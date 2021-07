A hüvelygomba tünetei, kezelése

A hüvelygomba a leggyakoribb nemi fertőzések egyike. A betegség leggyakoribb kórokozói élesztőgombák, azok közül is főként a Candida albicans nevű faj. Melyek a betegség tünetei, és hogyan kezelhető?

Az egészséges hüvelyflórát számos mikroorganizmus alkotja, a gombák és baktériumok normál esetben egyensúlyban vannak, s amíg ez az egyensúly fel nem borul, a hüvelygomba nem alakulhat ki.

Mi okozhat hüvelygombát?

A hüvelyfertőzés leggyakoribb kórokozója a Candida albicans nevű élesztőgomba, ám emellett számos más Candida faj is felelőssé tehető a tünetek megjelenéséért. A fertőzést okozó gomba 37 o C körüli hőmérsékleten szaporodik a legnagyobb mértékben, így az emberi testhőmérséklet épp ideális a számára.

Olykor egészséges nők hüvelyflórájában is előfordulhat néhány gomba, anélkül, hogy tüneteket okozna. A gombák elszaporodását a savas környezet meggátolja. Csak akkor jelentkezhetnek a hüvelygombásodás tünetei, ha a flóra egyensúlya felborul. A Candida fajok gyomor-bélrendszeri és szájüregi gombás fertőzések kórokozói is lehetnek. Candida gombákkal az újszülöttek is megfertőződhetnek a szülőcsatornában a születés során.

Ez a cikk is érdekelheti A Candida-fertőzések (candidiasis) fajtái

Hirdetés

Milyen tényezők növelik a hüvelyfertőzés kockázatát?

Fogamzásgátló és hüvelygomba Gyakori kérdések Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy lassan másfél éve szenvedek visszatérő hüvelygombával, pont amióta tablettát szedek. Többször voltam orvosnál, de a probléma azóta sem oldódott meg. Nagyon el vagyok keseredve, lehet, hogy nem szedhetek gyógyszert? Vagy van esetleg olyan, ami jó lehet és nem okoz ilyen jellegű panaszt?



Dr. Zsirai László válasza az orvos válaszol rovatban

A hüvelygomba-fertőzés kockázatát növeli az anális közösülés, a tisztálkodó szerek, törölközők, fehérneműk közös használata. Strandokon, uszodákban szintén elkapható a fertőzés.

A gyenge immunrendszerű személyek hajlamosabbak a fertőzésekre. A kockázatot növelik bizonyos gyógyszerek is, így például az antibiotikumok, a kortizontartalmú szerek és a rákgyógyszerek is megzavarhatják a hüvelyflóra egyensúlyát. A cukorbetegek szintén hajlamosabbak a gombás fertőzésekre.

Hormonális változások is állhatnak a gombák elszaporodásának hátterében. A hüvelyváladék összetételét hormonális hatások is befolyásolják. Terhes nők és hormontartalmú fogamzásgátlót szedők esetében gyakrabban fordulnak elő a hüvely gombás fertőzései, bár a hormonális fogamzásgátlók legújabb generációja már alig van befolyással a hüvelyi környezetre. Az esemény utáni tabletta felborítja a hüvelyflóra egyensúlyát.

A túlzásba vitt higiénia is káros lehet! Mivel ennek következtében a „jó” baktériumok is elpusztulhatnak, és nem tudják meggátolni az ártalmas mikroorganizmusok túlszaporodását.

Kerülendő az intim tisztálkodó szerek használata.

Ne hordjon szűk, szintetikus anyagból készült fehérneműt!

A stressz és a pszichés terhelés is felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát.

Melyek a hüvelygomba tünetei?

A leggyakoribb hüvelyfertőzések A hüvelyben előforduló baktériumok összetételét és mennyiségét számos tényező határozza meg, illetve egyensúlyát könnyen felboríthatja, például a szervezet hormonális állapota, a táplálkozás, bizonyos gyógyszerek alkalmazása, egyes mosakodószerek túl gyakori alkalmazása.



Bővebben A leggyakoribb hüvelyfertőzések

Olykor enyhe fertőzés is nagyon kellemetlen tüneteket tud okozni!

Viszkető intim tájék;

Sajgó érzés a hüvelybemenet környékén;

Duzzanat a szeméremajkakon;

Fehér, túrós állagú hüvelyváladék;

Nemi együttlét során tapasztalt fájdalom;

Sűrű folyás;

Kivörösödött szeméremajkak;

Szeméremtájékon jelentkező égő érzés;

Vizeléskor jelentkező fájdalom;

Sebek a hüvely környékén;

A szeméremtájéki bőr berepedezése.

Közösülés közben fájdalom jelentkezhet. A hüvelynyálkahártya vörös, duzzadt és enyhén vérezhet is.

Mikor forduljon orvoshoz?

A fentiekben ismertetett tünetek hátterében nem mindig gombás fertőzés áll, ezért azoknak is tanácsos orvoshoz fordulniuk, akik már korábban részesültek kezelésben hüvelyfertőzés miatt, és úgy vélik, hogy ugyanazokat a tüneteket tapasztalják, mint mikor hüvelyfertőzés volt a diagnózis. Mielőtt a bevált szert alkalmazni kezdené, feltétlenül forduljon orvoshoz! Visszatérő gombás fertőzés esetén is ajánlott az orvos felkeresése. Feltétlenül és mihamarabb orvoshoz kell fordulni ha

a panaszok terhesség alatt vagy

láz kíséretében vagy

alhasi fájdalmakkal együtt jelentkeznek!

Diagnózis

A pontos diagnózist a nőgyógyász hüvelyváladék-mintából állapítja meg. A minta mikroszkópos vizsgálata mellett laboratóriumi vizsgálatra is szükség lehet. A bakteriális hüvelyfertőzés lehetőségét is vizsgálják. Speciális esetben az orvos feltehet gyógyszerszedéssel és szexuális élettel kapcsolatos kérdéseket, fontos információ számára, hogy szenved-e valamilyen betegségben vagy allergiás-e a páciens.

Hogyan kezelhető a hüvelygomba?

Gombaellenes hatóanyagú (clotrimazol vagy fenticonazol) kúpok, hüvelytabletták, kenőcsök helyileg alkalmazhatók az orvos utasítása szerint.

Súlyosabb esetben a lokális terápiát szájon át szedhető (orális) gyógyszeres kezeléssel is ki kell egészíteni. Várandós nők esetében a szájon át szedhető gyógyszerek alkalmazása ellenjavallt (kontraindikáció), lokális kezelésre azonban van mód, de kizárólag orvosi felügyelet mellett! A terhesség első harmadában econazolt, a második harmadtól clotrimazolt alkalmaznak. A gombaellenes terápia alatt nem szabad nemi életet élni!

Megfelelő kezeléssel teljes gyógyulás érhető el, az esetek 90 százalékában nem újul ki a fertőzés. A fertőzés újbóli jelentkezésének hátterében többnyire a hüvelyflóra egyensúlyának ismételt felborulása áll, újabb gombaellenes terápiára van szükség. Visszatérő fertőzés esetén a partner orvosi vizsgálata is javasolt.

Ha évente négy vagy több alkalommal szenved hüvelygombától, fel kell deríteni a háttérben álló okokat. Ennek alapján szükség lehet fogamzásgátlószer-váltásra, illetve hat hónapig tartó orális terápiára.

Bővebben Harc a gombák ellen - A gombaellenes szerekről

Hüvelygomba: Mi a baj az önkezeléssel? A betegek sokszor gondolják, hogy gombás fertőzéstől szenvednek, de ehelyett bakteriális fertőzésük van, esetleg trichomonas fertőzésük, herpeszfertőzésük, sorvadásos hüvelygyulladásuk, vagy olyan hosszú ideig fennálló bőrbetegségük van, mely a szeméremtestet érinti.



Még ha a gomba is a kórokozó, a kezelésre nem reagáló illetve visszatérő fertőzéseket mindig ki kell vizsgálni, hiszen első tünete lehet például a cukorbetegségnek vagy a HIV fertőzésnek. Néha a hüvelyfertőzést nem a szokásos C. albicans okozza, hanem egy olyan faj, ami nem reagál a recept nélkül elérhető készítményekre.



Tehát ha legközelebb viszketést tapasztal, kezelje. Ám ha a panaszai nem szűnnek, keresse fel kezelőorvosát!

Tanácsok a megelőzéshez

Természetes anyagú, kényelmes fehérneműt hordjon!

Ne használjon tampont!

Tisztálkodás után alaposan törülközzön meg, és minél hamarabb cserélje le a nedves alsóneműt, fürdőruhát, mivel a meleg és nedves környezet kedvez a gombás fertőzéseknek!

Ne használjon szappant az intim tisztálkodáshoz!

Ne fogyasszon sok cukros ételt!

Hüvelygomba esetén törülközőit naponta cserélje, és patikákban kapható gombaellenes szerekkel mossa ki.

Az óvszerhasználat csökkenti a fertőzés esélyét, a körülmetélt férfiak partnereinél is kisebb a kockázat.

Bővebben Mit érdemes tudni a hüvelyflóráról?

Ez is érdekelheti Milyen kórokozók fordulhatnak elő a strandvízben?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit