A szexuális úton terjedő betegségek és tüneteik

A nemi szerveket érintő, szexuális úton terjedő betegségek az orvoslás legkényesebb kérdéskörét képviselik, melyek miatt a tüneteket elszenvedő betegek nehézkesen és gátlásokkal tele fordulnak orvoshoz. A betegek többsége szorongva, szemérmesen, a megbélyegzéstől félve kér orvosi segítséget a következőekben felsorolt betegségek ügyében, ezért is fontos, hogy legyen lehetőségük tájékozódni a leggyakoribb nemi betegségekkel kapcsolatban.

Az STD betegségek szoros érintkezés, szexuális érintkezés útján terjednek, és csak kivételes esetekben fürdőzés, közös törölköző használata során. A nemi betegségek közé 25-30 különböző betegség tartozik, melyeket baktériumok, vírusok, gombák és úgynevezett protozoonok okoznak.

Nagyon fontos annak ismerete, hogy a nemi úton terjedő betegségek egy része tünet- és panaszmentes, ezért ezek a betegek tudtukon kívül fertőzőek, a betegség terjesztésében fontos szerepük van.

Szifilisz

A leginkább veszélyes nemi betegség a szifilisz, amely kezeletlenül csaknem minden szervet, az egész szervezetet képes megtámadni, súlyos szövődményeket okozva.

A szifilisz első megnyilvánulása férfiaknál és nőknél egyaránt a nemi szerveken kialakuló fájdalmatlan fekély, mely kezelés nélkül is elmúlik. A fájdalom hiánya és a tünet sopontán gyógyulása megnehezíti azt, hogy a beteg időben orvoshoz forduljon. A lágyékhajlatban fájdalom nélkül megnagyobbodhatnak a nyirokcsomók is. Ebben a stádiumban a betegség még lokalizált, csak a nemi szerveket érinti.

Hetek múlva a fertőzés a véráram útján szétszóródik a szevrezetben, és a bőrön testszerte apró hámló foltok, kiütések, a nemi szerveken apró lapos szemölcsök alakulnak ki, és testszerte megduzzadnak a nyirokcsomók. Kezelés nélkül ezek a tünetek is elmúlnak, később időnként visszatérnek, ám az évek során súlyos idegrendszeri és belső szervi szövődményeik alakulnak ki.

Tripper

A gonorrhoea (tripper, kankó) a húgycsőgyulladás tipikus kórokozója. Férfiaknál általában gennyes húgycsőfolyást, nőknél a méhszájból kiinduló gennyes, máskor vízszerű, nyákos folyást eredményez. A betegség gyakran nagyon enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen zajlik, ilyenkor a beteg kezelés nélkül marad, hordozóvá válik, késői szövődményekként pedig húgycsőszűkület, terméketlenség alakulhat ki.

Chlamydia

A Chlamydia-fertőzés vizelési panaszokkal, vizeléskor égő érzéssel, férfiak esetén nyákos húgycsőfolyással, nőknél szintén vízszerű folyással jelentkezik. A fertőzéshez később alhasi, kismedencei hegesedéses folyamatok, medencei fájdalom társulhatnak, a petevezetők valamint a petefészkeket körülvevő nyálkahártyák és medencei terek gyulladásos izzadmányának hegesedése pedig a meddőség gyakori oka. A fertőzés sok esetben tünetmentesen zajlik, panaszos esetben kezelés nélkül jellemző a tünetek ciklikusan történő visszatérése.

Kevert bakteriális fertőzés, bakteriális vaginózis

A hüvelyflóra meggyengülését követően hüvelybe kerülő gátflóra és székletflóra tagok a baktérium flóra összetételének különböző irányokba történő eltolódását, kevert bakteriális folyamatot okozhat nak, melyek során híg, szürkésfehér vagy sárgás, kellemetlen, gyakran halra emlékeztető szagú hüvelyi folyás, nyálkahártya fájdalom, égő, viszkető hüvelybemeneti tünet tapasztalható. A tünetek szexuális együttlét, illetve menstruáció után tipikusan felerősödnek. A flóraeltolódás valószínűségét növeli a gyakori közösülés, irrigálás, a fogamzásgátlók, antibiotikumok szedése, spermaölő szerek, tampon használata, illetve a terhesség. A bakteriális fertőzések egy speciális esete a Gardnerella vaginitis, vagy bakteriális vaginosis, melyet a Gardnerella vaginalis nevű baktérium okoz.

Trichomoniasis

A trichomoniázis a férfi vagy női húgycső, illetve a hüvely megbetegedésével járó, gyakori nemi úton terjedő betegség, amelyet a Trichomonas élősködő okoz. A nők esetei jellemzően gyakrabban járnak tünetekkel, hüvelyi égő-viszkető érzés, habos, zöldes, nagy mennyiségű, víz konzisztenciájú hüvelyfolyás formájában. Férfiaknál a kórokozó megtelepedhet a húgycsőben, a prosztatában és a húgyhólyagban, a fertőzés csak ritkán okoz tüneteket. Bizonyos területeken a a nem gonorrhoeás húgycsőfertőzéses esetek akár 5–10%-át is kiteheti ez a megbetegedés.

Gombás fertőzések

A gombás fertőzés gyakran okoz panaszt a nemi szerveken az arra hajlamos egyének esetén. A betegségre hajlamosító tényezők közül legfontosabb a cukorbetegség, de pajzsmirigybetegségek, vas- és cinkhiány, immungyengeség, tumoros betegség is állhat a háttérben, illetve fontos megemlíteni az antibiotikumok, fogamzásgátlók, szteroidok, immunszuppresszáns gyógyszerek szerepét. A tamponhasználat, az irrigálás, intim spray-k, szűk ruházat, műszálás fehérnemű, gyakori szexuális együttlét szintén elősegíti a fertőzés kialakulását, illetve hajlamosít annak visszatérésére.

Gombás fertőzés tünetei: gyakori vizelés, túrószerű, fehér folyás

A betegség gyakrabban érinti a nőket, viszketés, égő érzés kíséretében a külső nemi szervek megduzzadnak, vörössé válnak, gyakori vizelés, túrószerű, fehér folyás jelentkezik. A betegség sok esetben enyhébb tünetek formájában krónikussá válik.

A herpeszvírus

Gyakori, nemi szerveket érintő megbetegedés a herpeszvírus (HSV) fertőzés, mely során a nemi szerveken égő érzés, fájdalom kíséretében apró hólyagok jelennek meg. Ezek 1-2 nap alatt felhasadnak, nedvezően váladékoznak, majd pörkösödnek, végül a kemény pörkök lehullanak. A panaszok fellángolását fájdalmas nyirokcsomó-duzzanat, láz, rossz közérzet is kíséri. A tünetek hormonális változás, stresszterhelés, tűző napsugárzás hatására ciklikusan visszatérhetnek.

HPV a nemi szerveken

A nemi szerveken bőrén, nyálkahártyáján a humán papillomavírus (HPV) fertőzés sejtburjánzást indító hatásának következtében leggyakrabban apró szemölcsös növedékek jelennek meg. A HPV vírus jelentősége kiemelendő a méhnyakrák kialakulásában, melyek ellen már létezik hatékony vakcina. A HPV ellenes védőoltás bevezetésével így a méhnyakrák lehet az első védőoltással megelőzhető rákos megbetegedés

HIV, AIDS

Végül, de nem utolsó sorban fel kell hívni a figyelmet a humán immundeficiencia vírus (HIV) terjedésére, mely során számos bőr- és belső szervi tünet alakul ki.

A nemi úton terjedő fertőzések megelőzése és kezelése

A nemi úton terjedő fertőző betegek ellátását az STD szakrendelések, ill. egyes nemi betegségek (szifilisz, gonorrhea) kezelését és gondozását a Bőr- és Nemi Gondozó Intézetek végzik.

Nagyon fontos, hogy a betegek személyesen, partnerükkel együtt orvoshoz forduljanak, és elkerüljék az önkezelést. Az egyes betegségek tünetei sokszor szinte azonosak, ezért is fontos önkezelés nélkül orvoshoz fordulni, ahol a nemi szervekről (esetenként a szájüregből, végbélből, kötőhártyáról is) történt mikrobiológiai mintavétel után célzott kezelésben részesülhet a beteg. A betegek mellett egyes esetekben a szexuális partnert is kezelni kell, a fertőzés visszaadásának, a “ping-pong effektusnak” az elkerülése érdekében.

A megfelelő, célzott kezelés mellett fontos a nemi betegség átadásának megakadályozása, a betegségek beszerzésének valószínűségét jelentősen csökkenti a felelősségteljes szexuális magatartás, a körültekintő partnerválasztás, illetve a gumióvszer használata.

A kórokozók kimutatása

Napjainkban már a szexuális úton terjedő betegségek jelentős részének kivizsgálásához rendelkezünk korszerű mikrobiológiai diagnosztikai eljárásokkal. A betegségek egy részében a húgycsőből, hüvelyből apró kefeszerű eszközzel történik mintavétel, melyből tenyésztéses eljárással, genetikai vizsgálattal, esetleg mikroszkópos analízissel kapható választ a kórokozó mibenlétére. Egyes esetekben vérvétel segítségével a szervezetben termelődő ellenanyagok kimutatásával kerülhet sor a diagnózis kimondására.

A tünetek jellegzetességei alapján orvosunk az eredmények megérkezéséig tapasztalati úton javasolhat antimikróbás kezelést az eredmények megérkezéséig. Szemölcsök, növedékek esetén sebészeti, lézeres vagy fagyasztásos módszerekkel kerülhet sor a lézió eltávoltására. A beavatkozást szájon át adott gyógyszerrel egészítheti ki kezelőorvosunk, a tünetek visszatérésének megelőzése érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzők:

Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász

Dr. Sarkadi Adrien, infektológus