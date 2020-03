A magas vérnyomás tünetei - Jellemző panaszok

A magas vérnyomás sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket, ám az elhanyagolt betegség számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Összegyűjtöttük, hogy mire érdemes mindenkinek odafigyelnie!

A magasvérnyomás-betegséget csendes gyilkosnak is nevezik, mivel az esetek jelentős hányadában sokáig egyáltalán nem okoz panaszokat, nem jelentkeznek a magas vérnyomás tünetei. Éppen ezért fontos, hogy minél korábban ismerjük fel a betegséget, hiszen csak így van esélyünk arra, hogy az időben elkezdett terápiával megelőzzük a szövődmények kialakulását. Ennek legbiztosabb módja az, ha orvosunkkal rendszeresen ellenőriztetjük vérnyomásunkat, ám az is sokat segíthet, ha felismerjük a betegség első tüneteit, és nem legyintünk a kisebb panaszokra sem.

A magas vérnyomás első tünetei

Az első tünetek egyike lehet a visszatérő, jellemző módon reggel jelentkező fejfájás, a tompa tarkótáji, halántéktáji lüktetés, amely lehajlás esetén fokozódik. Okozhat szédülést, fáradékonyságot is. Gondolhatunk magas vérnyomásra akkor is, ha romlik a koncentrálóképességünk és az egyensúlyérzékünk, szívünk visszatérően túl szaporán dobog, vagy gyakran panaszkodunk tompa mellkasi nyomásra, ok nélküli izzadásra vagy múló látászavarra.

A magas vérnyomás következtében létrejött szervkárosodások tünetei közé tartozik például oedemásodás, vagy a szemfenéki képen az erek jellegzetes elváltozásai. A szemfenéki érrajzolat az egyetlen érhálózat, amely alapján a szervezet érrendszerének állapotára lehet következtetni. A magas vérnyomás először a szemfenéki érrendszert érinti.

A hipertónia tünetei sok esetben nem okoznak olyan komoly panaszokat, hogy az érintettek orvoshoz forduljanak vele, így csak a súlyosabb szövődmények jelentkezésekor szembesülnek azzal, hogy magasvérnyomás-betegségben szenvednek.

A szív- és érrendszeri károsodás következményeként kialakult szívbetegség tünete lehet többek között a terhelésre jelentkező nehézlégzés, gyakori éjszakai vizeletürítés. A magasvérnyomás-betegség legsúlyosabb következményeként stroke is létrejöhet, valamint növeli a szívinfarktus kialakulásának kockázatát.

Összefoglalva a magas vérnyomás (hipertónia) kezdeti tünetei

Fejfájás, lüktetés

Bizonytalan egyensúly

Mellkasi nyomás

Szapora szívdobogás

Izzadás

Látászavar

Fontos minél előbb felismerni!

A fent leírtakból következően a magas vérnyomás időben történő felismerésének leghatékonyabb eszköze a szűrővizsgálat, a rendelői vérnyomásmérés. A diagnózis felállításához többszöri, különböző időpontban történő vérnyomásmérés szükséges. Az Európai Nemzetközi Konszenzus a magas vérnyomást nagyobb-egyenlő mint 140/90 Hgmm értékben határozza meg rendelői körülmények között mért mérések esetén. Otthoni vérnyomásmérés esetén alacsonyabb értéket állapít meg: hipertóniáról beszélünk, ha a vérnyomás 135/85 Hgmm vagy ennél magasabb. Az otthoni vérnyomásmérés hitelesített készülékkel, megfelelő mandzsettamérettel és megfelelő, standard körülmények között kell, hogy történjen.

A hipertónia felismerésének, diagnosztizálásának egyik eszköze az ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM), azaz a 24 órás vérnyomásmérés, melynek használati idején a beteg eseménynaplót vezet.

A kezeletlen magas vérnyomás szövődményei

Korai szövődmény lehet a kisebb vagy nagyobb erek megrepedése, elsősorban az érfal betegsége vagy gyengesége esetén. Ez a repedés az érrendszer bármely pontján előfordulhat; a főverőér vagy az agyi erek sérülése esetén akár végzetes kimenetelű is lehet (agyvérzés).

A hipertónia késői szövődményei között említendő az érelmeszesedés fokozódása, melynek következményeként agyi érszűkület, agyérgörcs (stroke), szívinfarktus, a szív fokozott igénybevétele, megterhelése miatt pedig szívelégtelenség alakulhat ki.

A végtagi erek szűkülete végső esetben amputációt is szükségessé tehet, a szem ereinek károsodása pedig látásromláshoz, akár vaksághoz is vezethet.

A magas vérnyomás érkárosító hatásának számlájára írható számos más szerv károsodása, pl. a vesezsugor kialakulása is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Jóna Angelika, Dr. Árki Ildikó, háziorvos