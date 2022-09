Mi az a kognitív viselkedésterápia és miben segíthet?

A CBT az 1960-as években jelent meg, és Aaron Beck pszichiáter munkájából származik, aki felfedezte, hogy bizonyos típusú gondolkodás hozzájárul az érzelmi problémákhoz. Beck ezeket "automatikus negatív gondolatoknak" nevezte el, és kifejlesztette a kognitív terápia folyamatát. Ahol a korábbi viselkedésterápiák szinte kizárólag az asszociációkra, megerősítésekre és büntetésekre összpontosítottak a viselkedés módosítására, a kognitív megközelítés azzal foglalkozott, hogy a gondolatok és érzések hogyan befolyásolják a viselkedést. Manapság a kognitív viselkedésterápia az egyik legjobban tanulmányozott kezelési forma, jelentős számú hatástanulmányt végeztek vele, és hatékonynak bizonyult számos mentális állapot kezelésében, beleértve a szorongást, a depressziót, az étkezési zavarokat, az álmatlanságot, a kényszerbetegséget, a pánikbetegséget, poszttraumás stressz-zavart és szerhasználati zavart is. A CBT az étkezési zavarok vezető, bizonyítékokon alapuló kezelése, a családterápiás forma mellett. A CBT hasznosnak bizonyult az álmatlanságban szenvedőknél, valamint azoknál, akiknek általános egészségügyi állapotuk zavarja az alvást, beleértve azokat is, akik fájdalomtól vagy hangulati zavaroktól, például depressziótól szenvednek. A kognitív viselkedésterápia tudományosan bizonyítottan hatékony a depresszió és a szorongás tüneteinek kezelésében gyermekeknél és serdülőknél. Egy tanulmány 2018-as metaanalízise is megállapította, hogy a CBT segített javítani a tüneteket a szorongásos rendellenességekben szenvedőknél, beleértve a kényszerbetegséget és a poszttraumás stressz-zavart is. A CBT magas szintű empirikus háttérrel rendelkezik a szerhasználati zavarok kezelésében, segít az önkontroll javításában, a triggerek elkerülésében, és a napi stresszorokkal szembeni megküzdési mechanizmusok kialakításában. A CBT az egyik legtöbbet kutatott terápiatípus, részben azért, mert a kezelés nagyon konkrét célokra összpontosít, és az eredmények viszonylag könnyen mérhetők. Egy felmérés szerint, amely CBT terápiában részt vevőket kérdezett meg, azt találták, hogy 80%-uk szerint a terápia jó befektetés volt, 91%-uk elégedett volt a kapott terápia minőségével, 84%-uk pedig elégedett volt a mentális egészségügyi célok felé tett előrehaladásával is.