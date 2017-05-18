Bizonyos életmódbeli változások mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a gyomorégés és a reflux ellen eredményesen fel tudjunk lépni, ezek akár önmagukban is jelentős javulást hozhatnak, de abban az esetben is elengedhetetlenek, ha gyógyszeres kezelésre is szükség van. Cikkünkből kiderül, mit és hogyan érdemes enni, mi az, ami kerülendő, hogyan a legjobb aludni és stresszoldáshoz is kaphat tippeket.

Az életmód helye és szerepe a reflux kezelésében

Az életmód változtatásával és a megfelelő terápiával a reflux súlyossága, a panaszok kiújulásának gyakorisága is csökkenthető. A reflux életmód terápiája minden beteg számára fontos: kisebb panaszokat okozó, szövődménymentes esetekben az életmódváltás akár önmagában is elég lehet a panaszok megszüntetéséhez. Rendszeres panaszok esetén az életmódszabályok betartása mellett a patikákban kapható savlekötők és receptre kapható savcsökkentő gyógyszerek a legtöbbet használt megoldások a reflux kezelésében. Komolyabb esetekben a sebészeti beavatkozás is szükséges lehet a beteg állapotának javításához, ebben az esetben is figyelni kell azonban a táplálkozási és életmódszabályok követésére.

Sok beteg esetében néhány alapszabály betartásával enyhíthetőek a panaszok, megelőzhetőek a szövődmények és elkerülhetőek a komolyabb orvosi beavatkozások.

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Az alábbi életmódtanácsok mindennapos követésével jelentősen csökkentheti a tünetek előfordulását.

Táplálkozás, étrend

Az étrend kialakításának célja, hogy az elfogyasztott táplálék ne terhelje túl a gyomrot, ne fokozza a savtermelést, és ne irritálja a nyelőcsövet. Ennek érdekében fontos figyelni az étkezések rendszerére, az elfogasztott ételekre és italokra is.

Többször, keveset

A túlterhelt has növeli a gyomorsavat visszapréselő nyomást, fokozza a savtermelést, a nyelőcsövet és a gyomrot összekötő gyomorszáj záróizmait ellazítva pedig a gyomorsav könnyebben feljut a nyelőcsőbe. A túlevés elkerülésére ráadásul súlyunk megtartása miatt is szükség van.A szakemberek azt javasolják, hogy inkább együnk többször, de kisebb adagokat a nap folyamán, de arra figyeljünk, hogy az utolsó étkezés ideje már ne legyen túl közel a lefekvéshez, mert a túl késői étkezés kiválthat ájszaka jelentkező refluxos panaszokat.

Kerülendő ételek és italok

Reflux esetén kerülni kell a túl zsíros, erősen fűszerezett, cukrozott és a nyelőcső nyálkahártyáját irritáló ételeket, az alkoholt, a koffeintartalmú valamint a szénsavas italokat, a citrusfélékből és paradicsomból álló készítményeket. Sok beteg refuxos tüneteit rontja a csokoládé és a borsmenta. Mérsékelt mennyiségben fogyaszthatók az olajban sült ételek. A hagyma, fokhagyma nyersen nem, de ételbe főzve a legtöbb esetben fogyasztható – ki kell próbálni, hogy bírjuk-e!

Amiket nem szabad enni, inni reflux esetén:

nagy mennyiségű, zsíros étel

koffein, alkohol

csokoládé, egyéb cukros étel

erősen fűszeres ételek

savanyú vagy erősen mentolos étel

citrusfélék

paradicsom

szénsavas üdítők

magas savtartalmú gyümölcslevek

Az alkohol minden refluxos számára alapvetően a tiltólista élén helyezkedik el. Az alkohol ugyanis ellazítja az izmokat, így a gyomorszájon át – akárcsak a túl teli has esetében – a gyomor savtartalma akadálytalanul jut fel a nyelőcsőbe.

Ajánlott ételek és italok

A keményítő- és fehérjetartalmú ételeknek a legjobb a savkötő hatása, így reflux esetén ideális, ha az étrend alapját a zöldség- és főzelékfélék, burgonya, rizs, tésztafélék, kenyér, és az állati eredetű fehérjék (döntően főtt formában) adják. Segíthetnek a könnyen emészthető és pépes ételek, a joghurtok, főzelékek, krémlevesek. Nagyon jók a gabonák, a pelyhek és a müzlik, az élőflórát tartalmazó natúr joghurt és kefir, valamint a növényi eredetű tejek. A joghurtok, kefirek különösen hatásosak kétszersülttel, korpás keksszel fogyasztva. A gyümölcsök közül elsősorban a banán ajánlott.

A refluxos beteg 12 pontja 1. Figyeljük meg, milyen ételek és italok okoznak fokozott panaszokat, és iktassuk ki azokat étrendünkből!

2. Kerüljük el a nyelőcső és a gyomor közti izmot ellazító ételek fogyasztását. Ilyen a csokoládé, a mentol, a koffein, az alkohol és minden zsíros étel.

3. Szintén tartózkodjuk a sérült nyelőcsövet irritáló táplálékoktól, mint a paradicsom, a citrusfélék, a chili és a bors!

4. A gyomorégés elkerülése érdekében az étkezést követő 1-2 órában kerüljük mind a lefekvést, mind pedig az intenzív mozgást!

5. Emelje meg az ágy fejét 15-20 centiméterrel, így fekvő testhelyzetben is csökkentheti a sav visszaáramlásának valószínűségét!

6. Ne viseljünk szoros ruhát! Ha szoros nadrágba préseljük magunkat, azzal nyomást gyakorolhatunk a gyomorra, ezzel a gyomorsavat a nyelőcső felé kényszerítjük.

7. Inkább többször fogyasszunk kis mennyiségű ételt, kerüljük a gyomrot túlzottan megterhelő ételek nagy mennyiségű, egyszeri fogyasztását!

8. Ne dohányozzunk, ne fogyasszunk alkoholt!

9. Étkezések után fogyasszunk nem-mentolos rágógumit, ezzel serkentve a nyáltermelést! A nyál segíti az emésztést és a savas hatás semlegesítését is.

10. Túlsúly esetén étrendünket úgy állítsuk össze, hogy a mérsékelt ütemű súlyvesztésre törekedjünk! Ez szintén segíti a tünetek csökkenését.

11. Étkezések után fogyasszunk el egy pohár vizet, amely segít eltávolítani az esetlegesen a nyelőcsőbe jutott gyomorsavat, megelőzve a maró hatást.

12. Kerüljük a stresszt! Ha lehetőségünk van rá, naponta legalább egyszer tudatosan lazítsuk el magunkat 15-20 percre, relaxáljunk!

Egészséges testsúly elérése és megőrzése

Az elhízás – még ha enyhe is – olyan rizikótényező, amely növeli a gyomorégés és a refluxos tünetek kialakulásának veszélyét, összefüggés mutatható ki a reflux kialakulása és az érintett személyek testtömegindexe (BMI) között. A túlsúlyos, illetőleg kövér egyéneknél háromszor akkora eséllyel alakul ki gyomorégéses vagy refluxos panasz, mint a normál testsúlyúaknál. Ennek egyik oka, hogy a túlsúly növeli a gyomorra nehezedő nyomást is, így könnyebben visszaáramlik a savas gyomortartalom.

Egyes mozgásformák (pl. felülés, kerékpározás) elősegíthetik a gyomorsav visszaáramlását, de összessségében a sportolás, testmozgás határozottan előnyös a refluxos beteg számára. feszítse meg, majd lazítsa el teste különböző izomcsoportjait, 6-10 másodpercenként váltakozva. Ismételje néhányszor a gyakorlatot!

További életmódtanácsok reflux ellen

Kerülje a szűk és szoros ruhák viselését!

Meglepően hangozhat, de öltözködésünk is befolyásolhatja a gyomorégéses vagy refluxos panaszok kialakulását. Nem csupán a hasi típusú elhízás, hanem a túlságosan szoros öltözet is befolyásolhatja a refluxra hajlamosak állapotát, hiszen a szűk ruhák, övek ugyanúgy a hasunknak feszülnek és így a gyomorsavat a nyelőcső irányába terelhetik. Jobb tehát a szűk ruhákat és szoros öveket elfelejteni.

A dohányzás súlyosbítja a refluxot

A dohányzás kutatások szerint több módon is ront a refluxos panaszokon. A nikotin csökkenti a záróizom működésének hatékonyságát, fokozza a savtermelést a gyomorban, a dohányfüst irritálja a torok nyálkahártyáját, csökkenti a gyomorsavat semlegesítő nyál termelését – fokozva a nyelőcső savra való érzékenységét, gyulladását.

Alvás csak párnával

Az alvás szintén jelentősen befolyásolhatja a refluxos tünetek felbukkanását. A nem megfelelő fekvés és a lefekvéshez közeli étkezés bizony mind előidézhetnek refluxos tüneteket. A legújabb ajánlások szerint a legjobb, ha a fejünk egy 15-20 cm magas párnán nyugszik alvás közben. Ez sem akadályozza meg feltétlenül a nyelőcsőbe jutó gyomorsav megjelenését, de kutatások szerint 67%-kal gyorsabban visszafolyik a gyomorba a kijutott gyomorsav, mintha ennél alacsonyabb párnán alusszuk álmunkat. Kényelmesebb és a gerince számára is előnyösebb, ha a teljes ágyrácsot megemeli a feji résznél, így egyenletesebb lesz a szintkülönbség a lába és a feje között.

Bővebben Az alvási testhelyzet refluxos betegeknek

Tanuljunk meg lazítani!

A refluxbetegség kialakulásában a krónikus stressznek és a pszichés tényezőknek is szerepe van, ezért az életmód terápia részét képezhetik a relaxációs gyakorlatok.

Végezhetőek nyújtó-lazító tornagyakorlatok: feszítse meg, majd lazítsa el teste különböző izomcsoportjait, 6-10 másodpercenként váltakozva. Ismételje néhányszor a gyakorlatot!

A zene is segít ellazulni, különösen a tisztán hangszeres, nyugtató dallamok. A dalszöveg megnehezíti a relaxációt.

A légzőgyakorlatok is hatásosak lehetnek, lélegezzen mélyet, és közben gondoljon pozitív dolgokra, majd lélegezzen ki, és szabaduljon meg a rossz gondolatoktól. Autogéntréning- vagy jógatanfolyamon is részt vehet.

Gyógyszerek a reflux ellen

Az életmódszabályok betartása minden refluxbeteg esetében csökkenti a panaszok súlyosságát és gyakoriságát, de csak enyhe esetekben szünteti meg azt teljesen. Ezért ajánlott a refluxbetegek többségénél a gyógyszeres kezelés. Ritkán jelentkező panaszok esetén elegendő a vény nélkül kapható savlekötők, savközömbösítők alkalmazása, ám rendszeres panaszok esetén szükséges lehet a hatékonyabb, orvos által felírható savtermelést csökkentő gyógyszerek (napjainkban jellemzően az úgynevezett protonpumpagátlók) használata.

Érdemes tudni: Néhány gyógyszer mellékhatásként súlyosbíthatja a refluxos panaszokat

Egyes – más betegségek kezelésére használt – gyógyszerek olyan mellékhatással rendelkeznek, amely vagy rontják a záróizmok működésének hatékonyságát, vagy irritálják a nyelőcső nyálkahártyáját. Mindkettő rontja a reflux betegséggel járó panaszokat. Javasolt, hogy a gyógyszereket nagy pohár vízzel vegye be (amely segít a nyálkahártyán), továbbá jelezze szedett gyógyszereit orvosának, mivel elképzelhető, hogy tud a reflux szempontjából kedvezőbb helyettesítő készítményt javasolni.

Bővebben A refluxbetegség tüneteit súlyosbító gyógyszerek

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzők: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos; Bak Marianna, biológus szakfordító