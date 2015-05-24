Miért is egészséges a kerékpározás?

A kerékpározás számos pozitív hatást gyakorol az egészségre. Szerencsére napjainkban reneszánszát éli, köszönhetően kiváló rekreációs hatásának, relatív olcsóságának, illetve a levegő minőségéért érzett felelősségnek.

Kerékpár és keringés

A kerékpározás az aerob mozgásformák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kerékpározás során ugyanaz a mozdulatsor egymás után gyorsan ismétlődik, és a mozgás dinamikus, oxigén jelenlétében megy végbe. A legfontosabb egészségügyi vonatkozás ezért, hogy kiválóan edzi a szív- és vérkeringési rendszert. Kedvező hatásai alapvetően ugyanazok túra-, hegyi-, versenykerékpározás, szobabiciklizés és spinning esetén is.

Kerékpározás közben az intenzív mozgás miatt a sejtek oxigénigénye megnő. Erre válaszként a légzésszám emelkedik és a szív munkája fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emelkedik, ezáltal a vérkeringés élénkül, ami azt jelenti, hogy a szervezet sejtjeihez azonos idő alatt nagyobb mennyiségű oxigén jut el, mint nyugalomban.

Ezen hatások eredőjeként a rendszeres kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetőséget, a szervezet fizikai teljesítőképességét. A praktikus szempontok (könnyű telepíthetőség, egyszerű alkalmazhatóság, a terhelés intenzitásának könnyű szabályozhatósága) mellett nem véletlenül lett a szobakerékpár a kardiológiai terheléses vizsgálatok referenciaeszköze.

A mozgás során lezajló biokémiai változások kedvezően befolyásolják a vér lipidszintjét, így a kerékpározás több módon is csökkenti a kardiovaszkuláriz rizikót.

Kerékpározás és mozgásszervek

A mozgás zsírégető hatása elősegíti a testsúly normalizálását, a rendszeres igénybevétel okozta vérbőségtől pedig szebb lesz az izomtónusunk. A kerékpározás a test szinte összes izmát megmozgatja, a lábak mellett - kisebb mértékben - a háti izmokat, vállakat, nyakar, karokat, csípőt stb. is.

A kerékpározás egyik legfőbb előnye az, hogy az úszás mellett a leginkább ízületkímélő sport. Jóval kisebb terhet ró a térdre, bokára, csípőre, mint a kocogás vagy a futás. Mivel a mozgás nem tartalmaz csavaró, oldalirányú mozdulatokat, vagy hirtelen irányváltást, az ízületi sérülések kialakulása szempontjából sem veszélyes sportág, ellentétben például a labdajátékokkal, küzdősportokkal, vagy a tenisszel, falladdával.

Ezen jellemzői miatt kifejezetten ajánlott sportág visszérproblémák, sőt még ízületi panaszok, pl. térdfájás esetén is. Mivel a mozgás intenzitása könnyen szabályozható, ezért ajánlott szinte mindenkinek életkorához, egészségi állapotához igazítva, akár a betegség utáni lábadozás időszakában is. Az ajánlott sportágak közé tartozik például szívinfarktuson átesettek mozgásprogramjában.

Mint a legtöbb sport, a biciklizés természetesen kiváló kikapcsolódás, stresszoldó módszer, segíti az egészséges bélmozgást, javítja a tüdőkapacitást.

Mennyi energiát igényel a kerékpározás? Egy folyamatos, egyenletes, egy órán át tartó, alacsony intenzitású szobakerékpározás kb. 300 kcal-t igényel, amely lehet hogy nem tűnik soknak, mégis nagyon kedvező a fogyókúra szempontjából, mivel az elvesztett energia nagy része a zsírokból származik. Ellentétben a spinning-gel (edzőteremben végzett, magas intenzitású, zenés kerékpáros aerobik óra), amelynek hatására akár 700-800 kalóriát is elégethetünk, amelynek jelentős része szénhidrát. (Dr. Boros Szilvia, sportorvos)

Hogyan kerüljük el az esetleges veszélyeket?

Nagyon lényeges , hogy a megfelelő kerékpárt válasszuk. Más adottságú kerékpár szükséges ugyanis a városi közlekedéshez, a gyorsasági kerékpározáshoz, vagy a szabadidőben történő biciklis természetjáráshoz, természetesen gyermekek kerékpárválasztásának is speciális szempontjai vannak.

Fontos, hogy az ülés és a kormány magassága, a pedáloktól való távolság optimálisan legyen beállítva, hiszen egy kényelmetlen sporteszköz nemcsak a mozgás örömét csökkenti, de a kóros kényszertartások kialakítása miatt az egészségre sem hat jótékonyan.

A városi kerékpározók számára a szmoggal telített levegő koncentrált belégzése egyértelműen egészségtelen, ám néhány apró fogással a légszennyezettség káros hatásai minimalizálhatóak. A forgalmasabb utak és időszakok kerülésével, a bicikliutak lehetőség szerinti használatával, a lámpánál a sor elejére állással, esetleg védőmaszk használatával elérhető, hogy a szmog káros hatása kevésbé érintse a kerékpárost, mint az utcákon sokszor több ideig tartózkodó gyalogost vagy autóst.

A balesetveszély megfelelő védőeszközök (pl. a jól beállított sisak, a kavicsok ellen védőszemüveg) használatával, a KRESZ betartásával és az optimális sebesség betartásával ugyancsak minimálisra csökkenthető.

Évekkel ezelőtt sokat lehetett olvasni a kerékpározás herékre és a spermatermelésre gyakorolt hatásáról. A részletesebb vizsgálatok azt támasztották alá, hogy ez a kockázat csak az extrém sokat, versenyszerűen edző sportolóknál áll fenn, és speciális nyereg illetve biciklis nadrág választásával az esetükben is csökkenthető a heresérülések veszélye. A nyerekben töltött idő ellenére nem okoz aranyeret, sőt segít a panaszok megelőzésében.

Kerékpártúrák során gondoskodni kell a megfelelő folyadékpótlásról (izotóniás italok) és szénhidrátbevitelről is, ezek hiányában ugyanis fáradtság, rosszullét léphet fel sportolás közben.

(WEBBeteg - Dr. Kónya Judit)