára nincs sok, de azért van alternatíva

A vegetáriánusok a szóját használják húspótlóként, például tofu formájában. A szójabab a fehérje mellett más fontos anyagokat is tartalmaz, így ballasztanyagokat, B-vitamint, E-vitamint, káliumot, kalciumot, magnéziumot és vasat.

Mindazonáltal a szójatej meglehetősen kevés kalciumot tartalmaz, és az íze is más, mint a tehéntejé.

Ha a szója nem jöhet szóba fehérjeforrásként, akkor a vegetáriánusoknak, közülük is főleg a vegánoknak, kevés lehetőségük van fehérjéhez jutni. Szójaallergiás vegetáriánusoknak növényi alapú "tejek" fogyasztása javasolt, illetve ajánlott rendszeresen minél több magas fehérjetartalmú növényi élelmiszert az étrendjükbe iktatni, melyekről bővebben ide kattintva olvashatnak, időnként pedig multivitaminkészítmények szedése válhat szükségessé.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: onmeda.de