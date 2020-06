Hogyan jógázzunk otthon biztonságosan?

Tanácsok aktív szabadidős sportolóknak a kijárási korlátozás idejére

Most még olyanok is elkezdtek mozogni, akik eddig teljesen inaktív életet éltek, de mi a helyzet azokkal, akiknek korábban is szerves részét képezte az életüknek a sportolás? Mit tehet egy aktív szabadidős sportoló, akinek megszűntek a korábbi sportolási lehetőségei?