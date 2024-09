A legtöbb ember a probiotikumok kapcsán azonnal a bélflórára asszociál, pedig szervezetünk számos területén segítenek jótékony mikroorganizmusok az egyensúly fenntartásában. Az egyik ilyen fontos terület a nők hüvelyi mikrobiótája.

A hüvelyflóra legfontosabb sajátságai

A hüvelyflórát különböző tejsavbaktériumok alkotják, melyek a hüvely nyálkahártyájával kölcsönhatásba lépve tejsavat termelnek, ezzel segítve a hüvely savas (normál esetben 3,8-4,2) pH-jának fenntartását, és egy olyan védőgát kialakítását, mely segít a különböző fertőzések megelőzésében.

A hüvelyflóra összetételét sok tényező befolyásolja

Ide tartozik többek között az életkor, a menstruációs ciklus és egyéb hormonális tényezők (menopauza, terhesség stb.), étrend és diéta, stressz, egyes fertőzések és gyógyszeres kezelések (pl. immunszuppresszánsok, antibiotikumok, szteroidok stb.), cukorbetegség, hüvelyi eszközök alkalmazása (tampon, hüvelygyűrű, gyakori intim mosakodás stb.), szexuális együttlétek, higiénés tényezők és nem megfelelő alsó ruházat használata, vagy a strandolás és wellness. Bármelyik fent említett tényező hatására felborulhat a hüvelyflóra egyensúlya, melyet leginkább az olyan, nők által jól ismert tünetek alapján észlelhetünk, mint a hüvelyi égő érzés, viszketés, fájdalom, kellemetlen érzés vizeletürítéskor, illetve a folyás és hüvelyszárazság.

Mit tehetünk a hüvelyflóra egyensúlyának megőrzéséért?

A hüvelyi mikrobióta normál állapota megfelelő intim higiéniás intézkedések (semleges hatású szappan, saját törülköző, pamut fehérnemű, hüvelyöblítés kerülése) segítségével általában fenntartható. Előfordulhat azonban, hogy – főként bakteriális vaginózis vagy gombás fertőzések esetén a kezelés kiegészítéseként – hüvelyi probiotikumok alkalmazására van szükség. Ezek segítséget nyújthatnak a kellemetlen tünetek csökkentésében és a fertőzés kiújulásának megelőzésében.

A hüvelyflórát támogató probiotikumok típusai

Jelenleg számos hüvelyflórát támogató probiotikum van forgalomban.

Abban mindegyik megegyezik, hogy egy vagy több Lactobacillus törzshöz tartozó tejsavbaktériumokat tartalmaznak. Emellett vannak olyan készítmények, melyek a tejsav mennyiségét fokozó szója-izoflavonoidokat is tartalmaznak, illetve elérhető ösztriol hormont is tartalmazó készítmény, mely a hüvely falának atrófiás gyulladását csökkentheti főként hormonális (pl. menopauza) okokból eredő esetekben.

A legtöbb készítmény helyileg, a hüvelyben használandó. Alkalmazásuk az esti tisztálkodás után, fekvő testhelyzetben javasolt, és a kezelés ideje alatt érdemes betétet használni az alsónemű védelme érdekében, mert hüvelytabletták szétesésekor kisebb darabok maradhatnak vissza. A megfelelő hatás elérése érdekében a kezelés időtartama alatt érdemes a latex óvszer és spermicid anyagok alkalmazását kerülni.

Fontos, hogy egyre több olyan készítmény is rendelkezésünkre áll, melyeket nem a hüvelyben, hanem szájon át szedve alkalmazhatunk. Ezek szintén tejsavbaktériumokat tartalmaznak, és nagy előnyük, hogy alkalmazásuk semmilyen kellemetlen esti rituáléval nem jár, csak egy pohár vízzel kell bevenni. Annyit azonban érdemes szem előtt tartani, hogy bár az ilyen készítményekben megtalálható jótékony baktériumok a gyógyszerformulálásnak köszönhetően ellenállnak a bélnedveknek, az emésztőtraktuson, majd végül a perineumon való átjutás a célig hosszabb időt vehet igénybe. Ennek következtében míg a lokálisan alkalmazott probiotikumok hatása 2-3 nap alatt kezd kialakulni, a szájon át szedett készítményeknél ez akár 6-7 napot is igényelhet.

A hüvelyflórát támogató probiotikumokkal való kezelés ideje általában 7-10 nap, míg a fertőzések kiújulásának megelőzése érdekében akár 2-3 hetes használatra is szükség lehet. Szerencsére erre is van már megoldás, hiszen létezik már két darabos, nyújtott hatású hüvelytabletta is. Ennek lényege, hogy a tabletta szétesésekor zselészerű anyag képződik a hüvelyben, melyből folyamatosan szabadul fel a hatóanyag. Ennek a formulálásnak nagy előnye, hogy csak négynaponta kell alkalmazni a készítményt, és csökken a gyakran mellékhatásként jelentkező hüvelyi folyás mértéke is.

A hüvelyi mikrobióta támogatására szolgáló probiotikumok sokszínűsége miatt a pontos alkalmazásról minden esetben tájékozódjon a betegtájékoztatóból, vagy kérdezze meg gyógyszerészét.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

Felhasznált irodalom: Use of probiotic lactobacilli in the treatment of vaginal infections: In vitro and in vivo investigations