Rák-, kagyló- és halallergia

Az arra érzékenyeknél a halak fogyasztása allergiás reakciót válhat ki, és mivel hazánkban is egyre népszerűbb a rákoknak és a tenger egyéb gyümölcseinek a fogyasztása, az általuk kiváltott allergiás tünetek itthon is egyre gyakrabban fordulnak elő. Milyen tüneteket okozhatnak ezek az élelmiszerek, és mire kell odafigyelniük az allergiásoknak?

A tenger gyümölcseivel, rákokkal, kagylókkal, illetve egyéb puhatestűekkel és halakkal szembeni allergiával tehát itthon is és külföldi utazásaink alkalmával is számolni kell.

Milyen tünetek jelentkezhetnek a halakra és a tenger gyümölcseire allergiásoknál?

Az allergiás reakció többnyire 30 perccel az allergén élelmiszer elfogyasztása után következik be. Az allergia közvetlen kiváltói a halakban, rákokban és puhatestűekben megtalálható fehérjék, súlyosan allergiásoknál már az ezen ételek főzése, sütése közben felszabaduló gőz is allergiás tüneteket válthat ki, valamint a bőrrel való érintkezésük is.

A halakkal, rákokkal, puhatestűekkel szembeni ételallergia elsősorban bőrtünetek formájában nyilvánul meg. Kiütések jelennek meg és ödéma képződik. Továbbá jelentkezhetnek gyomor-bélrendszeri tünetek, émelygés, hasmenés vagy hányás, és a légutak érintettsége is előfordulhat. Az érintettek egyharmadánál úgynevezett orális allergia szindrómáról beszélhetünk, ami például ajakbizsergéssel, garatviszketéssel vagy az ajkak megduzzadásával jár.

A legtöbb allergiásnál rendkívül súlyos reakciót vált ki a garnélák fogyasztása: már a puszta érintése következtében anafilaxiás sokk alakulhat ki, ami a keringési rendszer összeomlásához vezet. Az édesvízi halak kevésbé erős allergének, mint a sós vízi halak, a rákok és a puhatestűek.

Kevésbé erős allergének, de okozhatnak allergiás tüneteket az alábbiak (A felsorolás nem teljes!):

Édesvízi halak: sügér, pisztráng, csuka, compó, fogas.

Erős allergének, súlyos allergiás reakciót okoznak a következők (A felsorolás nem teljes!):

Sós vízi (tengeri, óceáni) halak: cápa, óriás lapos hal, tőkehal, lazac, lepényhal, tonhal

Rákok: garnéla (shrimps), homár, szkampó (scampi)

Puhatestűek: osztriga, kagylók, tintahal.

Milyen vizsgálatokkal igazolható az allergia fennállása?

A páciens kikérdezése mellett az orvos számára hasznos információt nyújthat egy táplálkozási és tünetnapló is, érdemes feljegyeznie mit fogyaszt és mikor észlel tüneteket és magával vinnie ezt a naplót az orvosi vizsgálatra.

Az allergia vérteszttel vagy bőrpróbával igazolható.

Feltétlenül kerülje az allergént!

A halakkal és tenger gyümölcseivel szembeni allergiára nincs oki terápia, ezért nincs más mód, mint maradéktalanul elkerülni az allergéneket. Minden olyan terméket kerüljön el, amelyek tartalmazzák a tüneteket okozó élelmiszereket!

Így például kerülendő a sós vízi halakból készült konzervek és egyéb halkészítmények, valamennyi tenger gyümölcse, az egyéb halszármazékok, mint pl. rákvaj, lazacpótlók, szószok, saláták, levesek és surimi stb. fogyasztása.

Azok, akik súlyos allergiás tüneteket mutatnak, gyógyszerszedés és kozmetikai szerek használata során fokozottan figyeljenek arra, hogy ezek se tartalmazzanak se csukamájolajat, se halolajat. Halakból származó fehérjét gyakran használnak a borok tisztítására (derítésére). Más állati eredetű élelmiszereknek a fogyasztása is okozhat allergiás reakciót, abban az esetben, ha az állatokat halliszttel etették.

Azok, akik súlyosan allergiások ezekre az élelmiszerekre, nem dolgozhatnak olyan szakmában, illetve környezetben, ahol bármilyen módon érintkezésbe kerülhetnének velük (pl. a gasztronómiában vagy a feldolgozóiparban).

Mindig tartson magánál önbelövő adrenalininjekciót!

Az anafilaxia nagyon súlyos, életveszélyes állapot, ezért akik allergiások, mindig tartsanak maguknál előretöltött adrenalininjekciót, amit szükség esetén be kell adniuk maguknak. Ennek használatát szükség esetére a hozzátartozóknak is ismerniük kell. Az önbelövő adrenailinjekció használatáról ide kattintva talál oktató videót.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: med.de, Allergie auf Fisch oder Meeresfrüchte (Garnelen, Krebse, Muscheln) (Gesundheit.gv.at)

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya