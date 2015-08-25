Hormonpótló terápia a menopauza időszakában
Szükséges-e a hormonpótló terápia változókorban, vagy az életmódbeli változások is elegendőek? A szükséges kezelést feltétlenül egyénre szabva lehet javasolni, ám kivizsgálást követően és rendszeres orvosi kontroll mellett biztonságosan alkalmazható.
Hormonális változások változókorban
A menopauza nem egyik napról a másikra változtatja meg a női hormonháztartást, hosszú évekig tartó folyamatra lehet készülni. Ennek során a petefészkek működése fokozatosan leáll, a ciklus szabálytalanná válik, a hormonok termelődése ingadozik, majd az ösztrogén hormon termelődése meg is szűnik.
Az erre érzékenyek számos kellemetlen tünetet is megélhetnek, mint például a hőhullámok, az éjszakai izzadás, az alvás- és hangulatzavarok, a hüvely szárazsága, illetve a vizelettartási nehézségek. A kellemetlen panaszok mellett egészségi kockázatot is rejt a menopazua: változókori súlygyarapodás, emelkedett koleszterinszint, a csontritkulás folyamatának gyorsulása.
Ezen változások nagy része az ösztrogén hiányának köszönhető, kellemetlen tünetek esetén tehát érdemes elgondolkozni a női hormonok pótlásáról.
Személyre szabott hormonpótló kezelés
A döntés megszületése előtt a páciensnek mindenképpen szükséges részt vennie egy szakorvosi vizsgálaton, EKG-n, vérvételen, testsúly- és csontsűrűség mérésen, ultrahang vizsgálaton, illetve ha indokolt, más vizsgálatokon is. A hormonpótló terápiának vannak előnyei és lehetnek kockázatai is a női egészségre, az esetleges ellenjavallatokat csak kivizsgálás során lehet feltárni. A hosszú távú egészségét és a kellő információkat figyelembe véve, az érintettnek és a szakorvosnak együtt kell döntést hoznia, törekedve a legkisebb, még hatékony adag előírására.
Hormonpótló terápia pro és kontra
Előnyök
Lehetséges kockázatok
Az előnyöket és a kockázatokat mérlegelve
(WEBBeteg - Mayo Clinic, Cleveland Clinic)
Egy vagy több hormont pótoljunk?
Az egyik fő kérdés, hogy melyik módszer megfelelő: a kizárólagos ösztrogén-pótlás vagy az ösztrogén-progeszteron kombinált pótlása? Meglévő méh esetén kombinált ösztrogén-progeszteron pótlás lehetséges, ez a terápia 5 éven túli alkalmazás esetén kisebb mértékben növeli a melldaganat kialakulásának kockázatát. A csak ösztrogénnel kezeltek körében nem növekszik, sőt számos vizsgálat szerint kifejezetten csökken a mellrákrizikó, ám ez csak a méheltávolításon átesetteknél alkalmazható.
A hormontartalom döntő kérdés
A túl magas hormontartalmú szerek összefüggésbe hozhatók a mellrák és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedésével. A korszerű, alacsony hormontartalmú szerek ugyanakkor ugyanolyan hatásfokkal, ám jóval kevesebb mellékhatással érnek el eredményt.
A hormonpótló terápia alapelve, hogy a legkisebb dózist alkalmazzák, amely már érezhetően csökkenti a klimax éveinek nemkívánatos panaszait. Enyhe panaszok esetén elegendőek lehetnek a növényi hatóanyagokat (fitoösztrogéneket) tartalmazó készítmények, hormonpótló terápiára pedig közepes és súlyos panaszok esetén kerül sor, itt is törekedve a minél alacsonyabb dózis alkalmazására. A hormonpótló terápiára legtöbbször 2-5 éven keresztül kerül sor, és fokozatosan, a panaszok változásának megfigyelése mellett leépíthető.
A dózist meghatározza a hormonpótlás formája is. A helyi hatású készítmények (pl. hüvelykrém) biztonságosabban alkalmazhatók, elsősorban a szisztémás (teljes szervezetre ható) formák - mint a tabletta, injekció - alkalmazása igényel nagyobb körültekintést.
Az életmód is hozzájárul a tünetek csökkentéséhez
Az orvosi kezelések mellett az érintett hölgyeknek néhány életmódbeli változtatást is érdemes bevezetnie, amelyek csökkenthetik a tüneteket. Ajánlatos tehát rendszeres mozogni, a stressz levezetni valamilyen módszerrel, például relaxációval, meditációval, jógával.
Hasznos lehet a hűvös, kiszellőztetett hálószoba, a koffein mérséklése, a medenceizmok megerősítése, a megnövelt kalcium, és ha szükséges D-vitamin bevitel. Amennyiben az életmódváltoztatás mellett enyhülnek a panaszok, szükségtelenné is válik a hormonpótlás. A szexuális problémák orvoslása céljából érdemes nőgyógyászhoz fordulni.
Szakértő: Dr. Demjén László szülész-nőgyógyász - Oxygen Medical