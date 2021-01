Jelenleg még nem teljesen tisztázott, hogy miért alakul ki 2-es típusú cukorbetegség bizonyos embereknél és másoknál miért nem. Az azonban világos, hogy bizonyos tényezők jelenléte fokozza a kockázatot. Testtömeg index (BMI). A 2-es típusú cukorbetegség elsődleges rizikófaktora az elhízás. Ezt egyrészt a szükségleten felüli táplálékfelvétel okozza, másrészt a fizikai aktivitás hiánya, ami csökkenti az energiaszükségletet. Ellenőrizze testtömegindexét - BMI-kalkulátor

Cukorbetegség a családban. A 2-es típusú cukorbetegség kockázata magasabb, ha valamelyik szülőnél vagy testvérnél már kialakult ez a betegség.

Életkor. A 2-es típusú cukorbetegség kockázata a kor előrehaladtával nő, különösen 45 éves kor fölött. Ennek gyakran az az oka, hogy az emberek kevesebbet mozognak, éppen ezért az izomtömegük csökken, a testsúlyuk pedig nő a kor előrehaladtával. A 2-es típusú cukorbetegség gyakorisága azonban drámaian megnövekedett a gyermekek, a serdülők és a fiatal felnőttek körében is.

Csökkent glükóztolerancia. A csökkent glükóztolerancia olyan állapot, amelyben az éhgyomri vércukorszint normális (vagy azt nem sokkal meghaladó), azonban evés (illetve egy speciális vizsgálat során bizonyos mennyiségű glükóz elfogyasztása) után nagyobb és elhúzódóbb a vércukorszint emelkedése, mint az normális lenne. Ez az állapot a hasnyálmirigy csökkent inzulintermelő képessége és a sejtek inzulinrezisztenciája esetén egyaránt jelen van, így az 1-es és a 2-es típusú diabétesz kialakulása előtt is megfigyelhető. Mivel tüneteket nem okoz és csak a fent említett, ún. glükózterheléses próbával deríthető ki, általában csak akkor fedezik fel, ha számítanak rá. Kezeletlenül illetve életmódváltás nélkül ez az állapot diabétesz kialakulásához vezet, ezért korábban prediabétesznek is nevezték.

Gesztációs diabétesz. Ha terhessége során Önnél gesztációs (terhességi) diabétesz alakult ki, nagyobb a kockázata egy a későbbiekben kialakuló 2-es típusú cukorbetegségnek. Gesztációs diabéteszt jelezhet az is, ha az Ön gyermeke születésekor 4,5 kg-nál súlyosabb volt.