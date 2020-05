A menopauza testi és lelki tünetei

Menopauzáról beszélünk akkor, amikor egy nőnek végleg elmarad a vérzése. Definíció szerint 12 menstruáció nélküli hónap után mondhatjuk ki a menopauza diagnózisát. Általában a természetes módon kialakult menopauza 45-55 éves kor között következik be.

Milyen tünetek jelentkezhetnek a változókor közeledtével?

Ahogy a köznyelvi neve is mutatja, a menopauza közeledtével több minden is változik a szervezetben, és ezek a változások kisebb-nagyobb tünetekkel járhatnak. A tünetek erőssége, így azok kezelésének szükségessége egyénenként változhat.

A testi tünetek

A leggyakoribb jelenségek a rendszertelen, kimaradozó menstruáció, a hőhullámok, a hüvelyszárazság, de gyakori panasz lehet a bőrszárazság, a vizelési panaszok és az inkontinencia, vagy a haj elvékonyodása is. Az emlők is veszítenek teltségükből. Megváltozik az anyagcsere, és ezzel párhuzamosan a testalkat is. A csontok törékenyebbé válhatnak a kialakuló csontritkulás miatt, szív- és érrendszeri betegségek jelennek meg, és gyakran jelentkeznek alvászavarok is. Mindezek mellett még a hüvelyszárazság, az ösztrogén szintjének a csökkenése, és a lelki tünetek miatt kialakuló libidócsökkenés is megnehezíti a nők életét ebben az időszakban.

A lelki tünetek

A hangulat ingadozása, és a gyakrabban jelentkező depresszió a menopauza idején jórészt a testi változások és tünetek következménye. Sokszor éppen elég egy nőnek feldolgozni azt, hogy a termékeny időszakának vége van, el kell fogadnia a testében végbemenő természetes folyamatokat és az ezzel együtt járó változásokat. De ez önmagában nem elég, mert mindeközben még a kifejezetten kellemetlen tünetekkel is meg kell birkóznia. Vannak olyan nők, akik könnyedén veszik a „kanyarokat", vagy csak enyhébb tüneteik jelentkeznek, amelyek rövidebb ideig is tartanak, de tudnunk kell, hogy miként a menstruációs ciklusunkban, úgy a menopauzánkban sem vagyunk egyformák. Sok nőnek erősebb panaszai vannak, és számukra több évig is eltarthat a hormonális „hullámvasutazás”.

A klimaxos tünetek egy része gyakran már évekkel a tényleges menopauza előtt is jelentkezhet, és sok esetben a menstruáció 12 hónapos kimaradása után, a definíció szerinti menopauza idején túl is még évekig eltarthat. Így vannak nők, akiknél látszólag még nyoma sincs a változókornak, azonban mégis kellemetlen vérzészavarral, netán hüvelyszárazsággal küzdenek, másoknak meg több évvel az utolsó menstruációjuk után is még mindig vannak hőhullámaik. Ne csodálkozzunk azon, ha a kellemetlen tünetek fokozzák a lelki panaszokat. Ilyenkor minden nőnek több támogatásra van szüksége. Igen nagy a partner szerepe ebben a támogatásban, hiszen a szexuális élet változása szinte elkerülhetetlen, de türelemmel, és praktikákkal, alkalmanként gyógyszeres segítséggel, vagy természetes hatóanyag-alapú készítmények alkalmazásával a kezdeti nehézségeken túl lehet lendülni. A nők közvetlen környezetének a segítsége és elfogadó magatartása enyhíti a panaszokat, és segíti, hogy a klimaxos időszakot könnyebben éljék meg.

A menopauza tüneteinek enyhítése

A menopauzának nincs semmilyen kezelési lehetősége, ezt a folyamatot megállítani nem lehet. A lehetséges gyógyszeres vagy egyéb kezelésekkel egyrészt a menopauza következtében megjelenő kellemetlen tünetek enyhítése a célunk, másrészt azon krónikus állapotok, betegségek megelőzése, amelyek a menopauza után nagyobb eséllyel alakulnak ki a nőknél.

Gyógyszeres terápia

A hormonpótlás az egyik gyógyszeres kezelési lehetőség. Alacsony dózisú ösztrogén pótlása, vagy ösztrogén és progeszteron együttes adása a leggyakoribb kezelési forma, és a hőhullámok kezelésére az egyik legsikeresebb választás. Emellett a csontritkulás megelőzésére, és az alacsony ösztrogénszint miatt kialakult valamennyi panasz csökkentésére is alkalmas a hormonpótlás. Hosszú távú alkalmazásának lehetnek rizikói, ezért minden páciensnél egyéni mérlegelés tárgya a megfelelő gyógyszer kiválasztása és az azzal történő kezelés időtartama.

Hüvelyi ösztrogén krémalkalmazása azoknak a menopauzában levő nőknek lehet nagyon jó megoldás, akiknek a fő panaszuk a hüvelyszárazság, és az emiatt kialakult libidócsökkenés. A hüvelyszárazság több kellemetlen tünetét, az irritációt, az égő érzést, a visszatérő hüvelyi fertőzéseket, az együttlét alatti fájdalmat sikeresen lehet ezekkel a készítményekkel kezelni, sőt, a vizelési panaszok egy részét is enyhítheti. A kezelést folyamatosan nem, csak kúraszerűen lehet alkalmazni, ami után szünetet kell tartani.

Emellett léteznek olyan, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek, amelyeket sikerrel alkalmaznak a hőhullámok kezelésére, azonban ezeknél figyelembe kell venni a lehetséges mellékhatásokat is, amik adott esetben csak újabb kellemetlenségeket okozhatnak.

A csontritkulás a menopauza egyik olyan következménye, amit hazánkban rendszeresen ellenőriztethetünk csontsűrűség-méréssel, azaz denzitometriás vizsgálattal. Érdemes is elmenni erre a szűrésre rendszeresen, mert a kezdődő és a súlyos csontritkulás is kezelhető D-vitamin-pótlással és egyéb, különféle hatóanyagú készítményekkel, vagy azok kombinációjával.

Alternatív gyógymódok

Érdemes azonban tudni, hogy nem minden nő akar, vagy nem minden nő kaphat, és nem minden nő szeretne a menopauza idején hormonpótlást. Ilyenkor sem kell beletörődni a kellemetlen panaszokba, hiszen más módszerekkel is enyhíthetjük azokat. Megfelelő indikációban, és ellenjavallatok nélkül a növényi hatóanyagalapú készítmények, a fitoösztrogének, a fito-SERM-ek is hasznosak lehetnek (ez utóbbira példa a poloskavész). Alkalmazásukat jó, ha orvos javasolja, és a szedésüket is érdemes orvosi felügyelet mellett folytatni. Ezek a készítmények sok nőnek jelenthetnek enyhülést hormonpótló gyógyszeres kezelés nélkül is akkor, amikor a tünetek enyhébbek, vagy a páciens ragaszkodik az egyéb gyógyszerek elkerüléséhez.

A hipnoterápiáról készült olyan tanulmány, melynek során azt találták, hogy hatékonyan csökkenthető a hőhullámok előfordulása. Érdemes hát az erre nyitott nőknek kipróbálni ezt a lehetőséget is, mert javítható vele az alvás minősége, ami közvetetten sok problémát elviselhetőbbé tehet ebben a nehezebb életszakaszban.

Az akupunktúra alkalmazása némileg ellentmondásos, de vannak olyan páciensek, akiknek segít a panaszok leküzdésében, bár ezt tanulmány még nem támasztotta alá.

Az életmódbeli változtatások is segíthetnek

A hőhullámok jelentkezése sok nőnél összekapcsolható valamilyen triggerrel, kiváltó okkal. Ilyen lehet a koffein, a fűszeres ételek, vagy az alkoholfogyasztás, de van, akinél egy kicsit melegebb szobahőmérséklet vagy a stressz váltja ki. Amikor valaki kitapasztalja a saját triggerét, annak a tudatos kerülésével csökkenthető lesz a hőhullámok gyakorisága.

A hüvelyszárazság kezelésére többféle hüvelyi hidratáló-regeneráló készítmény, illetve hüvelyi síkosítók is rendelkezésre állnak. Ha az egyik nem használ, nem szabad feladni, érdemes más készítményt is kipróbálni, mert mindenkinek más válhat be a panaszok enyhítésére.

Érdemes kerülni a dohányzást, odafigyelni az egészséges alvásra, és megtanulni megfelelő relaxációs technikákat is. A rendszeres testmozgással (itt a medencefenék izmainak az erősítésére is gondolunk!) és egészséges táplálkozással elkerülhetőek az izomgyengeség miatti esések, így a csonttörések is, és az anyagcsere menopauza alatti változásainak a hatása is enyhíthető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász