A női szervezet hormonális működése - legtöbbször a negyvenes évek közepétől kezdődően - fokozatosan átalakul, a menstruáció rendszertelenné válik, majd végleg megszűnik. Bár a menopauza számos testi és érzelmi változással jár, nem szünteti meg a nőiességet és a szexuális életet, sőt sokakra felszabadítólag hat, hogy már nem kell aggódniuk a teherbe esés miatt.

A menopauza jelentése

A menopauza szó szerinti jelentése: a menstruáció vége. A menopauza természetes biológiai állapot, amely a termékenység korának végét jelenti. Mivel a menopauzát megelőző néhány év során a vérzések általában rendszertelenné válnak és több hónapos kimaradások fordulhatnak elő, a menopauza akkor válik biztossá, ha egy év elteltével sem jelentkezik új menstruáció. Orvosi definíció szerint tehát a menopauza az utolsó menstruáció után 12 hónappal állapítható meg.

A menopauza rendszerint 45 és 55 éves kor között, átlagosan 50-51 éves életkorban következik be, de ezen időtartalom belül bármikor normálisnak tekinthető. Előfordulhat 45, ritkábban 40 éves kor előtt bekövetkező korai menopauza, ebben az esetben indokolt az orvosi - nőgyógyászati, endokrinológiai - kivizsgálás.

Bár a menopauza egy konkrét időpontot jelöl, bekövetkezése hosszabb ideig tartó hormonális változások eredménye. Ez az átmeneti időszak 2-10 év között lehet, általában 4-6 évig tart, azaz a legtöbb nőnél 45 éves kor körül kezdődik. Ebben az időszakban kellemetlen testi tüneteket és érzelmi labilitást tapasztalhatnak a nők.

A szakmai terminológiában a premenopauza a változókor kezdete előtti életszakaszt jelöli, az átmenet időszaka a perimenopauza (menopauza körüli időszak), míg a menopauza bekövetkezte utáni életszakasz a posztmenopauza (menopauza utáni időszak). A perimenopauza idején a hormonális változások miatt bekövetkező panaszok jelentkeznek, ugyanakkor még történik - a korábbinál egyre rendszertelenebb - menstruáció és bekövetkezhet a teherbe esés is. A posztmenopauza időszakában már nincs ovuláció és nem alakulhat ki terhesség sem. A teljes életszakaszt lefedő időszakot nevezzük változókornak, vagy klimaxnak (klimakrérium), ami az első tünetektől kezdődő és a menopauza utáni alkalmazkodási időszakot is lefedi.

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Tévhitek a változókorról A hormonális változásokon túl a menopauzához kapcsolódó tévhitek is felelősek az érzelmi megrázkódtatás miatt.

Először is, a menopauza még nem jelenti azt, hogy az élet a végéhez közeledik, általában majdnem annyi van hátra az életből, mint amennyi eltelt.

Másodszor, a menopauza nem fogja megszüntetni a nőiességét és a szexuális életét. Sőt lehet, hogy idővel Ön azon nők közé fog tartozni, akikre felszabadítólag hat, hogy már nem kell aggódni a terhesség és a menstruáció miatt.

Milyen tünetek kísérik a menopauzát?

A menopauza körüli testi és érzelmi változások oka a női hormonok szintjének természetes változása. A petefészek aktivitása már a 30-as életévek végén csökkenni kezd, egyre kevesebb ösztrogént és progeszteront termel a női ciklus során. Ennek egyik élettani következménye, hogy kevesebb tüsző érik meg havonta, és a petesejt kiszabadulása (ovuláció) egyre kiszámíthatatlanabb lesz

A menstruáció jellege is megváltozhat, rövidebb vagy éppen hosszabb lesz, erőteljesebb vagy kevésbé erőteljes, gyakoribb vagy ritkább. A menopauza előtt a vérzések rendszertelenné válnak, nagyon ritka, hogy az utolsó menstruációt megelőzően minden hónapban legyen vérzés. A termékenység ezekkel a változásokkal párhuzamosan csökken, majd megszűnik.

A hormonszintek változása (főleg az ösztrogénszint fokozatos csökkenése) ezen biológiai következményeken túl számos más panaszt is okozhatnak. Ezen panaszok eltérőek, azaz nem minden nő tapasztalja meg valamennyi tünetet, korábban és később is felléphetnek, egyesek enyhébbek, mások erőteljesebbek lehetnek.

A perimenopauza időszakára jellemző változókori tünetek:

A tünetek egyik része a változókor kezdetén jelenhet meg, a menopauzához közeledve gyakran erősödik, ám azt követően sokaknál fokozatosan enyhülnek a panaszok.

hőhullámok és éjszakai izzadás

alvászavarok

érzelmi labilitás, hangulati változások, rossz közérzet

A perimenopauzában jelentkező, a menopauza után is fennmaradó tünetek:

Ezek a panaszok megjelenhetnek a változókor kezdetétől, és az ösztrogén alacsonyabb szintje miatt tartósan fennmaradnak a menopauza utáni életszakaszban is.

hüvelyszárazság és fájdalmas szexuális együttlét

libidócsökkenés

visszatérő húgyúti fertőzések

A posztmenopauzában jellemző tünetek, következmények:

Bizonyos testi változások a hormonszintek fokozatos csökkenésével megkezdődnek a menopauza előtti években is, ám csak hosszabb távon, jellemzően a menopauza utáni időszakban okozhatnak kifejezett panaszokat vagy megbetegedéseket.

hasi típusú elhízás - a testösszetétel változása miatt nő a hajlam a hasi zsírfelhalmozódásra

csontritkulás, csonttörések - a csontösszetétel változása hosszabb ideig tartó folyamat, legtöbbször a menopauza után ér el olyan szintet, ami már a csonttörésekben is megnyilvánul

szív-érrendszeri betegségek - a koleszterinszint rendszerint növekszik, ami idővel fokozza a hajlamot a kardiovaszkuláris megbetegedésekre

bőr elvékonyodása, szárazabbá válása, rugalmasságának fokozatos csökkenése

haj és szőrzet ritkulása

Noha a menopauza nem betegség, a fellépő panaszok kezelhetőek, és a páciens kérésére kezelendőek is. Sokféle terápia áll rendelkezésre, az életviteli módosításoktól kezdve a hormonpótlásig.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Érdemes orvoshoz fordulni a klimax időszakában, hogy a változókorral együtt járó betegségekkel szemben idejében lehessen megelőző intézkedéseket tenni. A menopauza számos következménye sokáig nem okoz panaszokat, csak orvosi vizsgálattal mérhetőek fel a kedvezőtlen folyamatot. Különösen javasolt a csontsűrűség-mérés, a koleszterinszint rendszeres ellenőrzése.

A menopauza természetes jelenség, így a fenti tünetek önmagukban nem indokolnak kivizsgálást. Amennyiben azonban ezek a tünetek az életminőségét hátrányosan befolyásolják, zavarják a mindennapokban, beszéljen orvosával! Létezik kezelés a rendszertelen menstruáció, a hőhullámok, hüvelyszárazság jelentette problémákra, akár enyhébb esetekben is. Sok nőnél elegendőek az életmódbeli változtatások, de rendelkezésre állnak hormonális és hormonmentes kezelések is panaszok csökkentésére.

Mielőbb forduljon orvoshoz, ha bármilyen szokatlan vagy súlyos panasz jelentkezik, például ha a menopauza után hüvelyi vérzést tapasztal.

Fontos továbbá, hogy ne tekintsünk minden változókori panaszt a menopauzához kapcsolódó tünetnek! Bizonyos panaszokat betegségek vagy más állapotok is kiválthatnak, ilyenkor kivizsgálás szükséges. A szakember ellenőrizheti a hormonszinteket vérvizsgálat segítségével. A menopauza során a follikuluszstimuláló hormon szintje magas, az ösztrogénszint kicsi. Orvosa pajzsmirigyhormon-vizsgálat elvégzését is javasolhatja, mivel a pajzsmirigy alulműködése a menopauzához hasonló tüneteket okozhat.

Ha Ön szexuális életet él, és kimaradt egy menstruációja, először a terhességet kell kizárni vagy megerősíteni.

Folytatás A menopauza kialakulásának hormonális háttere

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit