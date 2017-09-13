A menopauza alternatív kezelési lehetőségei – Mit tehetünk hormonpótlás nélkül?

A menopauza, más néven változókor a nők életének természetes szakasza, amely a petefészkek hormontermelésének fokozatos csökkenésével jár.

Az ösztrogén- és progeszteronszint változása számos testi és lelki tünetet okozhat: hőhullámok, éjszakai izzadás, alvászavar, hangulati ingadozás, szorongás, hüvelyszárazság, libidócsökkenés, ízületi fájdalmak vagy testsúlynövekedés is megjelenhet, hogy csak a leggyakoribbakat említsük.

A hormonpótló terápia hatékony megoldás lehet, ugyanakkor nem mindenki számára megfelelő vagy elfogadható megoldás. Sokan keresnek alternatív, hormonmentes módszereket, amelyek enyhíthetik a panaszokat és javíthatják az életminőséget. Az alábbiakban ezekről olvashat.

1. Az életmódváltás az alap, amire minden más épül

Az életmódalapú megközelítések nem gyors tüneti megoldások. Hatásuk fokozatosan jelentkezik, de több tünetre egyszerre hatnak, javítják a szervezet alkalmazkodóképességét, és biztonságosan kombinálhatók más alternatív vagy orvosi kezelésekkel.

A rendszeres testmozgás nemcsak az általános egészségi állapotot javítja, hanem menopauzában több tünetre is kifejezetten kedvezően hat:

csökkentheti a hőhullámok gyakoriságát és intenzitását,

javítja az alvás minőségét,

mérsékli a szorongást és a depresszív hangulatot,

segít megelőzni a csontritkulást és az izomtömeg csökkenését.

Ajánlott a kombinált mozgásforma: heti legalább 150 perc közepes intenzitású aerob mozgás (gyaloglás, úszás, kerékpár), valamint izomerősítő gyakorlatok heti 2–3 alkalommal. A jóga és a tai chi különösen előnyös lehet a stresszcsökkentés és a testtudatosság fokozása miatt.

A menopauzális tünetek intenzitását a stressz jelentősen felerősítheti. A hormonális változások miatt az idegrendszer „érzékenyebb állapotba” kerül, így ugyanaz a stresszinger erőteljesebb testi tüneteket válthat ki (pl. hőhullámot, szívdobogásérzést, feszültséget).

Hatékony életmódbeli eszközök lehetnek:

a tudatos stresszkezelési technikák (légzőgyakorlatok, relaxáció),

a rendszeres napirend és a terhelés-pihenés jól megválasztott egyensúlya,

a túlzott multitasking csökkentése,

a mentális túlterhelés felismerése és határok kijelölése.

A hormonális változások miatt az alvás felszínesebbé válhat, ami nagyon sokakat megvisel. Az alvászavar a menopauza egyik leggyakoribb panasza, amely önmagában is képes felerősíteni a nappali tüneteket, például az ingerlékenységet, koncentrációs nehézséget vagy hőhullámokat. Segíthet:

a rendszeres lefekvési idő,

az esti képernyőhasználat csökkentése,

a koffein és az alkohol kerülése a késő délutáni órákban,

hűvösebb, jól szellőző hálószoba,

esti levezető rutin (olvasás, relaxáció, pl. légzőgyakorlatok, progresszív izomrelaxáció) alkalmazása.

Az alvás javítása sok esetben önmagában is jelentősen enyhíti a menopauzális panaszok egy részét.

A testsúly stabilizálása segíthet csökkenteni a hőhullámok gyakoriságát és javíthatja az anyagcsere-egészséget.

A dohányzás fokozza a hőhullámokat és növeli a csontritkulás kockázatát. Az alkoholfogyasztás pedig sok nőnél provokálja az éjszakai izzadást és rontja az alvás minőségét. Ezek csökkentése vagy elhagyása az egyik legköltséghatékonyabb alternatív gyógymód.

Hirdetés

2. Étrend-kiegészítők

A fitohormonok (fitoösztrogének) szerkezetükben hasonlítanak az ösztrogénhez, és gyengébb hatással kötődnek az ösztrogénreceptorokhoz is, így egyes esetekben enyhíthetik az ösztrogénszint csökkenésével összefüggő tüneteket, például a hőhullámokat vagy az éjszakai izzadást. Hatásuk azonban lényegesen gyengébb, mint a szervezet saját hormonjaié vagy a hormonpótló terápiáé, és az egyéni válasz jelentősen eltérhet.

Legfontosabb természetes forrásaik:

szója és szójatermékek (tofu, tempeh, szójaital),

lenmag,

csicseriborsó, lencse, babfélék,

teljes kiőrlésű gabonák.

Egyes vizsgálatok szerint a fitoösztrogénekben gazdag étrend mérsékelt csökkenést eredményezhet a hőhullámok gyakoriságában és intenzitásában, különösen azoknál a nőknél, akik korábban kevés szóját fogyasztottak. Más tanulmányok azonban nem találtak egyértelmű klinikai előnyt, ezért a hatás nem tekinthető garantáltnak.

Fontos különbséget tenni az élelmiszer formában bevitt fitoösztrogének (pl. szójaételek) és koncentrált étrend-kiegészítők (kapszulák, kivonatok) között. Az élelmiszerként fogyasztott fitoösztrogének általában biztonságosabbnak tekinthetők, míg a nagy dózisú kivonatok alkalmazása fokozott körültekintést igényel.

Figyelmeztetés:

Ösztrogénérzékeny daganatos betegségek (pl. emlőrák, méhtestrák) esetén a fitoösztrogén-tartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása csak szakorvosi egyeztetés után javasolt, mivel ezek hatása ilyen esetekben nem teljesen tisztázott.

Vitaminok és ásványi anyagok

A menopauza idején bizonyos mikrotápanyagok iránt megnőhet a szervezet igénye, részben a csontanyagcsere, részben az idegrendszeri és izomműködés változásai miatt. Az alábbiak pótlása jöhet szóba:

D-vitamin és kalcium : a csontvesztés lassításának alapjai, különösen alacsony napfény-expozíció vagy csontritkulás fokozott kockázata esetén.

: a csontvesztés lassításának alapjai, különösen alacsony napfény-expozíció vagy csontritkulás fokozott kockázata esetén. Magnézium : hozzájárulhat az alvásminőség javításához, csökkentheti az izomfeszülést és a nyugtalanságot.

: hozzájárulhat az alvásminőség javításához, csökkentheti az izomfeszülést és a nyugtalanságot. B-vitaminok : támogathatják az idegrendszer működését, segíthetnek a fáradtság és kimerültség csökkentésében. Inkább a B-vitamin-komplex szedése javasolt, de a magnézium–B 6 -vitamin kombináció is hatékony lehet.

: támogathatják az idegrendszer működését, segíthetnek a fáradtság és kimerültség csökkentésében. Inkább a B-vitamin-komplex szedése javasolt, de a magnézium–B -vitamin kombináció is hatékony lehet. Omega-3-zsírsavak: kedvezően hathatnak a szív-érrendszeri egészségre és a gyulladásos folyamatokra.

Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott táplálkozást, és tartós szedésük előtt célszerű orvosi tanácsot kérni, különösen krónikus betegség megléte, vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén!

3. Gyógynövények és természetes készítmények

Számos növényt alkalmaznak hagyományosan a menopauzális panaszok enyhítésére, ám ezek hatásosságát eltérő mértékben támasztják alá tudományos bizonyítékok.

Leggyakrabban használt gyógynövények:

Barátcserje (Vitex agnus-castus) – főként cikluszavarok, hangulati tünetek esetén lehet hasznos.

– főként cikluszavarok, hangulati tünetek esetén lehet hasznos. Poloskavész (Cimicifuga racemosa) – hőhullámok és izzadás csökkentésére alkalmazzák.

– hőhullámok és izzadás csökkentésére alkalmazzák. Orbáncfű – enyhe depresszív tüneteknél segíthet, de számos gyógyszerrel kölcsönhatásba léphet, így érdemes orvos tanácsát kérnie arra vonatkozóan, hogy ön szedheti-e.

– enyhe depresszív tüneteknél segíthet, de számos gyógyszerrel kölcsönhatásba léphet, így érdemes orvos tanácsát kérnie arra vonatkozóan, hogy ön szedheti-e. Zsálya – izzadáscsökkentő hatása miatt népszerű.

Fontos: a „természetes” hatóanyag nem egyenlő a kockázatmentessel, ugyanúgy kell a kölcsönhatásokkal is számolni. Májbetegség, hormonérzékeny daganatok vagy gyógyszerszedés esetén fokozott óvatosság szükséges.

4. Pszichológiai módszerek

Leggyakrabban javasolt módszer a kognitív viselkedésterápia (CBT). A CBT segíthet a hőhullámokkal kapcsolatos szorongás csökkentésében, az alvászavarok kezelésében, a testkép és önértékelés változásainak feldolgozásában.

Nagyon előnyös a mindfulness és más relaxációs technikák használata is.

A tudatos jelenlétet fejlesztő technikák csökkenthetik a stressz-szintet, javíthatják az érzelmi szabályozást és az alvást. Rendszeres gyakorlással mérséklődhet a tünetek szubjektíven negatív megélése.

5. Akupunktúra és komplementer terápiák

Az akupunktúra hatásosságát több vizsgálat is elemezte. Bár az eredmények nem egységesek, egyes nők kevesebb és enyhébb hőhullámról, jobb alvásról, javuló közérzetről számoltak be. Más komplementer módszerek (aromaterápia, reflexológia) főként a stresszcsökkentésen keresztül hathatnak, tudományos bizonyítékaik egyelőre korlátozottak.

6. A hüvelyi panaszok hormonmentes kezelése

A menopauzával az ösztrogénszint jelentősen csökken. Az ösztrogén kulcsszerepet játszik a hüvely egészségének fenntartásában. Csökkenésével elvékonyodik a hüvely nyálkahártyája, csökken a hüvely rugalmassága és vérellátása, csökken a természetes hüvelyi nedvesedés, romlik a nyálkahártya regenerációs képessége. Ezt az állapotot összefoglalóan urogenitális atrófiának, újabb nevén genitourináris menopauza szindrómának (GSM) nevezik. A hüvelyi pH is megváltozik, és a hüvelyflóra is átalakul az ösztrogénhiány hatására.

A hüvelyszárazság, égő érzés, fájdalmas együttlét gyakori probléma menopauzában.

Az ösztrogénhiány miatt csökken a hüvelyi váladék mennyisége, romlik a szexuális izgalmi fázis során kialakuló nedvesedés.

Ennek következménye lehet fájdalmas együttlét (dyspareunia), mikrorepedések a nyálkahártyán, sőt együttlét utáni égő érzés vagy vérzés is.

Hormonmentes kezelési lehetőségek a hüvelyi hidratáló gélek, síkosítók, tejsavtartalmú és akár probiotikus készítmények a hüvelyflóra támogatására. Ezek rendszeres használata jelentősen javíthatja az életminőséget, csökkentheti az együttlétek után megjelenő „felfázásos” panaszokat, a „nászutas betegséget” is.

7. Szexuális élet és intimitás támogatása hormonmentesen

A menopauza idején jelentkező hormonális változások hatással lehetnek a szexuális vágyra, az izgalmi fázisra és a komfortérzetre is. Ezek a változások azonban gyakran nemcsak testi, hanem lelki tényezőkkel is összefonódnak. Ezt csak erősíti, hogy még mindig számos tabu övezi a változókori szexualitást, és az ezzel járó intim problémákat.

Mit tehetünk hormonmentesen?

Rendszeres szexuális aktivitás vagy hüvelyi tréning (pl. dilátorokkal) javíthatja a hüvely vérellátását és rugalmasságát. Síkosítók és hidratálók rendszeres használata csökkenti a fájdalmat és a mikrosérülések kockázatát. Javasolt az intimitásfókuszú kommunikáció: a partnerrel való nyílt beszélgetés csökkenti a teljesítményszorongást és az elkerülést.

A szexuálpszichológiai vagy pszichológiai tanácsadás célzottan segíthet, ha a libidócsökkenés mögött önértékelési, testképpel kapcsolatos vagy párkapcsolati nehézségek állnak.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szexuális vágy változása nem kóros, de ha problémát okoz, érdemes vele foglalkozni.

8. Testsúlyváltozás és anyagcsere – Mit lehet tenni alternatív módon?

A menopauza környékén sok nő tapasztal testsúlynövekedést vagy a zsíreloszlás megváltozását, különösen a hasi területen. Ennek hátterében szintén az ösztrogénszint csökkenése áll, de az inzulinérzékenység romlása, és az izomtömeg fokozatos csökkenése is szerepet játszik.

Hormonmentes stratégiák közé sorolható a fehérjedúsabb étrend bevezetése az izomtömeg megtartása érdekében, a finomított szénhidrátok csökkentése, vagy az időzített étkezés (pl. 12–14 órás éjszakai étkezési szünet). Kiemelt szerepe van az erősítő edzésnek, ne csak kardiózzunk! A cél itt nem feltétlenül a fogyás, hanem az anyagcsere-egészség és az energiaszint javítása.

Gyakori tévhitek az alternatív kezelési módszerekről

Sok nő automatikusan biztonságosabbnak gondolja az alternatív módszereket, ám ez nem minden esetben igaz.

Gyakori félreértések:

„A gyógynövényeknek nincs mellékhatásuk” – De, egyes növények akár májkárosítóak is lehetnek vagy gyógyszerkölcsönhatást okozhatnak.

„Ha nem is segít, legalább nem árt” – Óvatosan! A hatástalan kezelés késleltetheti a hatékony segítséget.

„Mindenkinél ugyanúgy hat” – A menopauzális tünetek és az egyes szerekre adott válaszkészség erősen egyéni. Az, ami az ismerősénél hatékony, nem biztos, hogy önnél is.

Ezért fontos az egyénre szabott megközelítés és a rendszeres orvosi kontroll.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni alternatív kezelés mellett is? Hormonmentes megoldások választása esetén is indokolt az orvosi konzultáció, ha a tünetek súlyosak vagy romlanak, tartós alvászavar, depresszív hangulat, szorongás jelentkezik, vagy ha szokatlan vérzés, erős alhasi fájdalom lép fel, illetve ha a panaszok jelentősen rontják az életminőséget. Az alternatív módszerek ilyenkor kiegészíthetik az orvosi kezelést.

Záró gondolatok

Az alternatív kezelési módok célja a test alkalmazkodásának támogatása, az életminőség megőrzése és a testi-lelki egyensúly erősítése. Javasolt a tünetek tudatosítása, naplózása, az alvásproblémák és stressz rendezése, a táplálkozás finomhangolása és a rendszeres testmozgás. Egyszerre csak egy-egy alternatív módszert próbáljon ki, főleg az étrend-kiegészítők terén, majd 4-6 hét után értékelje a hatást, főleg mivel hatásuk egyénenként eltérő. Szükség esetén forduljon szakorvoshoz! Fontos, hogy tartós vagy súlyos panaszok esetén a hormonmentes megoldások is orvosi konzultáció mellett kerüljenek kiválasztásra, így biztosítható a hatékonyság és a biztonság.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos