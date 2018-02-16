A menopauzát kísérő tünetek kezelési lehetőségei

A menopauzát kísérő tünetek kezelhetőek, illetve a szövődményként kialakuló betegségeket meg lehet előzni. Mielőtt bármelyik kezelési formát választja, beszéljen orvosával a lehetőségekről és a kockázatokról.

A változókori kezelések célja, szükségessége

A menopauza, illetve a menstruáció megszűnéséhez vezető folyamat természetes átmenet, nem betegség, így nem feltétlenül igényel kezelést. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek, amikor érdemes kezelési lehetőséget keresni, vannak, amikor szükséges a terápia, illetve minden esetben ajánlott az egészségmegőrzésre fokozott hangsúlyt fektetni. Bár a folyamatot megállítani nem lehet, különböző kezelések segítségével enyhíthetőek a tünetek, illetve megelőzhetőek a változókorban gyakoribbá váló megbetegedések.

Nem feltétlenül szükséges kezelés: a változókori tünetek enyhék, nem okoznak jelentős változást az életminőségben, nincs a menopauzával összefüggő betegségre utaló panasz és a szűrővizsgálatok sem jeleznek kezelendő elváltozást. A nők mintegy 30 százaléka panaszmentes, vagy a panaszok enyhék, átmenetiek, és életmódváltással is képesek alkalmazkodni a változókorhoz.

Érdemes kezelni: a tünetek jelentős kellemetlenséggel, életminőség-romlással járnak, befolyásolják a mindennapos életvitelt, hangulatot, szexuális életet, alvást, koncentrációt. Sok nő nem gondol arra, hogy az egyébként természetes panaszok enyhítésére is van lehetőség különböző hormonális és hormonmentes módszerekkel is.

Szükséges a kezelés: a menopauzával összefüggő betegségek, ezekre utaló tünetek jelentkeznek, illetve akkor is, ha fokozott kockázatra utalnak az orvosi leletek, szűrővizsgálatok eredményei. Ilyen helyzetek a gyakori húgyúti panaszok, a csökkent csontsűrűség, a magas koleszterinszint, az elhízás.

Hirdetés

Hormonpótló kezelés

A menopauzális hormonterápia a csökkenő hormonszintet ösztrogén, illetve szükség esetén ösztrogén-progesztogén kombinált pótlásával ellensúlyozza. Csökkenti a hőhullámok, az éjszakai izzadás tüneteit (ezek kezelésére a leghatékonyabb módszernek számít), valamint a hüvelyi és húgyúti panaszok súlyosságát, és hozzájárul a csontritkulás, valamint a koleszterinszint-emelkedés lassításához. A hormonok szájon át szedett készítményként szedhetők, vagy bőrön keresztül, tapasz vagy gél formájában juttathatók a szervezetbe.

A kezelés előnyeit és kockázatait egyénileg kell mérlegelni, figyelembe véve az életkort, a menopauza óta eltelt időt és az egyéb egészségi kockázatokat. A csak ösztrogént tartalmazó kezelés esetében a nem kívánt hatások kockázata csak kisebb mértékben emelkedhet, a kombinált ösztrogén-progesztogén kezelés hosszú távú alkalmazásakor számolni kell az emlődaganatok kialakulásának megnövekedett kockázatával. A kezelés javallatáról, annak dózisáról és időtartamáról egyéni mérlegelés alapján lehet döntést kozni, nőgyógyász szakorvossal történő konzultációt követően.

A hüvelyszárazság csökkentésére ösztrogéntartalmú helyi készítményeket lehet alkalmazni, így hüvelytablettát, hüvelygyűrűt vagy krémet. A kezelés során csak helyileg, kis mennyiségű ösztrogén jut be a szervezetbe, ezért nem fokozza a daganatok kialakulásának kockázatát. Segítségével csökkenthető a hüvelyi szárazság, a közösüléskor tapasztalható fájdalom és a vizelési problémák.

Lásd még Hormonpótló terápia a menopauza időszakában

További gyógyszres kezelések

A menopauza tüneteinek enyhítésére:

Idegrendszerre ható gyógyszerek - Bizonyos antidepresszánsok és antiepileptikumok szintén mérséklik a hőhullámokat és az érzelmi labilitásra is jó hatással vannak. Ezeket a gyógyszereket általában kisebb dózisban alkalmazzák a menopauzás tünetek enyhítésére, mint depresszió vagy epilepszia kezelésére.

Fezolinetant - Az agy hőszabályozásában szerepet játszó neurokinin-3 receptor gátlásával csökkenti a hőhullámokat és az éjszakai izzadást. Alternatíva lehet a hormonpótló kezelésre, ugyanakkor ennek a gyógyszernek is lehetnek mellékhatásai (májkárosodás).

Lásd még A változókori hőhullámok kezelési lehetőségei

A menopauzával megnövekedett betegségkockázat csökkentésére, kezelésére:

Biszfoszfonátok - Ezek a szerek kimondottan a csontritkulás (osteoporosis) megelőzésére, illetve kezelésére szolgálnak. Hatékonyan csökkentik mind a csontvesztést, mind a törések kockázatát. Kalcium és D-vitamin bevitele gyógyszeres kezelés mellett is fontos.

Koleszterinszint- és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek - Változókorban lévő vagy menopauza után lévő hölgyeknek gyakrabban írnak fel a szív-érrendszeri megbetegedések, mint az érelmeszesedés, szívinfarktus és stroke megelőzésére. Perimenopauza idején szükséges a vérnyomás és a koleszterinszint rendszeres ellenőrzése a kardiovaszkuláris rizikó felmérése érdekében.

Szelektív ösztrogén receptor modulátorok - A csontritkulás kezelésében alkalmazható hormonmentes gyógyszercsoport (raloxifen), alkalmazásakor azonban mérlegelni kell a mellékhatásait (vénás thromboembólia).

Egyéb betegségek - pl. húgyúti fertőzések, vizelettartási gondok - kezelése az adott kórkép terápiája alapján történik.

Nem gyógyszeres megoldások szerepe

A menopauza közepesen súlyos vagy súlyos tüneteinek enyhítésére, illetve a változókorral gyakoribbá váló betegségek fokozott kockázata esetén a kezelésre mindenképp ajánlott konzultálni nőgyógyászával a választható orvosi kezelésekről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kezelésben kizárólag a hormonális vagy más gyógyszeres terápiáknak lenne szerepe.

Minden változókorban lévő nőnek ajánlott, hogy életmódjával is alkalmazkodjon az új életszakaszához. Fontos a káros szokások elhagyása, mérséklése, a változatos és teljes értékű étrend, a normál testsúly fenntartása egészséges táplálkozással és rendszeres testmozgással. A vizelettartási gondok ellen fontos a gátizomtorna. Enyhe panaszok esetén az életmódkezelés elegendő lehet, azonban orvosi terápia alkalmazása esetén is fontos a fenntartása!

Léteznek hormonmentes, nem gyógyszeres kezelések is egyes enyhe vagy közepesen súlyos panaszok csökkentésére. Ezek leggyakrabban növényi hatóanyagalapú készítmények, fitoösztrogének. Alkalmazásukat jó, ha orvos javasolja, és a szedésüket is érdemes orvosi felügyelet mellett folytatni. Egyes nőknél a hormonpótló kezelés ellenjavallt, ilyenkor mindenképp megfontolandó ezen alternatívák alkalmazása, ugyanakkor ezek hatása bizonytalanabb és nem kellően eredményesek súlyos panaszok kezelésére.

A hüvelyszárazság kezelésére többféle hüvelyi hidratáló készítmény, illetve hüvelyi síkosítók is rendelkezésre állnak. Ha az egyik nem használ, nem szabad feladni, érdemes más készítményt is kipróbálni, mert mindenkinek más válhat be a panaszok enyhítésére.

Részletesen A menopauza alternatív kezelési lehetőségei

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus