Cukorbeteg a kismama - Milyen veszélyt jelent a magzatra?

Jelenleg a terhességek kb. 4 százalékánál jelentkeznek a cukorbetegség tünetei - 1000 fogamzóképes nőből 3 szenved cukorbajban már a terhessége előtt, a többieknél a várandósság alatt alakul ki cukoranyagcsere-zavar. Hogyan hat a betegség a magzatra?

A modern inzulinkezeléssel az egyre bővebb ismeretekkel, valamint az édesanya megfelelő odafigyelésével a szövődmények számát jelentősen lecsökkenthetjük.

A cukorbeteg édesanyák magzatai számos veszélynek vannak kitéve abban az esetben, ha az anya anyagcsere-helyzete nem optimális. Fontos arra is odafigyelni, hogy a már ismert cukorbeteg anyáknál a terhesség tervezésének időszakában is megfelelő legyen a vércukorszint. Ellenkező esetben gyakoribbak a fejlődési rendellenességek, koraszülések, de akár korai magzati halál is bekövetkezhet.

A szervek kialakulása szempontjából nagyon lényeges az első 7-8 magzati hét. Ha ekkor a vércukorszint magas, a fejlődési rendellenességek kialakulása akár a 10-30 százalékot is elérheti! Természetesen ezután is tartani kell a megfelelő anyagcsere helyzetet.

A diabéteszes anyák magzataira jellemző a nagy súly és nagy termet. A szerveik is nagyok lesznek − nagy máj, szív stb. alakul ki. Utóbbi miatt a születést követően szívelégtelenség is létrejöhet, ez körülbelül 5-10 százalékos gyakorisággal fordul elő. Mindemellett az idegrendszerük is fejletlenebb.

S mindez a magas anyai vércukorszinttel függ össze, amit kompenzálandó a magzat hasnyálmirigye sok inzulint termel, hogy ellensúlyozza ezt a magas cukorszintet. Megszületés után viszont a cukorutánpótlás megszűnik és a baba magas inzulinszintje nem képes ilyen ütemben csökkenni. Emiatt alacsony vércukorszinttel (hipoglikémiával) járó rosszullétek alakulnak ki nála − remegés, ingerlékenység, rossz izomtónus, rossz szopáskészség jön létre. Mivel az inzulin a tüdő működésében fontos szerepet játszó anyag (surfactant) képződését is gátolja, az újszülöttek nagy százalékánál alakulhatnak ki légzési nehézségek.

A magas vörösvérsejtszám miatt a gyermek bőre kezdetben bíborvörös, a kialakuló sárgaság nagyobb fokú, és elhúzódó lehet, de nagyon súlyos esetben vesevéna trombózis (vérrögösödés) is kialakulhat. A születés is kockázatos ezen babák számára, hisz a téraránytalanság miatt sokszor csak császármetszéssel tudnak megszületni.

Mindezek miatt érdemes inkább megelőzni a bajt egy kis odafigyeléssel, hiszen mindenki egészséges kisbabát szeretne. A már ismert cukorbeteg anyukáknál a terhesség tudatos tervezése szükséges, hogy már normális vércukorszint mellett essenek teherbe. A terhesség alatt a szájon át szedhető gyógyszerekről át kell térni az inzulinkezelésre, és a diétát nagyon pontosan be kell tartani.

A terhesség során az édesanyák vércukor ellenőrzése minden esetben megtörténik. Itt szűrik ki azokat, akik a várandósság idején lesznek diabéteszesek. Nekik is fontos a gyermek érdekében betartaniuk a diétát és a pontos inzulinadagolást. A megfelelően betartott kezelés mellett ugyanis a magzat veszélyeztetettsége hasonló a teljesen egészséges kismamák gyermekeinek veszélyeztetettségéhez, azaz lényegesen csökken.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, endokrinológus