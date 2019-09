A magas LDL-koleszterin-szint veszélye

A fő oka annak, hogy az LDL-koleszterint rossz koleszterinnek is nevezik, az a sajátossága, hogy ha túl sok van belőle a vérben, megtapad az érfalakon, az általa szállított anyaggal, a koleszterinnel együtt.

LDL, HDL, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin

Vérünkben a koleszterin szállítása fehérjékhez (lipoproteinekhez) kötötten zajlik, a HDL (high density lipoprotein) nevű fehérjéhez kötött koleszterint nevezik HDL-koleszterinnek, ez az úgynevezett jó koleszterin, mivel ebben a formájában szállítódik vissza az erekből a koleszterin a májba, ahol lebomlik.

Ezzel szemben az LDL (low density lipoprotein) nevű fehérje a májból a sejtek irányába szállítja a koleszterint, tehát az LDL-hez kötött koleszterin, az LDL-koleszterin a májból a sejtek felé tart. Minél több LDL-koleszterin van a vérben, annál több „ütközik össze” közülük, és az ilyen „balesetek” helyén az érfalon az LDL-molekulák megtapadnak, az általuk szállított koleszterinnel együtt. Így kialakul egy ördögi kör: A zsíros lerakódások miatt az erek ezeken a pontokon sérülékennyé válnak, elveszítik rugalmasságukat. Ezeken a helyeken nagyobb valószínűséggel következnek be újabb „balesetek”, vagyis egyre több és több LDL-koleszterin akad meg és rakódik le az érfal ezen pontjain. Ha ez sokszor megismétlődik, végül az ér belső felületén egy vastag, sok koleszterint tartalmazó kemény rétegekből álló fal, azaz plakk képződik, aminek következtében az ér terhelés közben már nem képes rugalmasan megnyúlni, ehelyett bereped. Emellett az erek átmérője a lerakódott plakkok miatt kisebb lesz. Kialakul az érelmeszesedés (arteriosclerosis).

A HDL-koleszterin-LDL-koleszterin nem megfelelő arányának következményei

Az érelmeszesedés mellett a nem megfelelő HDL-koleszterin/LDL-koleszterin arány (alacsony HDL-koleszterin-szint, magas LDL-koleszterin-szint) vérrög (thrombus) képződéséhez is vezethet, mivel a plakkok miatt rugalmasságukat vesztett érfalak repedéseinél, sérüléseinél vérrögök keletkeznek, amelyek szintén lerakódnak az érbelhártyán. Mindkét betegség, illetve folyamat (érelmeszesedés, vérrögképződés) végzetes következményekkel jár: ezek talaján alakul ki ugyanis a szívkoszorúér-betegség, ami kezelés híján szívinfarktushoz vezet. A vérrögök miatt tüdőembólia és stroke is kialakulhat. A nem megfelelő HDL-koleszterin/LDL-koleszterin arány következménye lehet az úgynevezett kirakatnéző betegség is, ami alatt az alsó végtagok területén lévő artériákban bekövetkezett elzáródást vagy kialakult szűkületet értjük.

Kockázati tényezők

A helytelen táplálkozás és a túlsúly két jelentős rizikófaktor, ami könnyen a vérzsírszint emelkedését okozhatja. Ezek mellett a mozgáshiány és az olyan öröklött tényezők, amelyek a zsíranyagcsere zavarát okozzák, továbbá a pajzsmirigybetegségek a velük járó romló vérzsír értékek révén mind növelik az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát.

Hogyan csökkenthető a magas koleszterinszint?

A magas koleszterinszint csökkentése két módon lehetséges: egyrészt a táplálékkal felvett koleszterinmennyiség csökkentésével, másrészt a szervezet koleszterintermelésének korlátozásával. A koleszterinbevitel csökkentése könnyebben megvalósítható és veszélytelen: az emberi szervezet koleszterinszükségletét ugyanis teljes mértékben fedezi a májban termelődő mennyiség, így hiányállapot kialakulásától nem kell tartanunk. A helytelen étkezési szokások megváltoztatásával, következetesen egészséges táplálkozással nagyon jó eredményeket lehet elérni. A májban történő koleszterinelőállítást korlátozni viszont csak gyógyszeresen lehet. Nagyon fontos, hogy amennyiben orvosa koleszterincsökkentő gyógyszerek szedését rendelte el, akkor azt az előírt adagolásban szedje. A gyógyszerszedés mellett is, és abban az esetben is, ha nem szed gyógyszert, fontos odafigyelnie az egészséges életmódra, a helyes táplálkozásra és a rendszeres, mérsékelt intenzitású, nem megerőltető testmozgásra (pl. séta, úszás, kerékpározás).

Mire figyeljen az egészséges táplálkozásra való átállás során?

A koleszterin csak állati eredetű élelmiszerekben fordul elő. Minél zsírosabb egy étel, annál magasabb a koleszterintartalma. A tyúktojás koleszterintartalma nagyon magas, azonban csak a tojássárgája tartalmaz koleszterint. Egyetlen tojásban annyi koleszterin található, amennyi az egy nap elfogyasztható maximális koleszterinmennyiség. Számos élelmiszer tartalmaz(hat) tojást, így a tészták és pékáruk is. A tej és a vaj is sok koleszterint tartalmaz. Ezek helyett a sovány tejtermékeket válassza! A tenger gyümölcseinek, amilyen például a garnéla is, kimagaslóan nagy a koleszterintartalmuk, ezért fogyasztásuk csak mértékkel megengedett.

Amennyiben vérzsírszintje a normál értéknél magasabb, ajánlott mielőbb váltani rostokban gazdag és zsírszegény étrendre, amelyet nagyrészt növényi eredetű élelmiszerekből kell összeállítani.

Ha gyógyszeres kezelésre van szükség

Ha az egészséges életmódra való átállás nem hoz kellő eredményt, akkor gyógyszerszedés válhat szükségessé a vérzsír értékek rendezésére. De figyelem! A gyógyszerszedés mellett sem odázható el az egészséges életmódra való váltás! A magas koleszterinszint csökkentését célzó terápiának ugyanis az életmódváltás elengedhetetlen és szerves része, a gyógyszeres kezelésre kiegészítésképp kerül sor akkor, ha a koleszterinszintet nem sikerül a normál értékre lecsökkenteni önmagában az életmódváltással. Ha vérzsír értékei nincsenek rendben, minden esetben kérje orvosa tanácsát!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos