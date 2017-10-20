Rákjelzők, vagyis a tumormarkerek

A tumormarkerek olyan anyagok, amelyek a rosszindulatú daganatokkal összefüggésben keletkezhetnek. Ezek az anyagok vagy magukból a tumorsejtekből származnak, vagy a test tumorra adott reakciója során keletkeznek a szervezetben.

A tumormarkerek többnyire fehérjék, de lehetnek antigének vagy hormonok is. A szérumban, plazmában, vizeletben, szövetekben vagy sejtekben kimutathatók. A tumormarkereket néha „rákjelzőnek” is nevezik. Ezek az anyagok azonban nem minden esetben utalnak rosszindulatú daganatra. A vérben való jelenlétük jóindulatú elváltozásokra is felhívhatja a figyelmet. Más esetben előfordulhat olyan is, hogy rosszindulatú tumor megléte ellenére a tumormarker koncentrációja a vérben normál értéket mutat.

Mit jelez a tumormarkerértékek változása?

A legtöbb tumormarker nem köthető egy bizonyos szervhez vagy tumortípushoz.

A marker elsősorban a betegség lefolyásának ellenőrzését szolgálja, miután diagnosztizálták a rosszindulatú betegséget. Ha értéke a terápia alatt csökken, azt jelenti, hogy a kezelés hatásos. A tumormarkerek tehát a betegség lefolyásának nyomon követése mellet előre is jelezhetik a folyamatokat: az erősen megemelkedett vagy emelkedő értékek kedvezőtlen előjelek.

A rákos megbetegedésből kigyógyultak rendszeres kontrollvizsgálatánál is nagy segítséget jelenthetnek a tumormarkerek: Ha hirtelen emelkedik az értékük azután, hogy évekig alacsony értéket mutattak, az a rák kiújulására utalhat.

A tumormarkerek alapján az orvos a visszaesést idejében tudja észrevenni és kezelni.

Az orvos számára az alábbi tumorokra a következő tumormarkerek utalnak:

Tumortípus Rövidítés Tumormarker Májáttétek, vastagbél-, végbélkarcinóma CEA Carcino-embryonalis antigén Májsejtes karcinóma AFP Alfa-foetoprotein Epeút-vagy hasnyálmirigy karcinóma CA 19-9 Carbohydrat antigén 19-9 vagy Cancer antigén 19-9 Gyomorkarcinóma CA 72-4 Cancer antigén 72-4 Petefészek-daganat CA 125 Cancer antigén 125 Emlőkarcinóma CA 15-3, CA 549, MCA Cancer antigén 15-3 Kissejtes tüdőrák NSE Neuronspecifikus enoláz Laphámsejtes rák (méhnyak) SCC Squamosus cell carcinoma antigén Nem kissejtes tüdőrák CYFRA 21-1 Cytokeratin-19-fragment Csírasejt tumor hCG Human coriongonadotrop hormon Prosztata karcinóma PSA és PCA3 Prosztataspecifikus antigén (PSA) Pajzsmirigy-karcinóma (follikuláris és papilláris) TG Thyreoglobulin Pajzsmirigy-karcinóma (medulláris) HCT Human calcitonin Gasztrinoma Gasztrin Hólyagkarcinoma TPA, CEA, NMP 22

