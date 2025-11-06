A változókori hőhullámok kezelési lehetőségei

Az alábbiakban arról olvashat, hogy milyen gyógyszeres és életmódváltó lehetőségek állnak rendelkezésre a menopauzához társuló hőhullámok kezelésére.

A kezelési ajánlások általános elve: kezdés életmód-változtatásokkal és nem-hormonális módszerekkel, majd ha szükséges és nincs kontraindikáció, a hormonterápia bevezetése kerülhet sorra.

Hormonális kezelés (Hormone Replacement Therapy, HRT)

A hormonpótló terápia (ösztrogén + szükség esetén progeszteron) a leghatékonyabb módszer a hőhullámok csökkentésére: akár ~ 75%-os tünetcsökkenés is elérhető.

Formái: orális, transzdermális (tapasz, gél, spray), hüvelyi alkalmazás (de hüvelyi forma elsősorban helyi tünetekre, nem általános vasomotoros tünetekre való).

Azoknál, akiknek a méhük megvan, ösztrogén mellett progeszteront vagy progeszteronszerű anyagot is kell adni az endometrium védelmére (a méhnyálkahártya túlburjánzása ellen).

A legkisebb hatékony dózis használata és a kezelés rendszeres felülvizsgálata ajánlott, a rizikókat (pl. emlőrák, tromboembólia, stroke) mérlegelve.

A nem hormonális alternatívák kifejezetten fontosak azoknál, akiknél a hormonterápia kontraindikált (például korábbi hormonérzékeny daganat, trombózisra való hajlam miatt).

Nem-hormonális gyógyszeres terápia

Ezeket akkor alkalmazzák, ha a hormonkezelés nem ajánlott vagy nem kívánatos.

1. Antidepresszánsok (SSRIs, SNRIs)

Például paroxetin, venlafaxin, escitalopram csökkenthetik a hőhullámok gyakoriságát.

A csökkentés mértéke általában 20–60% között mozog.

2. Antikonvulzív szerek / neuromodulátorok

Gabapentin, pregabalin néha hatásos lehet a hőhullámok enyhítésében.

3. Clonidin (vérnyomáscsökkentő, alfa-2-agonista)

Mérsékeltebb hatás, de néha alkalmazható, különösen akkor, ha nem tolerálható más kezelés.

4. Gabapentinoidok, mirabegron (újabb vizsgálatok), neuromodulátorok

Kutatások zajlanak a további nem-hormonális lehetőségekről, például a neurokinin-antagonisták (NK3­-receptor-gátlók) alkalmazásáról.

5. Gyógynövények, fitoterápiás szerek

Néhány vizsgálat a szója izoflavonokra, fekete cohosh-ra vagy más néven fürtös poloskavészre, és a vörös lóhere (red clover) kivonatokra irányult, de az eredmények vegyesek.

Egyes tanulmányok mérsékelt hatást találtak (pl. izoflavonok 9–40% tünetcsökkentést is okozhatnak), de sok esetben nem volt szignifikáns a különbség a placebóval összevetve.

6. Kísérleti / új terápiák

Neurokinin receptor antagonista készítmények (például NK3R-antagonisták) klinikai vizsgálat alatt állnak a hőhullámok kezelésére.

Idegblokád eljárás

Az eljárás során érzéstelenítő gyógyszert fecskendeznek a nyakban található idegkötegbe, egy úgynevezett csillagganglionba, vagyis egy szimpatikus idegdúcba a nyak alsó részén, amely a 7. nyaki és az 1. mellkasi dúc összeolvadásából jött létre.

Ez a nyakat és a kart ellátó szimpatikus idegrendszer fontos központja, azért ide adják az érzéstelenítőt, hogy befolyásolják a fájdalom- és hőérzetet, valamint bizonyos vegetatív idegi funkciókat. Ez a terápia ígéretesnek bizonyult a közepes vagy erősebb hőhullámok kezelésében, míg korábban főként fájdalomcsillapításra alkalmazták ezt a kezelést. Mellékhatásai közé tartozhat a szúrás helyén jelentkező fájdalom és véraláfutás.

Stratégia a kezelésben

Általában a lépésről lépésre kezelési stratégiát alkalmazzák, javasolt kezdés az életmódváltással, ha ez nem elegendő, továbblépés nem-hormonális gyógyszerekre, majd szükség esetén a hormonkezelésre.

Fontos a beteg kockázati profiljának (érrendszeri betegségek, trombózishajlam, emlőrák kockázat, májfunkció, stb.) felmérése és a rendszeres kontroll. A terápia folyamatos felülvizsgálata ajánlott: ha a hőhullámok megszűnnek vagy tartósan enyhülnek, mérlegelni lehet a kezelési dózis csökkentését vagy az adott kezelés leállítását.

Életmódváltó és nem gyógyszeres stratégiák

A nem gyógyszeres módszerek sokszor kiegészítő jellegűek, de enyhébb tünetek esetén akár önmagukban is elegendőek lehetnek.

Környezeti és viselkedéses stratégiák

Réteges, könnyen levehető, szellős ruházat viselése javasolt (természetes anyagból, lehetőleg pamutból, lenből készült), emellett a helyiség hűtése, ventilátor használata, hideg vizes frissítők (akár nedves kendők és/vagy üdítők) előkészítése.

Érdemes elkerülni a hőhullámot kiváltó tényezőket: koffein, alkohol, fűszeres ételek, forró italok, dohányzás.

Stresszcsökkentő technikák, úgymint: relaxáció, légzőgyakorlatok, meditáció, jóga, biofeedback, kognitív viselkedésterápia (CBT) szintén hasznosak lehetnek.

Javasolt továbbá a rendszeres fizikai aktivitás, rendszeres mozgás (a menopauza során általában is előnyös, csontritkulás-védelmi és pozitív szív- és érrendszeri hatása miatt).

Kiemelt a testsúlykontroll szerepe is (főleg, ha túlsúly is van), mert az extra zsírszövet fokozhatja a hőérzetet, gátolhatja a hőleadást.

Alváshigiénia kialakítása a hálószoba hűtése, könnyű takarók, megfelelő szellőzés, elalvás előtti hűs zuhany segítségével.

Pszichoszociális beavatkozások

A kognitív viselkedésterápia (CBT) bizonyos tanulmányok szerint csökkentheti a hőhullám okozta stresszt, a tünetek zavaró jellegét, javíthatja az életminőséget.

Az életmódnapló vezetése is segíthet: a hőhullámok időpontjának, gyakoriságának és kiváltó tényezőinek (pl. étel, ital, stressz) naplózása azért, hogy felismerhetők és ezáltal elkerülhetők legyenek a kiváltó okok.

Támogató csoportok, edukáció: sok nő hasznosnak találja, ha tapasztalatokat tud cserélni másokkal, információkat oszthatnak meg, és pszichés támogatást kapnak egymástól.

Kockázatok, kontraindikációk, megfontolandó részletek

A hormonterápia – mint minden beavatkozás – nem mindenkinek ajánlott. Megkezdése előtt fontos kizárni olyan egészségügyi állapotokat, mint az aktív vagy korábbi hormonszenzitív daganat (pl. emlőrák), aktív tromboembóliás betegség, súlyos kardiovaszkularis betegség, májbetegség megléte.

Minden esetben az előny/kockázat elemzése szükséges, és a kezelést a legalacsonyabb hatékony dózissal kell megkezdeni és fenntartani.

A kezelés ideje lehetőség szerint rendszeresen felülvizsgálandó. Ha a tünetek tartósan enyhülnek vagy megszűnnek, mérlegelni kell a dózis csökkentését vagy a gyógyszer leállítását.

Bizonyos nem-hormonális szereknél is lehetnek mellékhatások (pl. antidepresszánsoknál, clonidinnél) vagy egyéb gyógyszerkölcsönhatások, amelyeket figyelembe kell venni a további terápiáknál.

A fitoterápiás szerek esetén a bizonyítékok nem meggyőzőek, és nem helyettesítik a bizonyított terápiákat, ezért orvosi konzultáció kezeléshez mindig szükséges, különösen más gyógyszerek szedése esetén.

Összefoglalás és ajánlások

A kezelésnek lépcsőzetes megközelítése van: első az életmód-változtatás, ezután javasolt a nem-hormonális gyógyszeres lehetőségek kipróbálása, majd ezek eredménytelensége esetén a hormonpótló terápia megkezdése (ha nincs kontraindikáció).

A legjobb eredmény gyakran több módszer kombinációjával érhető el (pl. gyógyszer + viselkedésterápia + életmódi intézkedések).

Minden esetben személyre szabott megközelítés szükséges, figyelembe véve a beteg kockázatait, társbetegségeit, preferenciáit.

A kezelést rendszeresen felül kell vizsgálni, és adott esetben korrekciókat végezni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: