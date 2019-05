A B-vitaminok hiánya és tünetei

A B-vitaminok vízben oldódó vitaminok, amely azt is jelenti, hogy a felesleg vizelettel távozik a szervezetből. Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással könnyen bevihetők, így súlyos hiányállapot ritkán alakul ki. Ugyanakkor fontos szerepet töltenek be a szervezet működésében, ezért az enyhébb hiány is kellemetlen tüneteket okozhat.

A B-vitaminok fontos szerepet játszanak az immunrendszer energiatermelő anyagcsere-folyamataiban (B1, B2, B3, B5, B6, B12), hozzájárulnak az idegrendszer épségéhez (B2, B3, B12) és a bőrünk egészségéhez (B2, B3), illetve segítenek elűzni a fáradtságot is (B2, B3, B5, B6, B12). Ennél fogva a B-vitaminok hiányának tünetei leginkább idegrendszeri, bőrgyógyászati, emésztőrendszeri és pszichiátriai tünetek képében jelentkeznek.

A felvett vitaminok a vékonybélben szívódnak fel, és a szervezet biokémiai folyamatainak motorjaként vesznek részt. A B-vitaminok hiányát leggyakrabban túlzott alkoholfogyasztás vagy gyomor-bélrendszeri betegség miatt kialakuló felszívódási zavar okozza. Ugyancsak nagyobb a hiányállapot kialakulásának esélye idősebb korban, amikor a felszívódás hatékonysága csökken.

Jó tudni, hogy a B-vitamincsalád szervezetben betöltött szerepe és működése is szorosan összefonódik egymással. Ezért is fordul elő ritkábban, hogy csak egy-egy B-vitamintípus hiánya alakul ki.

Mit okozhat a B1-vitamin hiánya?

A B1-vitamin (tiamin) hiánya leginkább egyoldalú táplálkozás miatt alakul ki. Ez a vitamin az idegsejtek és az izmok működéshez nélkülözhetetlen. Kiemelt szerepe van az anyagcsere folyamatokban, továbbá a szénhidrát anyagcseréjét biztosító enzim alkotórésze. Az alkoholbetegek különösen veszélyeztetettek, mert az alkohol lebontásához a szervezetnek fokozott mennyiségű B1-vitaminra van szüksége.

Hiánytünetei kezdetben jellegzetesek:

étvágytalanság,

gyengeség,

hányinger,

súlyosabb hiány esetén izomgyengeség, reflexzavarok.

A B1-vitamin hiánya súlyos idegpálya károsodást okoz, mely ödémával, szív- és érrendszeri tünetekkel társulhat. A vitamin hiánya okozza az úgynevezett beriberi betegséget.

A B2-vitamin hiánya és tünetei

A B2-vitamin (riboflavin) a sejtek oxidatív anyagcseréjében játszik szerepet. Az emberi bélflóra is termeli. Ritkán alakul ki B2-vitamin-hiány, ezért önmagában nem, csak vitaminkomplexek alkotóelemeiként alkalmazzák. A B2-vitamin a zsírsavak lebontásához, a szénhidrátok anyagcseréjéhez, a nyálkahártya épségéhez és a szöveti légzéshez szükséges.

Hiánytünetei:

a száj nyálkahártyáinak gyulladása

repedezett ajkak,

szájzugberepedés,

súlyosabb esetben bőrgyulladás jelentkezhet.

A B3-vitamin, vagyis a nikotinsav hiánya

A nikotinsav segít a szervezet számára kinyerni az energiát a szénhidrátokból, zsírokból és a fehérjékből. Az oxidációs folyamatokat irányító enzimekkel együtt fejti ki a hatását. A B3-vitamint a szervezet is elő tudja állítani, ugyanakkor a táplálékkal történő bejuttatása nem mindig megfelelő, mert igen rossz hatásfokú a felszívódása. A szájon át alkalmazott fogamzásgátlók ronthatják a felszívódását.

Hiánya pellagrát okoz, melynek tünetei:

mentális problémák,

hasmenés,

bőrirritáció,

idegrendszeri problémák.

A pantoténsav, vagyis a B5-vitamin hiánya és tünetei

A pantoténsav (korábban B5-vitaminnak is nevezték) szerepet játszik a zsír lebontásában, és a női-férfi nemi hormonok előállításában, csökkenti a stresszt, energiát termel. A hámszövetet táplálja, ezért felfekvés, pelenkakiütés kezelésére alkalmas a pótlása.

Hiánya: Az emberre nem jellemző, hogy pantoténsav hiányállapot lépjen fel. Amennyiben mégis előfordul, jellemzően a lábujjak zsibbadását, bizsergését okozza, vagy hasi görcs jelentkezhet.

Hogyan jelentkezik a B6-vitamin-hiány?

A B6-vitamin (pyridoxin) a fehérjék lebontásában, az aminosavak anyagcseréjében játszik szerepet, az idegsejtek és a hámszövetek működését szabályozza. A szájon át szedhető fogamzásgátlók, egyes antibiotikumok és a szív-és érrendszeri betegségek esetén alkalmazott gyógyszerek csökkentik a B6-vitamin hatását.

Hiánytünetei:

elsősorban az arcon jelentkező bőrtünetek (seorrheás dermatitiszre hasonlító, hámló-viszkető bőrgyulladás),

a szájszél berepedezése,

csökkent ellenállóképesség (fogékonyság a fertőzésekre),

vérszegénység,

súlyosabb esetben görcsös rohamok, hányás és hasmenés.

A B12-vitamin hiánya és tünetei

A B12-vitamin (kobalamin) a nukleinsav anyagcsere szabályozásában vesz részt, illetve a vörösvérsejtek képződéséhez szükséges. Felszívódása a gyomor-bélrendszeren keresztül akkor történik meg, ha a gyomor által termelt, úgynevezett intrinsic faktor jelen van. Ennek hiányában a vitamin megfelelő bevitele mellett is hiányállapot jön létre.

Tünetei:

vészes vérszegénység,

nyálkahártya-gyulladás,

gyomor-bélrendszeri és idegrendszeri zavarok,

ritkábban a nyelv gyulladása és hasmenés.

