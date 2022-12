Az aszalványok helye az egészséges étrendben.

Az aszalt gyümölcsök szerepe már évezredek óta kiemelkedő, különösen a téli hónapokban, hiszen a hazai gyümölcsfajtákból csak néhány kapható frissen a piacokon és a boltokban. Az aszalással (szárítással) tartósított gyümölcsök (zöldségek és gomba is) hosszan eltarthatóak és izgalmassá, változatossá teszik étrendünket.

Egészségünk védelme érdekében hetente minimum 2-3 alkalommal érdemes egy maréknyi aszalványt elfogyasztani.

Az aszalás során a gyümölcsök víztartalma – ezáltal a térfogatuk is – fokozatosan és jelentősen csökken. Ennek következtében az energia- és tápanyagtartalmuk arányaiban megnő. Rosttartalmuk magas marad, így már kis mennyiségtől is hamar jóllakottnak érezzük magunkat. Gazdag forrásai a természetes cukroknak, mint például a gyümölcscukornak. Glikémiás indexük, azaz a vércukorszint-emelő képességük alacsony, néhánynak mérsékelt – például a fügének.

A gyümölcsszárítmányok vitamintartalma némileg kisebb, mint a friss gyümölcsöké – elsősorban a hőérzékeny C-vitamin és az A-vitamin elővitaminja, a béta-karotin mennyisége csökken az aszalási eljárások alatt. Kiváló ásványianyag- (például kálium, vas, réz, kalcium) és antioxidánsforrások. Rendszeresen fogyasztva csökkenthetik többek között a szív- és érrendszeri, valamint egyes daganatos megbetegedések kockázatát. A magas rosttartalomnak köszönhetően székrekedésben szenvedőknek jótékony segítség lehet az aszalványok fogyasztása a megfelelő folyadékpótlásra történő odafigyelés mellett.

Széles az aszalványok palettája

Sokféle gyümölcsöt lehet szárítani. A leghétköznapibb az aszalt szőlő, vagyis a mazsola. Nagy népszerűségnek örvend emellett az aszalt szilva, az alma, a körte, a banán, a sárgabarack, az ananász, a füge, a vörös áfonya. Lehet aszalni cseresznyét, epret, kivit és mangót is. A kandírozott citrom és narancs nagymennyiségű hozzáadott cukorszirupot tartalmaz, ezért ezek fogyasztása csak ritkán és mértékletesen ajánlott. Igyekezzünk olyan aszalt gyümölcsöket választani, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot. Akinek van rá módja és ideje, a legmegbízhatóbb, ha otthon aszaljuk a megtisztított, szép és érett gyümölcsöket. A kész aszalványokat száraz, fénytől védett helyen, dobozban tároljuk, hogy minél tovább megőrizzék minőségüket.

Változatos a felhasználhatóságuk

Ízletes és izgalmas ételeket készíthetünk velük például salátákhoz adva, de akár a reggeli zabkásába, joghurtba keverve is változatos variációkat érhetünk el. Készíthetünk belőlük egészséges házi müzliszeletet is. Természetes édesítőanyagként használhatóak sütemények tésztájába vagy krémbe keverve, így kevesebb cukor hozzáadása is elegendő lehet a finomságok elkészítéséhez. A gyümölcskenyér klasszikus kedvenc, színesítsük bátran minél többféle aszalvánnyal. Húsokba göngyölve is remekül illik az aszalt szilva és sárgabarack.

Kiknek kell mértéket tartani?

Cukorbetegek, inzulinrezisztensek diétájába kis mennyiségben beilleszthető, de csak a szénhidráttartalom számolásával, figyelembe vételével. A fogyókúrázók étrendje is tartalmazhat aszalt gyümölcsöket, hiszen a magas rosttartalom miatt hamar telíti a gyomrot, de csak kis mennyiségben, és a napi energiabevitelbe mindenképpen bele kell számolni. A csomagoláson figyelmesen el kell olvasni, hogy tartalmaz-e hozzáadott cukrot a termék, ugyanis a cukrozott, kandírozott termékek nem ajánlottak sem diabéteszben, sem elhízás esetén.

A táplálékallergiásoknak is fontos figyelni a termék csomagolását, ugyanis egyes aszalványokat kén-dioxiddal tartósítanak, hogy megőrizzék a gyümölcsök színét és ízét. Ez egy allergén vegyület, amelyet kötelező feltüntetni a termék címkéjén névkiírással és/vagy az E-220 számmal.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember