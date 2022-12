Aromaterápia - Rövid áttekintés

Az aromaterápia egy kíméletes, holisztikus terápia, amely a növényekben rejlő gyógyhatás révén segíti elő az egyensúlyából kibillent test regenerálódását, valamint a lelki harmónia megteremtését. Az aromaterápiás olajok segítségével a test, a tudat és az érzelmek összhangba hozhatók, továbbá javítják a közérzetet, és a szépségápolásban is használhatóak.

Bár a közismert aromaterápiás módszer alkalmazásával is elérhető a kívánt hatás, a modern klinikai aromaterápia ezenfelül fájdalomcsillapítás, álmatlanság leküzdése, különféle fertőzések, és enyhébb hangulatzavarok esetén is egyes esetekben eredményesen alkalmazható.

Röviden az aromaterápia történetéről

Bár már az ókorban is használtak illatos füveket és egyes sajtolt illóolajakat, az aromaterápia szakkifejezés megalkotását dr. René-Maurice Gattefossé vegyésznek tulajdonítják. Ő az aromaterápia történetéhez egy 1910-es balesete következtében járult hozzá, egy laboratóriumi kísérlet során bekövetkezett robbanásban súlyos égési sérüléseket szerzett a kezén, amelyet reflexből nyomban bele is mártott a legközelebbi folyadékba – ami épp egy levendulaolajat tartalmazó tartály volt. Azt tapasztalta, hogy e véletlen levendulaolaj-kezelés nyomán enyhültek a fájdalmai és határozottan felgyorsult a gyógyulási folyamat is.

A napjainkban ismert aromaterápia alapjait a 19. és 20. századi francia és olasz tudósok rakták le. Franciaországban felfigyeltek arra, hogy a virág- és gyógynövény-feldolgozó munkásokat rendre elkerülték a légzőszervi megbetegedések. Ez vezetett az illóolajok antibakteriális hatásait vizsgáló első feljegyzett laboratóriumi kísérlethez 1887-ben, mivel feltételezték, hogy ezeknek köszönhető a munkások jó egészsége.

Olasz tudósok 1920 és 1930 között az illóolajok pszichológiai hatásait kutatták. Dr. Renato Cayola és dr. Giovanni Garri az illóolajok idegrendszerre, vérnyomásra, pulzusra, valamint a légzés tempójára gyakorolt – stimuláló vagy éppen nyugtató – hatását vizsgálták. Egyben megfigyelték az illóolajok antibakteriális tulajdonságait is.

Dr. Jean Valnet francia katonai sebész az Aromaterápia a gyakorlatban című könyv szerzője az 1948–59-es indokínai háborúban illóolajokkal fertőtlenített sebeket és kezelt súlyos égési sérüléseket, majd a háborút követően is felhasználta azokat páciensei gyógyításához. Marguerite Mauryt (1895-1968) a modern aromaterápiás gyakorlat alapítója, kutatásait az 1940-es években kezdte, írásai a mai napig az aromaterapeuták értékes anyagai. Kutatásai során felismerte az aromás molekulák aktív zónájának értékét, különös tekintettel a belégzés és bőrön át felszívódás útján való felhasználásukra.

Hogyan hat az aromaterápia?

Számos gyümölcsből, növényből, gyógyfűből vonnak ki olajesszenciát (illóolajat), melyek mindegyike másként hat az emberi szervezetre. Az illóolajok illata és terápiás tulajdonságai attól függnek, hogy milyen oxidált vegyületekbe rendeződnek hidrogén-, szén- és oxigénatomjaik. Közös jellegzetességeik alapján ezek különböző, úgynevezett funkciós csoportokba (aldehidek, fenolok, alkoholok, észterek stb.) oszthatók. Egy bizonyos olaj több tucat különböző vegyületet tartalmazhat egyes csoportokból (vagy akár az összesből), melyek mind hozzájárulnak egyedi illatának kialakításához.

Az illóolajok hatása erőteljes, a belélegzett illatok a szaglóidegeken keresztül közvetlenül ingerlik az agyat és az idegrendszert – azonbelül is a limbikus rendszert –, elűzve a fáradtságot és az idegességet, enyhítve a depressziós hangulatot, a szorongást és a rosszkedvet. A szagok és illatok erőteljes fiziológiai hatását, és ezzel együtt az aromaterápiának az érzékeny, sérülékeny idegrendszerre gyakorolt jótékony, nyugtató hatását tudományos kutatások is egyértelműen igazolták.

Egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy az illóolajok részben a bőrön keresztül is felszívódnak, és legaktívabb alkotóelemeik szétterjednek a szövetekben, majd bekerülnek a véráramba. Az állatkísérletek során a tengerimalacok bőrébe dörzsölt levendulaolajat például alig egy óra múlva már kimutatták a vizeletükben.

Az aromaterápiás illóolajok fizikai és érzelmi síkon is javítják a közérzetet. A különböző növényi olajok más-más terápiás tulajdonságokkal rendelkeznek; mindegyik a maga módján segíti elő az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését. Más kezelésekkel együtt alkalmazva komplex megoldást kínálnak legkülönfélébb egészségügyi problémákra. Önmagukban alkalmazva őket azonban nem várható tőlük a betegségek gyógyulása. Manapság a legnépszerűbb az aromaterápiában a nyugtató levendula-, a stimuláló rozmaring- és a fertőtlenítő teafaolaj. A szépségipar is előszeretettel alkalmaz illóolajokat bőr- és testápoló termékekben, valamint masszázsolajokban a bőr állapotának javítására.

Az immunrendszer megerősítésével és a stressz negatív hatásainak semlegesítése révén hatékonyan előz meg számos különböző problémát.

Részben a memóriával és érzelmekkel fennálló, igen összetett kapcsolataik miatt az egyes illatokat egyénenként igen eltérően érzékeljük. A szaglóérzék túlnyomórészt tudat alatt, elsődlegesen ösztönösen, másodlagosan pedig tapasztalati úton, tanult módon működik.

Az illóolajok tudatos használata fokozza a testtudatosságot, így a rendszeresen illóolajokat használók számára a tünetek időben, akár már az egyes betegségek prodromális, vagyis korai tünetes fázisában észrevehetővé válnak. Ezeknek a korai tüneteknek a kezelése – mint például megfázás vagy fejfájás esetén – sok esetben tüneti terápiával (illóolajok, gyógynövényes készítmények, vitaminok stb.) is hatékonyan orvosolhatóak, így ez a testtudatosság végül segíthet elkerülni a komolyabb megbetegedéseket, vagy súlyosabb tüneteket.

Hogyan alkalmazhatóak az illóolajak?

Az illóolajokat különféleképpen használjuk: beszippanthatjuk az üvegcséből, mécsesbe vagy aromadiffúzorba téve illatosíthatjuk vele a levegőt, vagy belecsepegtethetjük például a fürdővízbe, hogy beszívjuk a gőzzel. Kifejzetten hasznos, és az elmúlt években újra felkapott a nedves inhalálás, amely jól kombinálható az antimikrobiális gyulladáscsökkentő illóolajok megfelelő koncentrációjával. Például a jelenlegi őszi-téli időszakban gyakori felső légúti infekciókban hatásos illóolajok a fenyő, spanyol zsálya, levendula, citrom, kakukkfű, valamint kamilla és lándzsás útifű. Az inhalálás soha ne legyen túl forró vagy hideg, az alkalmazott anyagok koncentrációjára és mellékhatásspektrumára is figyelni kell (pl. gyógyszerkölcsönhatás, keresztallergia), illetve fontos, hogy amennyiben lehetséges, gyógyszertári tisztaságú, 100%-os illóolajokat használjunk. A gyógyszertári olajokon kívül ismertebb márkák a doTerra, vagy a hazai Panarom olajak stb.

Az eszenciákat masszázsolajba is belekeverhetjük, ilyenkor közvetlenül a bőrbe dörzsöljük őket a testen vagy az arcon. Fontos, hogy ha lehet, mindig használjunk vivőolajokat (mandula-, búzacsíra-, kókusz-, avokádóolaj, jojobaviasz stb.), ugyanis nem minden kivonat alkalmazható töményen bőrre felvíve.

Egyes olajokat belsőleg is lehet használni, ilyenkor különösen ügyeljünk, hogy megbízható forrásból beszerzett, biztosan gyógyszertári tisztaságú, 100%-os illóolajokat használjunk, és kövessük a csomagoláson leírtakat vagy az aromaterapeutánk tanácsait. Például a nyugtató, lazító hatású levendulaolaj lágy zselatin kapszulában kiszerelve gyógyszertárban is kapható termék.

Mire érdemes figyelni a használat során?

Kisgyermekek, csecsemők érzékenyebbek lehetnek az illóolajokra, mindig kérjük ki aromaterapeuta vagy gyógyszerész tanácsát, mielőtt a kicsik mellett párologtatnánk az éppen szimpatikus olajokat.

Az olajokat mindig sötét, hűvös helyen tároljuk, hogy megőrizzék hatóanyagaikat.

Vigyázat! Hamisítják is! Az aromaterápiában használatos olajok minőségét nehezebb ellenőrizni – bár a legtöbb hamisítási eljárás leleplezhető gázkromatográfiás elemzéssel. A tiszta olajok magas előállítási költségei miatt egyre több olcsó olajat dobnak piacra, ám ezek általában hamisítványok (ezért olcsók), így a hatóerejük is meglehetősen gyenge. Az illóolaj-hamisítás legfőbb módszerei a következők: olcsóbb olajjal vagy alkohollal való hígítás,

szintetikus termék hozzáadása,

olcsóbb illóolajjal való helyettesítés.

Csak 100%-ig tiszta, vegyi anyagoktól és mesterséges illatosítószerektől mentes olajokat használjunk. A költséges előállítás miatt ezek az illóolajok meglehetősen drágák, ezért érdemes ügyelnünk a minőségre, és csak megbízható helyről szerezzük be őket. Így elkerülhetőek a káros, vegyszer- vagy egyéb szintetikusillatanyag-tartalmú „hamis” olajok által kiváltott mellékhatások, káros hatások. A nem megfelelő olajok párologtatása vagy bőrre kenése kifejezetten veszélyes lehet. Természetesen, mint bármire, egyes olajokra is kialakulhat allergiás reakció, ezért körültekintő alkalmazásuk ajánlott.

Mindenképp figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy az illóolajokra mindenki másképp reagál; nagyon nagy eltérések mutatkozhatnak az egyes páciensek reakciói között.

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



