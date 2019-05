Véres széklet - Milyen betegségeket jelezhet?

A véres széklet (hematochezia) akkor fordul elő, ha a tápcsatornából vér szivárog a belekbe. Gyakran valamiféle sérülés, aranyér, az emésztőrendszer súlyos betegsége vagy krónikus gyulladása okozza.

A székletben található vér a világos pirostól a feketéig sokféle lehet, és az emésztőrendszer bármely részéből származhat. Kis mennyiségben szabad szemmel nem mindig észrevehető, de székletvizsgálattal kimutatható.

Milyen betegségekre utalhat a széklet megváltozása? A széklet színe, állaga, szaga, továbbá a székelés gyakorisága nagyon sok mindent elárul egészségi állapotunkról. Az önvizsgálat, a széklet rendszeres megfigyelése hozzátartozik a felelős életvitelhez és a betegségek időben történő felismeréséhez.



Milyen betegségekre utalhat a széklet megváltozása?

A széklet színe elvezethet a problémához

A széklet színe segít a kiváltó ok meghatározásában. Ha a székletben található vér barnás vagy világos piros, az általában azt jelzi, hogy az alsó gasztrointesztinális traktusban van a vérzés forrása. Ilyenkor a vérzés oka lehet anális repedés, tumor, vastagbél polip, rák, aranyér és a vastagbél gyulladása, de masszív gyomorvérzés esetén is kerülhet emésztetlen vér a székletbe. Sok ijedelemre adhat okot, hogy cékla és paradicsom fogyasztását követően is vörösre színeződhet a béltartalom, mely könnyen összetéveszthető a vérrel.

Felső gasztrointesztinális vérzés forrása lehet gyomorhurut, gyomorfekély és nyombélfekély, nyelőcsősérülés vagy a nyelőcső vénájának repedése, trauma, idegen tárgy okozta seb. Ezekben az esetekben a vért az emésztőnedvek lebontják és színe vörösről feketére változik. Az emésztett vér a belekben található folyadék egy részét nem engedi felszívódni, így a széklet, fekete, sűrűn folyó, iszapos lesz, melyet szurokszékletnek nevezünk.

Hirdetés

Colitis ulcerosa és Crohn-betegség Betegséglexikon A colitis ulcerosa a gyulladásos bélbetegségek egyik fajtája, ami az emésztőrendszer krónikus gyulladásával jár, jellegzetesen hasi fájdalom és hasmenés kíséri. A colitis ulcerosa jelentősen befolyásolja a mindennapi életvitelt és néha életveszélyes szövődményekhez vezethet.

Mi a colitis ulcerosa?



Betegséglexikon A Crohn-betegség a bélrendszer nyálkahártyájának - gyakran mélyen az érintett bélszakasz szöveteibe hatoló - gyulladásos, hasmenéssel és fájdalommal járó, és akár az életet is veszélyeztető betegsége. Tünetei közé tartozik a hasmenés és a véres széklet is.

A Crohn-betegség és tünetei

Gyulladásos bélbetegségek és a véres széklet

A gyulladásos bélbetegségek jellemzője a tápcsatorna krónikus vagy visszatérő gyulladása, mely leggyakrabban Colitis ulcerosa és Crohn-betegség formájában jelentkezik. Mindkettő esetében a vér lehet sötét és világos vörös is.

A Crohn-betegség a vékony- és vastagbeleket egyaránt érintheti, tünetei közé tartozik a gyakori, laza, vizes széklet, fogyás, étvágytalanság, hasi görcsök és a székletben található vér.

A Colitis ulcerosa a vastagbélben jelentkezik, jellemzője a laza, véres széklet, fájdalmas hasi görcsök, láz és hányinger.

A kezeletlen, vagy régóta fennálló gyulladásos bélbetegség növeli a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

Gyomorfekély

A fekélyek a gyomor- és béltraktusban jelentkező, leginkább a Helicobacter pylori baktérium által okozott eróziók, lyukak. Ezek kialakulását elősegítik egyes gyógyszerek, tartós alkoholfogyasztás, a dohányzás és az egészségtelen, stresszes életvitel. Gyomorfekély esetén a gyomorból származó vér általában fekete és kátrányos jellegű lesz, mire az emésztőrendszeren áthalad. Elhanyagolt, kezeletlen esetben a panaszokhoz vérszegénység is társulhat, illetve a fekély területén futó artéria vagy a gyomorfal is megsérülhet masszív vérzést okozva.

Gyomorhurut, gyomornyálkahártya-gyulladás

A gasztritisz vagy gyomorhurut egy olyan állapot, melyet a gyomor nyálkahártyájának gyulladása jellemez. Kiváltó oka lehet a gyulladásgátló szerek tartós használata, krónikus epés reflux, és a vészes vérszegénység is. Tünetei közé tartozik az emésztési zavar, hasi fájdalom, véres széklet.

A divertikulum-gyulladás és a gyomorfekély tünetei Betegséglexikon A diverticulosisa vastagbél kiöblösödését jelenti, kialakulásának legfőbb oka a rostszegény táplálkozás. Különösen az 50 év feletti korosztály a veszélyeztetett, ahol közel harmadánál megjelenik a betegség.



A vastagbél diverticulosis és tünetei



Betegséglexikon A gyomorfekély jellegzetes tünetei a véres székleten kívül a reflux, égető érzés a has felső részén még órákkal evés után is.



A gyomorfekély kialakulásának okai és tünetei

Diverticulitis (divertikulum-gyulladás)

Az életkor előrehaladtával a vastagbél falán kiboltosulások (buborékszerű tömlők) jelentkeznek, melyeket divertikulumoknak nevezünk. Ez az állapot a diverticulosis. Feltételezések szerint a bélfalak görcsös összehúzódásai által jönnek létre, mely oka a rostszegény táplálkozás. Mikor először jelentkeznek, a tünetek általában enyhék, ám ha begyulladnak, irritálttá válnak, diverticulitisszé (a divertikulum falának gyulladása) alakulnak. Ilyenkor hasi fájdalommal kísért véres széklet jelentkezhet a vastagbél vérzése miatt.

Baktériumfertőzések (bakteriális gasztroenteritisz)

Az általánosan ételmérgezésként ismert gasztroenteritisz akkor jelentkezik, ha baktériumok fertőzik meg a gyomrot, beleket, ami gyulladáshoz és betegséghez vezet. Az E. coli, a Salmonella és a Shigella baktérium is származhat nem megfelelően hőkezelt húsból, tojásból, és a kézmosás hiányából. Tünetei közé tartozik a görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás, véres hasmenés. Különösen veszélyes az idősekre, csecsemőkre és kisgyermekekre, valamint a legyengült immunrendszerű emberekre.

Aranyér: a véres széklet egyik leggyakoribb oka

Aranyérnek nevezzük a végbélnyílásnál található duzzadt, gyulladt visszereket, melyek gyakrabban fordulnak elő terhesekben, elhízottakban vagy ülő életmódot folytatókban. Leggyakoribb jele a székletürítést kísérő vérzés, helyi duzzanat, irritáció. Az aranyér okozta vérzés általában élénkpiros színű. A székrekedéssel járó erőlködés a végbélnyílás szöveteinek szakadását is okozhatja, mely szintén vérzéssel jár.

Vastagbélrák és végbélrák, végbélpolip Betegséglexikon A vastag- és végbélrák jelenleg harmadik leggyakoribb a daganatos halálok között Magyarországon, előfordulása pedig egyre gyakoribbá válik hazánkban és világszerte egyaránt. A betegségre hajlamosító tényezők jól ismertek, de feltételezhetően az elkövetkezendő években újabbakra derül fény.



A vastagbélrák és tünetei

A végbélpolip tünetei és kezelése

Polipok

A polipok kis kinövések a vastagbél felszínén, melyek lehetnek laposak, és kiemelkedőek is. Egyes esetekben ezek a polipok tünet nélkül jelentkeznek, ám akár rákossá is válhatnak, ilyenkor azonnali eltávolításuk is indokolt lehet. Ha jelentkeznek tünetek, azok a hosszabb ideig tartó hasmenés vagy székrekedés, anális vérzés és véres széklet.

Vastagbéldaganat

A székletben megjelenő friss vér rákos elváltozást is jelezhet. A végbél- és a vastagbélrák is okozhat véres székletet, mivel a rákos sejtek túlburjánzása a végbél vagy vastagbél nyálkahártyáján fekélyeket okoz.

A tünetek közé tartozik a székelési szokások megváltozása, véres széklet, fogyás, hányás, fáradtság. A vér nem mindig látható a székletben, ezért az 50 év felettiek számára javasolt a kolonoszkópiás szűrés a belek egészségének vizsgálatára. Annál is inkább fontos ez, mivel a legtöbben tünetmentesek a betegség korai szakaszában.

Véres széklet csecsemőknél

Különösen ijesztő lehet, ha a csecsemő széklete véres. Noha az esetek többségében nem jelez komoly problémát, beszéljen a gyerekorvossal! A csecsemőkori véres székletet az alábbiak okozhatják:

Szoptatós anyukák táplálkozásának szabályai A szoptatás alatt az anyatejben az anyuka által elfogyasztott élelmiszerek, tápanyagok fehérjéi kis mennyiségben kiválasztódnak, így mire eljön a hozzátáplálás, addigra a szoptatott baba szervezete is sok mindennel találkozik már. A táplálékfehérjéken kívül az élelmiszerek adalékanyagai, a bennük levő vegyszermaradványok, és az anyuka által bevett gyógyszerek is megjelenhetnek az anyatejben. Nem mindegy mit eszik, iszik, mit vesz be a szoptatós anyuka.

Allergia – A tehéntej és szójatej gyakori allergének a csecsemő tápszerekben, és ha a baba allergiás rájuk, az okozhat véres székletet. Szoptatott csecsemőknél a kicsi az anya által elfogyasztott tejtermékre lehet allergiás. Ilyen esetekben másik tápszerre való átállás, illetve a szoptató anyának bizonyos ételek kerülése lehet a megoldás.

Anális szakadás – A babák 80%-ánál jelentkezik legalább egyszer kismértékű anális szakadás, mely véres székletet eredményez. Általában pár napon belül gyógyul, de vigyázni kell a popsi gyengéd tisztítására.

Fertőzés – Bizonyos fertőzések (pl. Salmonella, C. difficile) képesek megfertőzni a beleket, melynek hatására azok nyálkahártyájában mikro-szakadások jelentkeznek. A betegség antibiotikummal gyógyítható.

Intusszuszcepció – Ha a baba széklete sötét, nyákos, zselészerű, az komoly vészhelyzetet, intusszuszcepciót jelezhet. Ez legtöbbször az 5-10 hónapos fiúknál fordul elő, egy ezrelékes gyakorisággal, és akkor jelentkezik, ha a belek egy része összecsúszik. A gyors orvosi ellátás gyakran teljes gyógyulást hoz, ám minél tovább vár a szülő, annál nagyobb a maradandó károsodás vagy a halál kockázata.

Forduljon orvoshoz!

Noha a véres széklet gyakran ártalmatlan okokra vezethető vissza, súlyos állapotot is jelezhet! Beszélje meg orvosával, ha vért tapasztal a székletében! Fontos, hogy kizárja az ismert problémákat, még akkor is, ha úgy gondolja, „csak” az aranyere vérzik. Sor kerülhet gyomor-és végbél vizsgálatra, valamint székletvizsgálattal megállapítják a széklet vértartalmát. Az orvos kolonoszkópiával határozhatja meg a vérzés pontos okát.

Amennyiben valamely bélbetegségnek nagy önnél a rizikója (például családban történő előfordulás, a székelési szokások megváltozása), akkor érdemes a szabad szemmel nem látható székletvér kimutatására is alkalmas székletvér-tesztet beszereznie. A kényelmesen, otthon is elvégezhető teszt pozitív eredménye esetén mindenképp forduljon orvoshoz.

Hogyan előzhető meg?

A zöldségben-gyümölcsben és rostokban gazdag, alacsony zsírtartalmú táplálkozás nagyon fontos az egészsége érdekében. A teljes kiőrlésű gabonák segítenek a székrekedés, aranyér és vastagbélrák megelőzésében.

Sose használjon hosszú ideig ibuprofent, aszpirint és naproxent, mert gyomorfekélyt okozhatnak! A nem steroid gyulladáscsökkentők mellé használjon gyomorsavcsökkentő tablettát is. A rendszeres alkoholfogyasztás irritálhatja a nyelőcső belső nyálkahártyáját és fekélyt okozhat, akárcsak a dohányzás és a stressz.

Amennyiben szükséges, használjon székletlágyítót, hogy elkerülje a fájdalmas székletürítést!

Ez is érdekelheti Önt! A széklet színe, állaga, szaga és gyakorisága - Milyen betegségekre utalhat a széklet megváltozása?

Forrás: WEBBeteg

Cs.K., szakfordító; livestrong.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus