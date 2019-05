Miért veszélyes az anafilaxia?

Súlyos tüneteket okozhat a diétás smoothie

Az újévi fogadalmakat megtartva, januártól sokan kezdtek fogyókúrába. Az önsanyargatás üde színfoltja a minimális kalóriatartalmú smoothie, amit otthon is bárki elkészíthet reggelire, vacsorára. A gyümölccsel és zöldségekkel is jól variálható finomság azonban kellemetlen panaszokat is okozhat allergiásoknál, nem árt figyelni a tünetekre!