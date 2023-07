Milyen vizsgálatoknak vethetik alá a levett vérmintákat?

Vérünkben az egészségünk, vagy inkább a betegségünk? Valóban, van rá eset, amikor korábban jelennek meg a betegségre utaló jelek a vérünkben, mint azt a panaszok vagy a tünetek jeleznék. Számos információt szerezhetünk általános egészségi állapotunkról, szerveink működéséről egyetlen vénás vérvétel segítségével.

A vért több száz összetevő, így különböző vegyületek, fehérjék, hormonok, zsírsavak, ionok és többek között olyan sejtek, mint a vörösvértestek és fehérvérsejtek alkotják. Mintegy akár háromszáz alkotóelem vizsgálatát is el tudják készíteni a vérminta alapján, és ehhez nincs másra szükség, mint egy tűszúrásra, amely gyors és általában fájdalommentes eljárás. Miért fontos a vérvizsgálat, mi tudható meg a mintából? Milyen betegségcsoportokban vizsgálódnak a vérünkből?

Miért fontos és előnyös a vérvétel?

A laborvizsgálat eredményei egyrészt segítik a háziorvost vagy az egyéb, vizsgálatkérő szakorvost a pontos diagnózis felállításában akkor, ha gyanakodik egy betegségre és megerősítést vár, de akár egy nehezen észlelhető betegséget is felfedezhetnek. Általános egészségi állapot felmérésében is hasznos a vérvizsgálat, amely évente ajánlatos, akár egészségesek vagyunk, akár nem. Kiegészítéseként vizelet- és székletvizsgálatot is kérhet az adott orvos. Panasz, betegség esetén természetesen emellett is, illetve ennél gyakrabban is szükséges lehet.

A vérvétel gyors és fájdalommentes eljárás, esetleg maga a tűszúrás lehet kellemetlen, de annyira rövid ideig tart, hogy egyesek észre sem veszik. Nincs sok teendője a páciensnek, ha vérvételre megy, de legtöbbször javasolt, hogy éhgyomorra történjen a vizsgálat, azonban ajánlatos minimum egy nagy bögre vizet fogyasztani előtte, hogy könnyebben vegyék le a vért, és hogy csökkentsük az esetleges szédülés, ájulásérzet előfordulását. Mindezek ellenére ez az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb általános vizsgálati módszer.

Vizsgálati csoportok: részletekben lakozik az eredmény

A legtöbb betegség, eltérés bizony nyomokat hagy a vérünkben, így egy egyszerű vérvizsgálattal nagyon sok mindenre fény derülhet.

A vérvizsgálat eredményeit egy táblázat foglalja össze (értékek és határértékek, jelölések), amely laikusként további magyarázatot igényelhet, ezért érdemes visszamennie a páciensnek kezelőorvosához, hogy kiértékeljék és megbeszéljék a leletet. Fontos, hogy nemcsak egy-egy értékre fókuszálnak, hogy határértéken kívül esik-e vagy sem, hanem a vizsgált paraméterek egymáshoz való viszonyát is figyelik.

Jó, ha tudja! A leleten látható eltérő értékek nem feltétlenül jelentenek súlyos betegséget. A kapott eredményt befolyásolhatja a jelenlegi állapotunk, korunk, testsúlyunk, sőt, az alkalmazott gyógyszerek hatása, illetve káros szenvedélyünk, valamint az étrend-kiegészítők, vitaminok szedése is.

