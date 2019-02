A köhögés lehetséges okai

A köhögés célja a légutak megtisztítása a váladéktól, irritáló anyagoktól, mikrobáktól, idegentestektől. A tünet mögött nem kizárólag légzőszervi betegségek húzódhatnak meg.

A köhögés számos folyamatot kísér, számos betegség tünete lehet, a légúti betegségek mellett kardiológiai, gasztroenterológiai vagy akár pszichés problémák is állhatnak hátterében. Ezért sokszor igen alapos kivizsgálás után lehet csak a köhögés pontos okát meghatározni.

Mi okozhat köhögést? A köhögés légzőszervi okai

Ha a köhögés kevesebb, mint három hétig tart, akut köhögésről beszélünk. Ezzel szemben a krónikus köhögés kezeletlenül három hétnél hosszabb idő alatt sem hagy alább. Ebben az esetben feltétlenül forduljon orvoshoz!

Az akut köhögéses panaszok hátterében leggyakrabban a felső légutak gyulladásos megbetegedései állnak. Ez lehet torokgyulladás, gégegyulladás, légcsőgyulladás, hörgő- és tüdőgyulladás. Kórokozói leginkább vírusok és baktériumok, ezeken kívül különleges - igen ritka - esetekben gombák.

A dohányosok és az asztmások köhögése is a légutak idült gyulladására vezethető vissza. A krónikus köhögés mögött gyakori ok a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), továbbá a mellhártya gyulladása, a tüdőtágulat (tüdőemfizéma), továbbá a tbc is köhögéssel jár.

Köhögést okoznak a légzőszervek egyes jó- és rosszindulatú daganatok. Leggyakrabban a tüdő rosszindulatú daganatai okoznak ezek közül köhögést, ám ezen kívül a gége, a mellhártya, a mellüreg tumorai is előidézhetik.

Köhögést okoz természetesen a légutakba került idegentest, például félrenyelés kapcsán. Köhögést válthatnak ki a légutakba kerülő allergének (pollenek, egyéb allergén anyagok) is.

Régebben gyermekeknél fordult elő a húzó jellegű szamárköhögés, ám mióta az ellene kifejlesztett védőoltás a kötelező védőoltások közt szerepel, ezzel a betegséggel már nem találkozunk.

A köhögés emésztőszervi okai

A visszatérő köhögés egyik oka a refluxbetegség, amikor is a savas gyomortartalom a nyelőcsőbe, majd a légcsőbe jut, ott a légutakat irritálja és köhögési ingert vált ki. Ez különösen jellemző lehet éjszaka, amikor a vízszintes testhelyzet miatt fizikailag kedvező helyzet alakul ki a savas reflux számára. A felületes, száraz köhögés szokott jellemző lenni. Kompenzálható a folyamat az ágy fejvégének emelésével, a savtermelődést csökkentő gyógyszeres kezeléssel. Sajnos sok esetben a diagnózisra nem vagy csak nehezen derül fény, mert sokszor elsősorban légzőszervi okok irányába folyik a kivizsgálás.

Éjszakai köhögés Beteg és a hálótárs számára egyaránt zavaró, ha álmából rendszeresen kellemetlen köhögésre ébred. Az éjszaka folyamán jelentkező köhögés kiváltó okairól és kezeléséről mindent megtudhat cikkünkből.



A köhögés kardiológiai oka

Köhögéssel járhatnak különböző heveny és idült szívbetegségek, gyakran szívbillentyűhiba (aorta inszufficiencia). A köhögés jelentkezhet szívelégtelenség során, amikor is a szív rossz pumpafunkciója miatt a tüdőben pangás alakul ki, nő a nyomás a tüdőerekben. Amennyiben a folyamat súlyossá válik, akkor akár tüdőödéma is kialakulhat, melyre a habos köpetürítéssel járó köhögés jellemző.

A szívelégtelenség oka a Magyarországon sajnos igen gyakori ischaemiás szívbetegség, a magas vérnyomás, ritmuszavar, a szívburok gyulladása, toxinok, gyógyszermellékhatás, ritkán terhesség is okozhatja.

A köhögés pszichiátriai oka

Sokszor a köhögés mögött nincs szervi ok, hanem pszichés tényezők miatt alakul ki. Különösen gyerekeknél gyakori, hogy érzelmileg megterhelő időszakban szervi ok nélkül jelentkezik a köhögés. Előfordul, hogy légzőszervi betegség után marad meg az ideges köhögés, majd megszokássá válik. Önmagában is jelentkezhet az ideges köhögés, és ha a diagnózis nem kerül időben felismerésre, akkor számos fölösleges vizsgálat és gyógyszerszedés történhet.

Gyógyszermellékhatás

A gyógyszerek mellékhatása is lehet köhögés, jellemző ez a mellékhatás ACE-gátlók esetében (angiotenzinkonvertálóenzim-gátlók), melyek igen fontos gyógyszercsoportot jelentenek a magas vérnyomás kezelésében. Szívelégtelenségben is alkalmazzák őket, ezért a szívelégtelenségben szenvedő beteg köhögése során igen fontos megkülönböztetni, hogy a köhögés gyógyszermellékhatás miatt alakult ki, vagy a szív csökkent pumpafunkciója miatt.

Mikor forduljunk feltétlenül orvoshoz? Ha a köhögés napok múltán sem szűnik meg, esetleg láz, nehézlégzés vagy légszomj tapasztalható mellette, érdemes orvosi segítséget igényelni. A kivizsgálás akkor is ajánlott, ha a köhögés során váladék jelentkezik, amely sűrű állagú és zöldessárga. Rózsaszín vagy egyértelműen véres köpet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Szintén sürgős ellátásra szorul a páciens, ha súlyos légzési vagy nyelési nehézségei vannak.

A köhögés jellege sok mindent elárul

Ahogy láttuk, a köhögés számos különböző betegség tünete lehet. Az okok megállapításához orvosának pontosan ismernie kell a köhögés jellegét. Mielőtt orvoshoz fordulna, gondolja át Ön is a következőket! Mióta tart a köhögés és hirtelen kezdődött-e? Száraz vagy köpetürítéssel jár? Változott-e az elmúlt időszakban a köhögés vagy a köpet jellege? Befolyásolja-e a köhögését a testhelyzet, a napszak, vagy bármilyen egyéb tényező? Társul-e fájdalom a köhögéséhez?

A köhögés minősége szerint lehet produktív (nedves) vagy nem produktív (száraz) köhögés, ez utóbbi nyálkahártya-irritációt jelent. Gyulladásos folyamatok elején jellemző lehet a száraz köhögés, mely később nedves formába mehet át, szintén jellemző a száraz köhögés idegentest-aspirációnál.

Alapvetően fontos szempont, hogy a köhögés akut, azaz kevesebb mint három hete tart vagy ennél régebb óta tartó krónikus köhögés. Sőt, nem mindegy az sem, hogy mely napszakban jelentkezik a köhögés, ugyanis a különböző betegségek okozta köhögések más-más napszakban vagy időtartamban állnak fenn.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Onmeda.de

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos



