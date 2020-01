A magnéziumhiány és a túladagolás tünetei

A magnézium nélkülözhetetlen ásványi anyag a szervezet számára, ugyanis több mint 300 enzim működéséhez szükséges, melyek - többek között - a sejt energiatermelő folyamatait katalizálják.

A magnézium az idegrendszer sejtjeinek működésén túl a csontok és fogak felépítésében is részt vesz a kalcium mellett. A sejtek hártyájának áteresztőképességét is szabályozza, hatására az érfalak rugalmassága nő, a szívizom összehúzódó képessége javul, és csökken a ritmuszavarhoz vezető állapot kialakulásának valószínűsége, vagyis javítja a szív munkájának hatásfokát.

Magnéziumhiányos állapotok és a pótlás

A magnéziumhiánynak többféle oka lehet, a nem megfelelő táplálkozás mellett például bélbetegségek okozhatják a felszívódás csökkenését, de alkoholizmusban is rendszerint alacsony a szintje. Megnő a szervezet magnéziumigénye fokozott fizikai igénybevétel során, vagy terhesség és szoptatás alatt. Nagy mennyiség távozhat a szervezetből hasmenés vagy vízhajtók szedése esetén; ez is okozhat hiánytüneteket.

A magnéziumot természetes úton is lehet pótolni. A zöld színű növények tartalmazzák, például a spenót, de van a magvakban, dióban, mogyoróban, mandulában, és a kakaóban is. Bár sokfajta növény tartalmazza, rendszerint kis mennyiségben van bennük, ezért is fontos a változatos étrend és a napi többszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

A magnéziumhiány ritkán alakul ki elégtelen táplálkozás miatt, sokkal gyakoribb az egyes gyógyszerek miatt létrejövő fokozott magnéziumvesztés. Ilyen gyógyszerek lehetnek

egyes vízhajtók,

ACE-gátló vérnyomáscsökkentők,

kemoterápiás szerek,

immunrendszergátlók,

de akár az alkohol is.

Ön tudta? A B6-vitamin elősegíti a magnézium felszívódását, ezért ajánlják a szakemberek az együttes fogyasztást.

A magnéziumhiány tünetei

A magnéziumhiány leggyakoribb tünetei a gyengeség, az izomgörcsök, a szívritmuszavarok, a koncentrálóképesség zavara és az ingerlékenység, de hiánya megnöveli sok más kórkép kialakulásának valószínűségét, mint magas vérnyomás, szapora szívverés, csontritkulás, migrén, cukorbetegség, hallucinációk, depresszió, zavartság, szorongás.

Magnéziumhiány pótlására a legalkalmasabbak a szerves sók, mivel ezek jobban tolerálhatók, kevésbé okoznak bélrendszeri mellékhatásokat. A magnézium citrát, a magnézium-orotát, és a magnézium-laktát kitűnően felszívódik.

A szervetlen magnéziumsók, mint a szulfát kevésbé szívódnak fel, és a bélben maradva sok vizet szívnak magukhoz, melynek következménye a hasmenés. Egyes hashajtók tartalmaznak is ilyen magnézium-sókat, valamint a magnéziumpótlás egyik mellékhatása lehet a hasmenés.

Más szervetlen sók, mint az oxid és a hidroxid felszívódása a gyomor kémhatásától függ, ugyanis csak a gyomorsavval kölcsönhatásba lépve alakulnak át felszívódó formába. Emiatt a tulajdonságuk miatt gyomorsav közömbösítésére, vagyis savlekötőnek is használhatók.

Mire kell figyelni a magnéziumkészítmények szedésekor?

A magnézium több hatóanyaggal is rosszul oldódó komplexet képez, és ez mindkét gyógyszer hatásának elvesztésével jár, ezért bevételük között legalább 3 órának kell eltelnie. Ilyen gyógyszerek a tetraciklin és a kinolon típusú antibiotikumok, nátrium-fluoridot vagy biszfoszfonátokat tartalmazó csontritkulás-ellenes szerek, valamint a kalciumot vagy vasat tartalmazó ásványianyag-pótlók.

A felszívódott magnézium a vesén keresztül, a vizelettel választódik ki, ezért egészséges veseműködésűeknek nem kell attól tartani, hogy túladagolják a magnéziumot. Vesekárosodásban szenvedők viszont kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát a magnéziumpótlást illetően, ugyanis a túl magas magnéziumszint szintén káros lehet.

Kismamák magnéziumszükséglete Gyakori kérdések Tisztelt Webbeteg! Lányom kismama, most 29. hetes. Szeretném megkérdezni, hogy terhesség alatt mennyi a napi magnéziumszükséglet mg-ban?



Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász válasza az Orvos válaszol rovatban

A túladagolás tünetei

A túladagolás tünetei a gyengeség, hányinger, hányás, légzési nehézségek, alacsony vérnyomás és szívritmuszavarok, mely akár szívmegálláshoz is vezethet. Ebben az esetben csökkenteni kell az adagot.

Magnéziumot infúzióban is alkalmaznak az orvosok esetenként, például súlyos szívritmuszavarok esetén, ugyanis a magnézium lassítja a szívverést, ezzel megelőzi a ritmuszavarokat. Viszont a szívglikozidokkal, melyek a szív munkáját erősítik, épp ellentétes hatású, ezért nem tanácsos együtt alkalmazni őket.

Terhességi magas vérnyomásban (preeclampsia) is hatékony, mert vérnyomáscsökkentő és közvetett módon véralvadásgátló hatása van. Asztmás rohamok esetén is jótékony hatású lehet a magnézium adása, mert hörgőtágító hatása is van.

Ezen előbb említett állapotokban azért lehet hatékony a magnézium, mert a magas kalciumszintet csökkenteni képes, ugyanis gátolja a kalcium bejutását a sejtekbe, vagyis védi a sejtet a túlzott mennyiségű kalciumfelvételtől.

A magnézium hiányának a következménye a simaizmok összehúzódása, ennek többféle megjelenési formája lehet, például magas vérnyomás, szívritmuszavarok, hörgőszűkület stb..

Csökkenti a stroke esélyét

Egy kutatás szerint a dohányzó férfiak mintegy 15 százalékkal csökkenthetik a stroke kialakulásának esélyét, ha magas magnéziumtartalmú ételeket fogyasztanak. A legszembetűnőbb hatást a 60 év alatti férfiaknál tapasztalták. A kutatásban mintegy 26 566 olyan 50 és 69 év közötti férfi vett részt átlagosan 13 és fél éven keresztül, akik naponta több mint öt cigarettát szívtak.

A magnézium mint memóriajavító

Az agyban a megnövekedett magnéziumszint javítja a rövid-és hosszú távú memóriát, fejleszti a tanulási képességet. A kutatók eredményei arra engednek következtetni, hogy a megnövekedett magnézium bevitel javítja a kognitív képességeket, míg az életkor előrehaladtával tapasztalható memóriagyengüléshez többek között az alacsony magnéziumfogyasztás is hozzájárul.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész

