Szemölcsök: Mi okozza és milyen típusai vannak?

A szemölcsök kellemetlenek, és akár veszélyesek is lehetnek. Némelyek maguktól eltűnnek néhány nap alatt, mások viszont akár hónapokig vagy évekig is makacsul kitartanak.

A szemölcs kialakulása

Ahogy a herpeszt, úgy a szemölcsöket is vírus okozza. Több mint száz vírusfaj felelős a szemölcsök kialakulásáért, legtöbbjük a HPV-k közé tartozik. Néhány közülük különösen veszélyes lehet, így például az, amelyik a nemi szervek környékén alakul ki.

Bármilyen szemölcse is van, soha ne piszkálja, ne vakargassa vagy csipkedje, bármekkora is a kísértés, mert ily módon vírusok millióit viheti át más bőrfelületre, ahol újabb szemölcsök alakulhatnak ki!

A szemölcsöket okozó vírusokat nagyon könnyen el lehet kapni. Az uszodák, strandok vizébe kerülnek a fertőzöttekről levált hámsejtekkel, és a vízben lebegve könnyedén megtalálják újabb áldozatukat. Közvetlen testi kontaktussal is terjedhetnek, elég hozzá csak egy kézfogás. A bőrön lévő apró sérülések kedveznek a vírusok bejutásának a szervezetbe.



Közönséges szemölcs (verruca vulgaris)

A körömrágás mint veszélyforrás A gyerekeknél gyakran előfordul, hogy az ujj szopása vagy körömrágás miatt alakul ki szemölcs a köröm alatt, ez fájdalmas lehet és a kezelése is nehézkesebb.

A gyerekek játék közben is könnyen elkaphatják a vírusokat. Minden negyedik gyermeknek van vírusos szemölcs a kezén vagy a lábán. Attól függ, hogy valóban megfertőződünk-e a vírussal vagy sem, hogy mennyire erős az immunrendszerünk. Az erős immunrendszer megakadályozza, hogy a vírusok kerekedjenek felül.

Megelőzés

A vírusfertőzéseket nem lehet száz százalékos biztonsággal elkerülni. Még erős immunrendszer mellett is szükség van óvintézkedésekre; mindenki a saját papucsát és a saját törülközőjét használja az uszodákban és a strandokon. A HPV okozta szemölcsök bizonyos törzsei ellen azonban létezik védőoltás, ezzel kapcsolatban kérdezze orvosát!

A szemölcsök típusai

A valódi szemölcsöket ne tévesszük össze az anyajeggyel és az egyéb puha kocsányos bőrkinövésekkel!

Közönséges szemölcs (verruca vulgaris)

A szemölcsök ezen típusa könnyen felismerhető karfiolszerű kinézetéről. Körülbelül borsó nagyságúak, színük (lehet fehér, szürke vagy barna) és formájuk változó. A leggyakrabban az ujjakon, a körmök közelében, a kézfejen, a térd vagy a könyök környékén vagy az arcon fordulnak elő. A közönséges szemölcsöt más víruscsoportok okozzák, mint a nemi szervek szemölcseit.

Uszodaszemölcsök (mollusca contagiosa)

Ezek a szemölcsök ártalmatlan félgömbformájú kinövések. Felületük fényes, leginkább a paprikához hasonlítható. A közepük behorpadt. Az uszodákban rendkívül gyorsan fertőznek. A hűvös nedvesség felpuhítja a bőrt, így a szemölcsvírusok könnyedén bejuthatnak a bőrbe. A gyerekek gyakrabban fertőződnek meg, különösen veszélyeztetettek közülük, akiknek atópiás dermatitiszük is van. Többnyire a gyerekek hasán, hátán, karján vagy lábán jelennek meg a szemölcsök. Az uszodaszemölcsök csoportokban jelentkeznek. Ez az egyik legszembetűnőbb jellegzetességük. A többi szemölcstől eltérően ezt a típust nem a humán papillomavírus okozza, hanem a himlővírusok közé tartozó faj (Molluscipoxvirus).

Talpi szemölcsök (verruca plantaris)

Ahogy a növények gyökerei a földben, úgy növekednek a talpi szemölcsök is belülről, elsősorban a talpon. Nem pusztán kozmetikai problémát jelentenek, hanem nagyon fájdalmasak is. Minden lépés kínszenvedés lehet annak, akinek a talpán ilyen szemölcsök vannak, mert belülről nőnek, és kívülről csak egy kis részük látszik, valójában sokkal nagyobbak, s mint ilyen, nagyon nehezen lehet megszabadulni tőlük. Ha nem távolítják el maradéktalanul, a szemölcs kíméletlenül kiújul. A szemölcsök barnás vagy szürkés színűek, a sötét kis pöttyök pedig a járás okozta apró bevérzések.

Lógó szemölcsök (verruca filiformis)

A lógó szemölcsök, hosszúkás, szálas, sokszor ecsetfejszerű, fehéres vagy bőrszínű kinövések. Főleg az arcon, a nyakon, az ajkak környékén, a szemhéjon, az állon és a homlokon alakulnak ki. Nagyon könnyen terjednek, elég hozzá a fertőzött személyt megérinteni, és egyik testfelületről a másikra is átvihető. Mivel érzékeny testfelületeken alakul ki, csak orvos távolíthatja el őket.

A szemölcs felépítése

Lapos szemölcsök, futószemölcs (verruca plana)

Főleg gyerekeknél és fiataloknál fordul elő, de idősebbeknél is jelentkezhet. A szemölcsök az arcon, a csukló környékén, a kézfejen és az alkaron alakulnak ki, ritkábban az arcon vagy a lábszáron. Lapos dudorok a bőrfelszínen, ezért sokszor összetévesztik őket az anyajegyekkel. Ha egy barna vagy bőrszínű foltról nem tudja eldönteni, hogy valójában mi is az, forduljon bőrgyógyászhoz!

A futószemölcs egy olyan jóindulatú bőrnövedék, melyet a humán papillomavírus (HPV) bizonyos törzsei okoznak. A verruca plana, nevéhez híven lapos, bőrből alig kiemelkedő, bőrszínű szemölcs, mely általában csoportosan fordul elő a fertőzött személy bőrén. Bármely életkorban kialakulhat a fertőzés, de többnyire pubertáskorban (12-18 éves kor) és legyengült immunrendszerű páciensek körében jellemző a megjelenésük.

Szeborreás szemölcs

Lencse vagy bab alakú jóindulatú bőrdaganatok. Általában a kor előrehaladtával jelennek meg. Mivel laikusok nem tudnak különbséget tenni jó és rosszindulatú elváltozás között, és a szeborreás szemölcs könnyen összetéveszthető a bőrrákkal (mindkettő sötét vagy tarka színű) vagy festékes anyajeggyel, az ilyen típusú szemölcsöket mindenképp mutassa meg bőrgyógyásznak!

Nemi szemölcsök

A nemi szemölcsök (verruca genitalis, speciális típusa a condyloma) elsősorban szexuális úton terjednek, és nagyon veszélyesek lehetnek. A szemölcsök ezen típusát HPV vírusok okozzák. Ma már létezik HPV elleni védőoltás, a condylomát okozó vírustörzsekkel szemben csak a 4-, illetve a 9-komponensű HPV elleni oltás nyújt védelmet. Ne kísérletezzen otthoni kezeléssel! Minél hamarabb orvoshoz fordul, annál jobb. Ne feledkezzen meg partneréről sem, akkor is ajánlott a vizsgálat, ha nála még nem jelentkeztek a tünetek.

Hogy lehet megszabadulni a nem kívánt szemölcsöktől?

Lefagyasztás

Az orvos -196 oC-os folyékony nitrogénnel fagyasztja le a szemölcsöt. A szemölcs körül ennek hatására hólyag keletkezik. Legkorábban egy hét múlva esik le a szemölcs.

Sebészi eltávolítás, leégetés

A szemölcsöt az orvos közvetlenül is eltávolíthatja; levághatja éles sebészi ollóval vagy leégetheti. Mindkét módszer sebeket hagyhat hátra. A nagyméretű, nagy felületű szemölcsöket lézerrel is eltávolíthatja. Néhány napig a szemölcs helye fájdalmas lehet, ám ritkán marad hátra heg. Az utóbbi és a leégetés helyi érzéstelenítésben vagy ritkán altatásban is elvégezhető.

Otthoni praktikák bevetése előtt forduljon orvoshoz!

Ha valamilyen otthoni praktika vagy gyógyszertárban kapható szemölcseltávolító szer segítségével szeretne megszabadulni szemölcseitől, előbb keressen fel egy bőrgyógyászt és kérdezze meg, milyen módszer lenne a legmegfelelőbb az Ön számára, mivel vannak olyan szemölcsök, amelyeket csak orvos távolíthat el. Valamint a különböző készítmények és praktikák nem univerzálisak, vagyis nem mindegyik alkalmas mindenféle szemölcs eltávolítására, sőt akár ártalmasak is lehetnek. Elsősorban pedig azért keressen fel mindenképp bőrgyógyászt, mert a szemölcsök sok esetben összekeverhetők rosszindulatú bőrelváltozásokkal, és ezeket felismerni és egymástól elkülöníteni csak szakorvos tudja.

