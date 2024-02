A B6-vitamin (piridoxin)

A B6-vitamin elnevezés alatt tulajdonképpen három egymáshoz hasonló vegyületet értünk: a piridoxint, a piridoxált és a piridoxamint. Ez a vízben oldódó vitamin fontos együttműködő enzimek, úgynevezett koenzimek kiindulási anyaga, amelyek kulcsszerepet játszanak a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcserében.

Az enzimek és koenzimek számos idegrendszeri ingerületátvivő anyag termelődéséhez szükségesek. A B 6 -vitaminnak szerepe van a terhességi hányinger és a terhességi vészes hányás (hyperemesis gravidarum) csillapításában, görcsoldó hatású, az emésztőrendszer, az ideg- és immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint a hemoglobinszintézishez szükséges.

Mit okoz a B6-vitamin hiánya?

Mivel a B 6 -vitamin számos élelmiszerben megtalálható, ritkán fordulnak elő hiánytünetek. Az ismeretlen eredetű B 6 -vitamin-hiány nagyon ritka. Idős embereknél és alkoholistáknál – más hiánybetegségekhez hasonlóan – gyakoribb. Gyulladásos megbetegedésekben, 1-es típusú cukorbeteg nőknél, májbetegségekben, rheumatoid arthritisben és HIV-fertőzötteknél sokszor lehet alacsonyabb B 6 -vitamin-szintet mérni. Egyes gyógyszerek, például epilepszia elleni, tbc-elleni szerek, egyes szteroidhormonok szintén negatívan befolyásolhatják a szervezetben ennek a vitaminnak a szintjét.

Ha mégis kialakul a B 6 -vitamin hiánya, akkor nyelv- és ínygyulladás, érzészavarok, gyengeség, epilepsziás rohamokhoz hasonló görcsök léphetnek fel, bőrgyulladás és ideggyulladás lehet a tünete, továbbá jelentkezhetnek gyomor-bélrendszeri panaszok, úgymint hasmenés, hányás, valamint szájzugberepedés, fáradtság, nőknél a menstruációs panaszok felerősödhetnek. Mivel a B 6 -vitaminra szükség van a megfelelő vérképzéshez, hiányában vérszegénység alakulhat ki.

Az egyoldalú táplálkozás, a lisztérzékenység (cöliákia), egyes bélbetegségek, veseelégtelenség, bizonyos gyógyszerek (pl. fogamzásgátlók) is B 6 -vitamin-hiány kialakulásához vezethetnek.

Miben fordul elő a B6-vitamin?

Az állati eredetű élelmiszerek közül többek között a

marhamáj,

lazac,

tonhal,

növények közül a

burgonya,

gabonafélék,

gyümölcsök és zöldségek (különösen a csicseriborsó, a banán, a szárított gombák, a gesztenye, a póréhagyma és az olajos magvak)

tartalmaznak sok B 6 -vitamint. A feldolgozás, sütés-főzés hatására a B 6 -vitamin egy része lebomlik.

Mennyi a megfelelő mértékű bevitel?

A B 6 -vitamin javasolt napi adagja felnőtteknek napi 1,4 mg. Időskorban megnő a szükséglet, 50 év felett nőknek 1,5 mg, férfiaknak 1,7 mg ajánlott. Még magasabb a szervezet igénye a terhesség és szoptatás során. Ilyenkor érdemes naponta 1,9-2 mg B 6 -vitamint fogyasztani.

A B 6 -vitamin túladagolása az elfogyasztott élelmiszerekkel nem lehetséges, csak pluszban bevitt vitaminkészítményekkel. Felnőtteknél túladagolás napi 100 mg vagy afölötti mennyiség rendszeres bevitele esetén fordulhat elő. Ez a forgalomban lévő készítményeket figyelembe véve kb. napi egy doboz elfogyasztásának felel meg.

A nagy mennyiségű B 6 -vitamin bevitele idegrendszeri panaszokat okozhat. Mielőtt táplálék-kiegészítők formájában kezdené meg szervezete B 6 -vitamin-hiányát pótolni, mindenképp kérje ki kezelőorvosa véleményét, különösen fontos ez kismamáknál!

Segít-e a B 6 -vitamin hányinger ellen?

Ez orvosi körökben is sokat vitatott, összetett kérdés, amire nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel felelni, hiszen a helyzettől függ.

Mint láthattuk a B 6 -vitamin-hiány is okozhat hányingert, ebben az esetben természetesen szükséges azt pótolni étrend-kiegészítő formájában is, illetve hogy a hiányállapotból fakadó hányinger ne következhessen be, törekedni kell kiegyensúlyozott étrenddel az elkerülésére.

Ugyananakkor arra vonatkozóan nincs tudományos bizonyíték, hogy fertőzéses eredetű akut hányinger, hányás esetén a B 6 -vitaminnak lenne hányinger-csillapító hatása, tehát nem indokolt ilyen esetekben a szedése.

Más a helyzet a terhességi hányinger és vészes hányás kapcsán: ilyen esetben segíthet a B 6 -vitamin szedése. A várandóssággal járó hormonális változások okozzák a hányingert, a B 6 -vitamin azonban képes tompítani ezt a hatást. Ezt több tanulmány is alátámasztja, melyek között van, amely igazolta, hogy azoknál a nőknél jelentkezik súlyosabb formában a hányinger, illetve hányás terhességük során, akiknek alacsony a B 6 -vitamin-szintjük, ilyenkor pedig tudjuk, hogy a szervezetük igénye is amúgy is emelkedett. Egy tanulmány szerint a legoptimálisabb a terhességi hányinger esetén a B 6 -, B 1 - és B 12 -vitaminok kombinációját szedni, hiszen ezek szinergista (egymást erősítő) hatásúak, ugyanis utóbbi kettőnek is jelentős szerepe van az idegek ingerelhetőségében, az ingerületátvitelben, valamint a szagérzékenységet és a hányingert csillapítani képesek. Terhesség esetén különösen fontos minden panasszal orvoshoz fordulni, a szükséges vitaminpótlásról és a pontos adagolásra vonatkozóan a kezelőorvos tud személyre szabott tanácsot adni.

WEBBeteg összeállítás

Bak Marianna, biológus szakfordító, Dr. Csuth Ágnes, családorvos, Dr. Reinhardt István

