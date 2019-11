A vesék működése rendkívül fontos alapvető funkciója a szervezetnek. A vizelet elválasztása, a folyadékháztartás szabályozása, számos fiziológiás és kóros anyag kiválasztása, a sav-bázis háztartás normál működése, ionok normális szinten tartása tartozik főbb funkciói közé. Emellett több fontos hormon termeléséért is felelős.

A vese működésének vizsgálatára több laboratóriumi módszer is rendelkezésünkre áll.

A fehérjék bomlásterméke a karbamid-nitrogén, vagyis az urea, illetve az izomból származó kreatinin a vesén keresztül választódik ki. Vérben mért szintjük jól jelzi a vese működését.

A vese működésének károsodását pontosabban a becsült glomeruláris filtrációs ráta (eGFR) segítségével tudjuk megbízhatóan megítélni.

Hirdetés

Mi az az eGFR?

A vesék működéséről, illetve elsősorban a veseműködés romlásának mértékéről adja a legmegbízhatóbb tájékoztatást.

Értékét a vér szérumában mérhető kreatinin mennyiségéből lehet kiszámolni. Megadja az időegység (60 másodperc) alatt a vese glomerulusain keresztül kiválasztott (filtrált) szűrlet mennyiségét. Mivel a vese mérete és a GFR durván becsülve arányos a testmérettel, átlagos testfelületre (1,73 m2) van az értéke vonatkoztatva.

Mi az eGFR normál értéke?

Egészséges veseműködés esetén az eGFR értéke 90 ml/min/1,73 m2 feletti.

A pontos eredményt befolyásolja a beteg neme, életkora, de még a rassz, illetve a testsúlya is.

Mit ad meg az eGFR-érték és hogyan használható az eredmény?

Az eGFR segítségével megadható a vesekárosodás, illetve a krónikus veseelégtelenség súlyossági foka.

Ezek alapján, ha az eGFR:

1. stádium: >90 ml/min/1,73 m 2 : normális funkció, élettani érték

: normális funkció, élettani érték 2. stádium: 89-60 ml/min/1,73 m 2 : enyhe funkciócsökkenés

: enyhe funkciócsökkenés 3. stádium: 59-30 ml/min/1,73 m 2 : mérsékelt funkciócsökkenés

: mérsékelt funkciócsökkenés 4. stádium: 29-15 ml/min/1,73 m 2 : súlyos veseelégtelenség

: súlyos veseelégtelenség 5. stádium: <15 ml/min/1,73 m2: végstádiumú veseelégtelenség

A heveny vesefunkció-romlásban és a heveny veseelégtelenségben is nélkülözhetetlen az eGFR szerepe, de a krónikus veseelégtelenség jellemzésében, a kimenetel előrejelzésében pedig elhagyhatatlan.

Mikor csökken az eGFR értéke?

Minden olyan állapotban, amikor a vesefunkció károsodik. Az eGFR romlásával romlik a vese valós működése, a vesebetegség is. Az eGFR alapján megadott stádiumok romlása esetén jellemzően romlanak a beteg panaszai is. Míg normális eGFR mellett tünetmentesség is lehet, a további romlás mellett megjelenő vizenyősséggel, kevés vizelettel, vagy a vizelet hiányával, magas vérnyomással rontja a beteg állapotát. Egyre romló általános állapot, magas káliumszint, vérszegénység, a toxinok felhalmozódása miatt tudatzavar, sokszervi elégtelenség is kialakulhat.

Milyen betegségek esetén gondoljunk a vesefunkció rendszeres ellenőrzésére?

Mivel számos olyan betegség ismert, amelyben társulva vesefunkció károsodása is kialakul, feltétlen szükséges a vesefunkció rendszeres ellenőrzése a kontrollra járó betegekben. Elsősorban a cukorbetegek, magas vérnyomással élők, érelmeszesedésben szenvedők, szívelégtelenséggel, májelégtelenséggel küzdők, bizonyos gyógyszereket szedő betegek esetén is, de bármely daganatos, krónikus gyulladásos, autoimmun betegség is vezethet vesefunkció romláshoz. Ilyen esetben mindig tartalmaznia kell a rutin ellenőrző vizsgálatoknak a vesefunkció kontrollját is.

Kalkulátor A Magyar Nephrológiai Társaság eGFR-kalkulátora

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus