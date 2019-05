6 indok a gyaloglás mellett

A tavasz a legideálisabb idő arra, hogy kimozduljunk a zord tél és a teljes tétlenség után a szabadba. Egy frissítő és egészséges gyaloglás erre a legalkalmasabb megoldás, amennyiben a cél egy természetes és kímélő mozgásforma. Cikkünkben a rendszeres gyaloglás előnyös hatásairól olvashat.

Rengeteg pozitív dolog szól a gyaloglás mellett, alábbiakban felsoroljuk a legjelentősebbeket:

Azok számára tökéletes választás, akik jelentős túlsúllyal rendelkeznek és ehhez kapcsolódóan ízületi problémákkal is küzdenek. A gyaloglás során a tempót és a távolságot is mi magunk döntjük el, így teljesen ránk van szabva. Igyekezzünk olyan távot és tempót választani, aminek a teljesítése után jóleső fáradtságot érzünk, de mégis kellemes marad a közérzetünk. Az ízületeink is hálásak lesznek a kíméletes átmozgatásért, a személyre szabott edzésért.

A szívünk és az érrendszerünk is meghálálja, ha felhúzzuk a gyalogló cipőt és elindulunk. A mozgás hatására élénkül a vérkeringésünk, az erek vérellátása is egyre jobb lesz, a szervezet oxigén ellátása is javul. Ezeknek hatására a szívbetegségek, az érrendszeri megbetegedések, valamint a stroke kockázata is jelentősen csökken.

A mozgás során intenzíven használjuk a testünk minden izmát és csontjainkat. Ennek következtében izomzatunk és csontrendszerünk megerősödik. A gyaloglás alatt számottevően a farizmokat és a lábszár összes izmát dolgoztatjuk jelentősebben. Hatására erősek és formásak lesznek. Így képesek lesznek ellátni „a láthatatlan segítő” szerepét. Az erős combizom tehermentesíti a térdízületeket, a farizom pedig medencét tartja megfelelő helyzetben. A csontritkulás is megelőzhető vagy a romlás megállítható a rendszeres gyaloglással.

A tempós séta során a szervezetnek sokkal több energiára van szüksége, mint amikor csak ülünk egy íróasztal mögött vagy a tévé előtt egész nap. Ezért beindulhat a zsírégetés is, amennyiben legalább fél órát sétálunk egyszerre. A szervezetünk a gyaloglás hatására nem csak a zsírt, hanem az inzulint is hatékonyabban tudja majd feldolgozni, felgyorsul az anyagcsere. Mindezen pozitív hatásoknak tulajdonítható, hogy a cukorbetegség megelőzésében is fontos szerepet játszik a gyaloglás.

A jó levegőn végzett mozgás, ami örömöt okoz, termeli a boldogsághormont. Az endorfin jelenléte a szervezetben csökkenti a stresszt. Mindennapi életünk során rengeteg dologgal találkozunk, ami feszültséget okoz, ezzel növelve a stressz szintünket. De a természet, az oxigénnel dús levegő pont az ellenkező hatást váltja ki, megnyugtatóan hat ránk. A séta során fellépő kellemes fáradtság pedig az alvásproblémákban jelent segítséget. Könnyebben megy az alvás és sokkal pihentetőbb is lehet.