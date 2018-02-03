Az érelmeszesedés
Az érelmeszesedés (atherosclerosis) az ütőerek (artériák) belső falainak zsírok lerakódása miatt történő beszűkülésével és megkeményedésével járó betegség. Az érelmeszesdés az artériás érelzáródás fő kiváltó oka.
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5/1 Az érelmeszesedés
Az artériák fala számos ok miatt megvastagodhat, megkeményedhet, ez az arterioszklerózis. Ha ezt az érfal belső rétegében képződő plakk okozza, érelmeszesedésnek, azaz atherosclerosisnak nevezzük. A beszűkült ér belső felületén vérlemezkék is fennakadhatnak tovább csökkentve az erek átmérőjét. Az erek térfogatának csökkenése következtében a vér nem tud akadálytalanul áramlani, ami számos érszakaszon érszűkületet eredményez, akár stroke-hoz, szívinfarktushoz vezethet.
Miért alakul ki az érelmeszesedés?
A kor előrehaladtával nő az érelmeszesedés kockázata, ugyanakkor idős korban sem természetes és elkerülhetetlen folyamat. A fiatalkori érelmeszesedés oka viszont sokrétű és csak részben ismert, a genetikai adottságok, más betegségek fennállása és az életmód egyaránt szerepet játszik a kialakulásában. A menopauza előtt a nők védettebbek, mint a férfiak, ennek oka a hormonokban keresendő.
Az atherosclerosis módosítható rizikófaktorai a következők:
- Zsíros és kalóriadús ételek fogyasztása (ami túlsúlyhoz és a koleszterinszint növekedéséhez vezet)
- Túlsúly
- Mozgáshiány
- Dohányzás
- Magas vérnyomás
- Magas koleszterinszint (elsősorban a magas LDL-szint jelent veszélyes vérzsírösszetételt)
- Diabétesz mellitusz (cukorbetegség)
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Az érelmeszesedés tünetei és szövődményei
Maga az érelmeszesedés nem okoz tüneteket, míg az erek beszűkülése oly mértékű nem lesz, hogy a vérkeringés jelentősen romlik. Ekkor lépnek csak fel a tünetek, melyek attól is függnek, hogy mely erek érintettek. A tünetek kezdetben csak terhelés során jelentkeznek, előrehaladott esetben már nyugalomban is.
Ha egy plakk megreped, a leszakadó thrombus egy beszűkült átmérőjű érszakaszon elakadhat, ezáltal nő az artériák elzáródásának veszélye, ez a folyamat vezet az olyan akut eseményekhez, mint a stroke vagy a szívinfarktus.
- Ha az agyban futó vagy az agyi érellátásban részt vevő nyaki erekben történik lerakódás, az érelmeszesedés romló agyi keringést eredményez (agyi érelmeszesedés) és stroke-hoz vezethet.
- Ha a szív környéki erek szűkülnek be, koszorúér-szűkület, angina pectoris vagy szívelégtelenség alakulhat ki, illetve szívinfarktust idézhet elő.
- A vese környéki erek elmeszesedése magas vérnyomást és a vesefunkció romlását okozhatja.
- Ha érelmeszesedés a lábak artériáiban van (perifériás artériás betegség), akkor a lábak fájnak, kezdetben csak nagyobb terhelésre, később járás közben is.
- A férfiak esetében a medence ereinek meszesedése merevedési zavarként is jelentkezhet.
Hogyan diagnosztizálható az érelmeszesedés?
Az érelmeszesedés sokáig nem okoz panaszt, ezért tünetek nélkül is érdemes felmérni a kockázati tényezőket. Az orvos ennek során többek között a vérnyomást, a vérzsírszinteket, a vércukorértékeket, a dohányzást és az egyéb kockázati tényezőket értékeli. Panaszok vagy fokozott kockázat esetén az érintett érterülettől függően további vizsgálatokra, például ultrahangra, CT-vizsgálatra vagy más képalkotó, illetve funkcionális vizsgálatra lehet szükség.
Az érelmeszesedés kezelése
Eddig nem ismert olyan hatóanyag, mely el tudná távolítani az érfalról a lerakódásokat vagy a megkeményedett ereket újra rugalmassá tenné. Noha az érelmeszesedés gyógyszerrel nem gyógyítható betegség, kordában tartható. A kialakulását pedig meg lehet előzni.
A páciensek életmódjának döntő szerepe van a kezelésben. Ha a betegséget korai stádiumban felismerik, diétával és rendszeres testmozgással a plakkok további vastagodása megállítható, egyes esetekben akár visszafejlődésük is elérhető. kedvező lehet kiegészítő jelleggel az omega-3-zsírsavak fogyasztása is.
Kutatások eredményei szerint bizonyos vérnyomáscsökkentők és koleszterinszint-csökkentők megakadályozhatják a további lerakódást. A vérzsírszint csökkentésében leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek a sztatinok, de további koleszterincsökkentő hatóanyagokat (ezetimib, PCSK9-gátlók) is felírhat orvosa. A vérhígítók (vérlemezkegátlók) az érelmeszesedésre nincsenek hatással, de a leszakadó vérrög okozta elzáródások megakadályozásában kedvező hatásuak.
Az életveszélyes mértékű atherosclerosis műtéti úton kezelhető. A kezelés módja az érelmeszesedés típusától és mértékétől függ.
- Ballonkatéter és stent alkalmazása (Perkutane Transluminale Angioplastie, PTA): egy kis ballonkatétert tolnak be az érbe az érszűkületig, ahol a kis ballont felfújják. Az ér így kitágul, és a vér újra szabadon tud áramlani benne. Ha újabb érelzáródás fenyeget, akkor katéter segítségével egy kis dróthálót (stent) juttathatnak az érbe, hogy a vér szabadon keringeni tudjon benne.
- Bypass (a vér útjának elterelése): a sebész egy „terelő utat” képez, ami a vért elvezeti a szűkület előtt. Ez azt jelenti, hogy az orvos vagy egy, többnyire a lábszárból származó eret használ fel, vagy egy érprotézist (általában gore-texből készül), hogy a vér ebben folytathassa útját, kikerülve az elzáródott érszakaszt. A pótér bevezetése az artéria szabad szakaszán, tehát az elzáródás előtt történik, másik végét a szűkület utáni érszakaszon újra az érhez csatlakoztatják. Ezzel kikerülik az elmeszesedett érszakaszt.
Az érelmeszesedés megelőzése
- Ha dohányzik, szokjon le róla!
- Kerülje a telített zsírokban, sóban és hozzáadott cukorban gazdag élelmiszerek fogyasztását. Fogyasszon teljes értékű, rostokban gazdag ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, telítetlen zsírsavakat.
- Amennyiben túlsúlyos, próbálja meg leadni a fölösleges kilókat.
- Mozogjon rendszeresen!
- Ha cukorbetegségben, magasvérnyomás-betegségben szenved vagy magas a koleszterinszintje, kezeltesse magát.
Részletesen lásd: Az érelmeszesedés megelőzése
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító
Lektorálta: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász