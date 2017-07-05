A méhcsípés és darázscsípés veszélyei

A méh- vagy darázscsípés során a rovarok - főleg védekezés céljából - méreganyagot juttatnak az ember szervezetébe. Ez a méreganyag enyhébb esetben bőrpírt, duzzanatot, fájdalmat okoz, súlyosabb formában viszont akár halálhoz is vezethet.

Méhcsípés és darázscsípés utáni reakciók a nem allergiásoknál

A rovarok mérge olyan polipeptideket tartalmaz, amelyek a nem allergiásoknál is kitágítják és áteresztővé teszik az ereket, így a csípés helyén vörös vizenyő, erős fájdalom, akár viszketés jelentkezik. Ez az általános reakció órák vagy 1-2 nap alatt oldódik, és ez még nem jelent allergiát.

Nem allergiások esetében is lehet életveszélyes a méhcsípés és a darázscsípés, ugyanis az is sokat számít, hogy hol van a csípés helye. Ha a nyelv vagy torok esik áldozatul, akkor a helyileg kialakuló duzzanat akár elzárhatja a légutat gégevizenyőt okozva, amellyel életveszélyes állapot léphet fel.

Ha egyszerre több csípés éri az embert, akkor a vérbe jutó toxinok mennyisége összeadódva, akár allergiás reakcióhoz hasonló tüneteket válthat ki, amelyek a következők: láz, fejfájás, szédülés, hányás.

Hirdetés

Hogyan reagál a csípésre az allergiások szervezete?

Magyarországon a lakosság mintegy 2 százaléka allergiás a rovarcsípésekre. Európában a legtöbben a rovarok közül a méhek és darazsak mérgére allergiások. Ha valaki allergiás a darázsméregre, az a méhcsípésre általában nem, és ez fordítva is igaz. De vannak olyan ritka esetek, amikor valaki mindkét rovar csípésére érzékeny.

A valódi rovarcsípés-allergia csak azoknál fordul elő, akiknek a szervezetében a méreg ellen antitest termelődik, a tüneteket pedig az egész szervezetre kiterjednek, és sokkos állapotot is okozhatnak. Ez a folyamat csak többszöri csípés után válthat ki túlérzékenységi reakciót az arra hajlamos emberben. Ha csípés után szokatlan reakció, vagy súlyos tünetek jelentkeztek, érdemes allergiavizsgálatot végeztetni.

A csípés után az allergiás reakció jelentkezhet azonnal, vagy 1-2 órával később. A beteg állapota gyorsan romolhat és akár pár perc alatt is kialakulhat a legsúlyosabb, akár végzetes kimenetelű reakció, az anafilaxia. A csípést követően nagyon gyorsan, másodpercek-percek alatt a nyelv és a torok megduzzad, fulladásérzés, levegő utáni kapkodás, verejtékezés, sápadtság, vérnyomásesés, szapora pulzus és eszméletvesztés jelentkezik.

Mindenképpen forduljon orvoshoz, ha

szájban vagy orrban történt a rovarcsípés (fulladásveszély);

öntudatvesztést tapasztalt;

sápadtságot, verítékezést, nyirkos bőrt, szapora légzést vagy pulzust, bágyadtságot észlel a megcsípett egyénnél.

Elsősegélynyújtás méhcsípés vagy darázscsípés esetén

Ha valaki tudja magáról vagy hozzátartozójáról, hogy allergiás valamelyik rovarméregre, mindig hordja magával elsősegélykészletét, amelyben adrenalintartalmú autoinjekció van. Ezt könnyen be tudja adni bárki, akár saját magának is. A csípést követően azonnal cselekedni kell, így megelőzhető a súlyos állapot kialakulása. Az adrenalininjekció beadása mellett is szükséges az orvosi ellátás, tehát ebben az esetben is mentőt kell hívni.

Ha nem ismert a rovarméreg-allergia (nincs felkészülve rá), vagy ha több méh- vagy darázscsípés éri és súlyos tünetek kezdenek kialakulni, akkor azonnal hívjunk mentőt, orvost, vagy siessünk a legközelebbi kórház ambulanciájára. Az antihisztamin- és szteroidtartalmú tabletták is segítenek enyhébb esetben, de nem azonnal.

Ha a szájban ért a csípés (függetlenül attól, hogy allergiások vagyunk-e vagy sem), akkor szopogassunk jeget, amellyel csökkenteni lehet a duzzanatot, de azonnal menjünk orvoshoz, kórházba.

A csípés helyét érdemes megvizsgálni, hogy nem maradt-e benne a rovar fullánkja. Amennyiben igen, akkor azt óvatosan, csipesszel távolítsuk el. Helyileg alkalmazhatunk méh- és darázscsípés esetén egyaránt jegelést, antihisztaminos krémet, amellyel enyhítjük a duzzanatot.

Megelőzés: elkerülés és hipozenzibilizáció

Akár allergiásak vagyunk, akár nem, mindeképpen érdemes odafigyelni a rovarcsípés elkerülésére. Arról, hogy mit tehetünk ennek érdekében, az alábbi cikkünkben olvashat bővebben: Hogy előzhetjük meg a méh- és darázscsípést?

Azoknál, akiknél allergiás tüneteket váltott ki korábban valamelyik rovar csípése, érdemes hiposzenzibilizálást végezni. Ez a terápiás módszer egy rendszeres időközönként történő injekciós kúra, amelynek során a beteg szervezetébe hígított allergénkivonatot juttatnak. Az allergiás beteg kezdetben az injekciókat 1-2 hetes időközönként kapja, később pedig 1-2 havonta. A kezelés évekig is eltarthat, de hatására akár fél év vagy egy év múlva történő csípést követően a tünetek enyhülhetnek.

Injekciós kezelés esetén előfordulhatnak súlyos mellékhatások, allergiás tünet is felléphet, ezért ezt a kezelési formát csak intenzív osztályos háttérrel rendelkező fekvőbeteg-intézményben, hiposzenzibilizációs kezelésben járatos allergológus szakorvos szigorú felügyelete mellett szabad alkalmazni.

Bővebben

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lajtos Melinda, tüdőgyógyász