A refluxbetegség

A reflux (gastroesophagealis reflux, GERD) tüneteit az okozza, hogy a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, kimarja annak belső falát, és kialakul az a panasz, amit a mindennapokban gyomorégésként emlegetünk - írja Dr. Debreczeni Anikó a refluxról.

Reflux időnként egészséges emberekben is jelentkezhet, ám egészséges egyénben jól működnek a savas vegyhatást közömbösítő, védő mechanizmusok. Ilyen védőfunkciót jelent a nyelőcső féregszerű (perisztaltikus) mozgása, amely a visszaáramlott savas gyomortartalom szinte teljes mennyiségét képes rövid idő alatt visszaterelni a gyomorba.

Védő szerepet tölt be a nyál is, amely fokozatosan semlegesíti a savas vegyhatást, illetve védi a nyálkahártyát a mirigyek által termelt lúgos vegyhatású nyák is, amely a nyelőcső belső felszínét borítja.

Ha azonban ezek a védő tényezők nem működnek megfelelően és a reflux hetente többször is jelentkezik, akkor a maró sav károsítja a nyelőcső kevésbé ellenálló belső felszínét. Az így kialakuló állapotot nevezzük gastroesophagealis refluxbetegségnek, azaz angol nevének rövidítése alapján GERD-nek.

A nyelőcső védőfunkciói:

A nyelőcső féregszerű mozgása.

A nyelőcső alsó záróizmának megfelelő működése.

A nyál savközömbösítő hatása.

A nyelőcső belső falát bevonó nyák védőhatása.

A reflux tehát alapvetően nem a túlzott savtermelés eredményeként alakul ki, hanem a nyelőcső védő funkcióinak gyengülése miatt, és tartós fennállás esetén ez vezethet a nyelőcső falának károsodásához is.

Hirdetés

Bár a reflux enyhítésére több házi módszer is ismert, a hosszasan fennálló refluxos tüneteket mégis komolyan kell venni - hívja fel a figyelmet Dr. Debreczeni Anikó. A gyakori reflux ugyanis nemcsak kellemetlen panaszokat okoz, hanem hosszabb távon súlyos szövődményekhez, például nyelőcső szűkülethez vagy akár rákos megbetegedéshez is vezethet. A nyelőcsőrák egyik fő oka lehet a hosszú ideje fennálló, kezeletlen refluxbetegség. Ha Ön is gyakran észleli magán a gyomorégés tüneteit, a hatékony kezelés mielőbbi megkezdése valamint az esetleges szövődmények megelőzése érdekében mielőbb keresse fel orvosát.

A reflux kialakulásának okai

Normális működés esetében a szájüregben falattá formált táplálék a nyelőcsövön keresztül egy záróizom - a gyomorszáj (cardia) - megnyílása után a gyomorba kerül. Az izomgyűrű alaphelyzetben zárva van, csak a lenyelt étel átengedése idejére nyílik meg, majd utána rögtön újra bezárul, ezzel akadályozva meg a gyomor savas tartalmának visszaáramlását a nyelőcsőbe.

Refluxbetegség esetén ez a záróizom elégtelenül működik, így a sav visszaáramlik a nyelőcsőbe (regurgitáció). A gyomortartalommal visszaáramló sav legnagyobb részben gyomorsav, de sokan tapasztalnak epés refluxot is.

Károsodik ugyanakkor a nyelőcső öntisztuló, önvédelmi folyamata is. A nyelőcső mozgásának elégtelensége miatt elhúzódik a kiürülés folyamata, így a savas gyomortartalom hosszabb időt tölt a nyelőcsőben, és izgatja annak nyálkahártyáját, ezzel égő, maró érzést okozva.

A reflux alattomos betegség, mivel gyakran nem jelentkeznek a tipikus tünetek, hanem a gyomorégés jelei nélkül károsítják a nyelőcső nyálkahártyáját. Ez az ún. csendes vagy néma reflux. (A gastroesophagealis reflux ugyanakkor nem tévesztendő össze a vesicoureteralis reflux (VUR) betegséggel, amely a csecsemők gyakori húgyúti rendellenessége.)

A folyamat ráadásul "ördögi körként" működik: a nyálkahártya károsodása miatt kialakuló gyulladás tovább ront a nyelőcső mozgásán, ami még súlyosabban károsítja annak védőfunkcióját. Az így kialakult folyamatos maró hatás hosszútávon emésztőszervi fekélyek kialakulásához vezethet, különösen súlyos szövődményként pedig daganatos megbetegedések megjelenését is okozhatja. A probléma időben történő felismerése tehát kulcsfontosságú a betegség sikeres kezelése szempontjából.

Tovább A reflux tünetei: milyen tünetek esetén gondoljunk refluxra?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó