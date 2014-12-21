A földimogyoró-allergia tünetei, veszélyei, kezelési lehetőségei

A földimogyoró-allergia kisgyermekek esetében gyakran jelentkező ételallergia. A tünetek a mogyoró fogyasztása után perceken belül jelentkeznek, és az enyhébb panaszoktól egészen az életveszélyes reakcióig terjedhetnek. Az érzékenység nem szüntethető meg teljesen, de immunterápia segítségével számos betegnél elérhető a reakció mértékének jelentős csökkenése.

A földimogyoró a gyakori allergének közé tartozik. A legtöbb esetben már gyermekkorban diagnosztizálják, de felnőttkorban is bármikor kialakulhat. Jelentőségét az adja, hogy olykor - de nem minden betegnél - már kis mennyiségű földimogyoróval történő érintkezés is súlyos, életveszélyes anafilaxiás rohamot vált ki. Az alafilaxiával járó allergiák leggyakoribb oka a földimogyoró-allergia.

A mogyoró és a földimogyoró botanikailag két különböző növény, közvetlen összefüggés nincs közöttük az allergiás reakció kialakulásában, de mivel számos ételallergiás beteg több élelmiszerre is érzékeny, előfordulhat a kettő társulása.

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A földimogyoró-allergia tünetei

A földimogyoró az allergiásak egy részénél az ételallergiákra jellemző kellemetlen, vagy súlyos, de nem életveszélyes reakciókat vált ki. Ezek közül nem feltétlenül jelentkezik mind egyszerre egy betegnél.

bőrpanaszok: csalánkiütés, bőrpír, ekcéma (atópiás dermatitis)

bizsergő, viszkető érzés a szájürek nyálkahártyáján, ajkakon

orrfolyás

emésztési panaszok: hasmenés, hasi görcsök, hányinger, hányás

Súlyos esetben a bevezető panaszokat követően néhány percen belül az anafilaxia tünetei jelentkeznek:

duzzanat az ajkak, nyelv, torok területén

gégeödéma, nyelési nehézség

légszomj, nehézlégzés a légutak beszűkülése miatt

rosszullét, gyengeség, szédülés

sokk - súlyos vérnyomásesés

rendszertelen pulzus

ájulás, eszméletvesztés

Amennyiben egy gyermeknél kezdetben enyhe reakciók jelentkeznek, fennállhat a későbbi súlyosbodás kockázata és az anafilaxia veszélye, ezért a földimogyoró-allergiára utaló tüneteket mindig komolyan kell venni!

Kiket érint a földimogyoró-allergia?

Életkor

A legtöbb embernél a földimogyoró-allergiát kisgyermekkorban ismerik fel, amikor amikor általában gyakoribbak az élelmiszer-allergiák az immunrendszer éretlensége miatt. A gyerekek többsége később kinövi az allergiát, vagy jelentősen enyhülnek panaszai, ugyanakkor a gyermekkorukban érzékenyek körében nagyobb valószínűséggel térhet vissza felnőttkorban a reakció. Ritkán előfordul az is, hogy felnőttkorban jelenik meg először.

Atópiás hajlam

A veleszületett allergiás hajlammal rendelkezők körében is gyakoribb a földimogyoró-érzékenység. Nagyobb arányban fordul elő azok körében, akik más ételallergiában is szenvednek, atópiás dermatitis (ekcéma) vagy allergiás asztma alakult ki náluk, továbbá a légúti allergiában (szénanátha) szenvedők körében is átlag fölötti az előfordulása.

Mivel az allergiás hajlamban meghatározó az öröklődés, nagyobb valószínűséggel kell számolni a földimogyoró-allergiával akkor, ha egyik vagy mindkét szülő szintén érzékeny a földimogyoróra, vagy akár más élelmiszerre.

Anyai táplálkozás, hozzátáplálás

Az allergén terhesség alatti anyai, illetve kisgyermekkori kerülése nem csökkenti, hanem kifejezetten növeli az allergia előfordulását: földimogyoró esetében a korai bevezetés bizonyítottan mérsékli az allergia kialakulásának kockázatát. Tünetek nélkül, megelőzési céllal ezért nem tanácsos kiiktatni egyetlen potenciális élelmiszert, így a földimogyorót sem a gyermek étrendjéből.

Hogyan igazolható a földimogyoró-allergia?

A kivizsgálás célja egyrészt annak megállapítása, hogy valódi ételallergia, esetleg ételintolerancia, ételmérgezés vagy valamilyen gyomor-bélrendszeri betegsége okozta-e a panaszokat. Amennyiben allergiás reakció igazolódik, fontos a keresztreakció kizárása, az allergiát okozó komponens meghatározása, továbbá a reakció súlyosságának és az anafilaxia kockázatának meghatározása.

Ennek érdekében a tünetek leírása és fizikális vizsgálat után a következő diagnosztikai lépésekre kerülhet sor:

Bőrpróba - Az ún. Prick-teszt vagy bőrpróba során a gyanús allergén kis mennyiségét az alkar vagy a hát bőrére helyezik, majd a bőrt egy tűvel megszúrják, ezáltal a vizsgált anyag kis mennyisége bejut a bőr alá. Ha Ön allergiás a vizsgált anyagra, akkor a szúrás helye megduzzad és vörös lesz.

- Az ún. Prick-teszt vagy bőrpróba során a gyanús allergén kis mennyiségét az alkar vagy a hát bőrére helyezik, majd a bőrt egy tűvel megszúrják, ezáltal a vizsgált anyag kis mennyisége bejut a bőr alá. Ha Ön allergiás a vizsgált anyagra, akkor a szúrás helye megduzzad és vörös lesz. Vérvizsgálat - Az allergiára jellemző IgE antitestek szintje meghatározható a vérből, melyhez vérvételre van szükség. A vizsgálat során meghatározható az is, hogy az IgE mely konkrét fehérje ellen termelődött (komponensalapú allergéndiagnosztika). Az ún. Ara h2 és h6 komponensekre specifikus IgE a súlyos földimogyoró-allergia erős jele, melynél számolni kell a súlyos reakció kockázatával.

Az allergiára jellemző IgE antitestek szintje meghatározható a vérből, melyhez vérvételre van szükség. A vizsgálat során meghatározható az is, hogy az IgE mely konkrét fehérje ellen termelődött (komponensalapú allergéndiagnosztika). Az ún. Ara h2 és h6 komponensekre specifikus IgE a súlyos földimogyoró-allergia erős jele, melynél számolni kell a súlyos reakció kockázatával. Eliminációs diéta - Az eljárás lényege, hogy több gyanús élelmiszert hagyjon el az étrendjéből, ezt követően pedig egyesével ismételten kezdje el ezeket fogyasztani, pár hetente bevezetve egy-egy új összetevőt. Ennek segítségével meg lehet határozni, hogy melyik étel köthető az adott tünethez. A módszer csak enyhe tünetek esetén alkalmazható, korábbi súlyos reakció esetén ez az eljárás nem biztonságos! Potenciálisan anafilaxiás reakciót okozó allergén fogyasztása csak megfelelő sürgősségi háttér mellett lehetséges.

Pollen-étel keresztallergia Amennyiben valaki földimogyoró fogyasztása után panaszokat tapasztal, az nem minden esetben valódi földimogyoró-allergia. A földimogyoró egyes fehérjéi ugyanis hasonlóak bizonyos pollenek allergén fehérjéihez, nem ritka a nyírfapollen és a földimogyoró (továbbá több más élelmiszer) keresztreakciója. Ennek a jellemzője, hogy elsősorban orális (az ajkakon, szájürekben jelentkező) enyhébb panaszok - viszketés, bizsergés, enyhe égő érzés - jelentkeznek földimogyorót tartalmazó ételek fogyasztása után. A komponensalapú vizsgálat során az Ara h8-specifikus IgE jelenléte jellemző a vérmintában. Keresztallergia esetén a prognózis kedvezőbb, a földimogyorót nyomokban tartalmazó élelmiszerek pedig az érintettek többségénél nem idéznek elő panaszokat.

Kezelési lehetőségek

Immunterápia

A földimogyoró-allergia teljes és végleges megszüntetésére nincs biztos gyógyító eljárás, ugyanakkor az allergénspecifikus immunterápia segítségével ma már sok betegnél jó eredmények érhetőek el. Az immunterápia segítségével a reakcióküszöb emelhető, így előfordulhat, hogy a tünetek évekig enyhébb formában vagy csak nagyobb mennyiség fogyasztásakor jelentkeznek. Az eljárás azonban nem betegnél hoz jelentős javulást, illetve általában nem végleges.

Diéta

A meghatározó elemet a kezelésben továbbra is a diéta - az összetevő teljes kiiktatása az étrendből - jelenti. Kerülje a földimogyorót, és az azt - akár nyomokban - tartalmazó ételek fogyasztását!

Az allergiás reakció nem csak a földimogyoró vagy földimogyorót tartalmazó étel elfogyasztása után jelentkezhet, hanem akkor is, ha egy élelmiszer nyomokban tartalmaz allergént vagy közvetett kontaktus útján érintkezik az elfogyasztott étellel (pl. egy földimogyorót is feldolgozó üzemben készült a termék). Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban minden élelmiszeren jól láthatóan fel kell tüntetni, ha földimogyorót tartalmazhat. A földimogyoró-mentes jelölés csak akkor tüntethető fel, ha az előállítás során a keresztszennyeződés lehetősége is kizárt.

Az anafilaxia veszélye miatt a hazai közétkeztetésben (az óvodai és iskolai menzákon) 2025 óta tilos földimogyoró, diófélék és szezámmag használata, így minden étel földimogyoró-mentes konyhában készül!

Étkezési tanácsok földimogyoró-allergiásoknak:

Mindig figyelmesen olvassa el a termékek összetevőjének címkéjét, még akkor is, ha ismeri a terméket, hiszen bármikor változhatnak az élelmiszer összetevőin.

Ne vegye egyértelműnek, hogy a termék nem tartalmaz földimogyorót! A feldolgozás során olyan élelmiszerekkel is érintkezhet az amúgy mentes élelmiszer, ami földimogyorót tartalmaz. Ezzel olyan szennyeződés kerülhet a termékre, amelyet már nem tekinthetünk teljesen földimogyoró-mentesnek.

Kerülje az ismeretlen eredetű ételeket! Ha nem biztos, hogy az adott élelmiszer tartalmaz-e mogyorót, inkább utasítsa vissza, hiszen akár súlyos allergiás reakció is felléphet.

Az alábbi termékekkel fokozottan legyen óvatos:

Diópótló, dióőrlemények

Sütemények

Fagylalt és fagyasztott desszertek

Gabonafélék és müzlik

Teljes kiőrlésű kenyér

Marcipán

Nugát

Csokoládé

Elsősegély anafilaxia esetén

A még napjainkban is elterjedt közhiedelemmel ellentétben a kalcium adása nem használ allergiás reakciók esetén. Az antihisztamintartalmú allergiagyógyszerek súlyos reakció esetén nem elegendőek. Anafilaxiában egy előretöltött adrenalintartalmú önadagoló „toll” (felnőttek esetében Epipen/Anapen, illetve gyermekek esetében Epipen Junior/Anapen Junior) használata menthet életet, melyet igazoltan súlyos allergiás betegek részére írhat fel az orvos. Ezt az injekciót anafilaxiás tünetek esetén azonnal, izomba kell beadni.

Anafilaxiás reakció esetén a mentőket kell értesíteni (112), ez még az öninjekció beadása mellett is fontos! Egészségügyi dolgozóegy monoklonális antitest készítmény (omalizunab) beadásával csökkentheti a súlyos allergiás reakciót.

Részletesen Tudja, mit tegyen anafilaxiás sokk esetén?

WEBBeteg

Felhasznált irodalom: Mayo Klinika, Americal Academy of Allergy Asthma & Immunology

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit