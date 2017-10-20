Rákjelzők, vagyis a tumormarkerek
A tumormarkerek olyan anyagok, amelyek a rosszindulatú daganatokkal összefüggésben keletkezhetnek. Ezek az anyagok vagy magukból a tumorsejtekből származnak, vagy a test tumorra adott reakciója során keletkeznek a szervezetben.
A tumormarkerek többnyire fehérjék, de lehetnek antigének vagy hormonok is. A szérumban, plazmában, vizeletben, szövetekben vagy sejtekben kimutathatók. A tumormarkereket néha „rákjelzőnek” is nevezik. Ezek az anyagok azonban nem minden esetben utalnak rosszindulatú daganatra. A vérben való jelenlétük jóindulatú elváltozásokra is felhívhatja a figyelmet. Más esetben előfordulhat olyan is, hogy rosszindulatú tumor megléte ellenére a tumormarker koncentrációja a vérben normál értéket mutat.
Mit jelez a tumormarkerértékek változása?
A legtöbb tumormarker nem köthető egy bizonyos szervhez vagy tumortípushoz.
A marker elsősorban a betegség lefolyásának ellenőrzését szolgálja, miután diagnosztizálták a rosszindulatú betegséget. Ha értéke a terápia alatt csökken, azt jelenti, hogy a kezelés hatásos. A tumormarkerek tehát a betegség lefolyásának nyomon követése mellet előre is jelezhetik a folyamatokat: az erősen megemelkedett vagy emelkedő értékek kedvezőtlen előjelek.
A rákos megbetegedésből kigyógyultak rendszeres kontrollvizsgálatánál is nagy segítséget jelenthetnek a tumormarkerek: Ha hirtelen emelkedik az értékük azután, hogy évekig alacsony értéket mutattak, az a rák kiújulására utalhat.
A tumormarkerek alapján az orvos a visszaesést idejében tudja észrevenni és kezelni.
Az orvos számára az alábbi tumorokra a következő tumormarkerek utalnak:
|
Tumortípus
|
Rövidítés
|
Tumormarker
|
Májáttétek, vastagbél-, végbélkarcinóma
|
CEA
|
Carcino-embryonalis antigén
|
Májsejtes karcinóma
|
AFP
|
Alfa-foetoprotein
|
Epeút-vagy hasnyálmirigy karcinóma
|
CA 19-9
|
Carbohydrat antigén 19-9 vagy Cancer antigén 19-9
|
Gyomorkarcinóma
|
CA 72-4
|
Cancer antigén 72-4
|
Petefészek-daganat
|
CA 125
|
Cancer antigén 125
|
Emlőkarcinóma
|
CA 15-3, CA 549, MCA
|
Cancer antigén 15-3
|
Kissejtes tüdőrák
|
NSE
|
Neuronspecifikus enoláz
|
Laphámsejtes rák (méhnyak)
|
SCC
|
Squamosus cell carcinoma antigén
|
Nem kissejtes tüdőrák
|
CYFRA 21-1
|
Cytokeratin-19-fragment
|
Csírasejt tumor
|
hCG
|
Human coriongonadotrop hormon
|
Prosztata karcinóma
|
PSA és PCA3
|
Prosztataspecifikus antigén (PSA)
|
Pajzsmirigy-karcinóma (follikuláris és papilláris)
|
TG
|
Thyreoglobulin
|
Pajzsmirigy-karcinóma (medulláris)
|
HCT
|
Human calcitonin
|Gasztrinoma
|Gasztrin
|Hólyagkarcinoma
|TPA, CEA, NMP 22
Forrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de, Tumormarker (DocCheck Flexikon)
Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos