Laboreredmények - Milyen a jó INR-érték?

Az INR (international normalized ratio) egy laboratóriumi paraméter, amely a véralvadás bonyolult rendszerének részvizsgálatára szolgál. A vizsgálat információt ad a véralvadás egy részének működéséről. Azt tudjuk meg belőle, hogy mennyi idő szükséges a vér alvadásáig (ezt nevezzük protrombin időnek, rövidítve PI). A vizsgálathoz vérvételre van szükség.

Az INR-érték standard tartományát úgy határozzák meg, hogy a beteg protrombin idejét összehasonlítják egészséges kontrollminták protrombin idejével. Ezeknek a PI-értékeknek az aránya adja meg az INR-értéket, de a teljesség kedvéért még egy nemzetközileg meghatározott szenzitivitási indexet is figyelembe vesznek a végleges eredményhez.

Hirdetés

Milyen esetben fontos az INR mérése?

Az INR meghatározása azok közé az alapvető vizsgálatok közé tartozik, melyekkel a véralvadási rendszert rutinszerűen lehet vizsgálni. A legtöbb belgyógyászati vizsgálat tartalmazza, és műtétek előtt is minden esetben ellenőrzik. Mivel az alvadási faktorok a májban képződnek, ezért a máj betegsége esetén is változhat az alvadási idő hossza, vagyis az INR értéke, tehát májbetegeknél is gyakori vizsgálatnak számít.

Mindezeken túl talán a legjelentősebb alkalmazási területként a véralvadásgátlók szedésének ellenőrzése említhető. INR-méréssel a véralvadásgátló gyógyszerek egyes fajtáinak adagolása és hatása ellenőrizhető, továbbá az ilyen típusú gyógyszerek beállításában is nagy szerepe van a vizsgálatnak. A beteg számára javasolt, ideális gyógyszerdózist az INR-érték alapján lehet meghatározni, figyelembe véve azt is, pontosan milyen betegség miatt kell a készítményt alkalmazni. A kumarin típusú véralvadásgátló gyógyszerek (acenocoumarol, warfarin) szedése megváltoztatja az INR-értéket, ezért a protrombin idő folyamatos nyomon követést igényel a gyógyszer alkalmazása ideje alatt.

A már beállított gyógyszeradag szintjét először gyakrabban, majd idővel ritkábban (4-6 hetente) szükséges vérvétellel (INR-meghatározással) ellenőrizni. Ezzel az eljárással lehet tehát a megfelelő gyógyszeradagot beállítani, továbbá követni a véralvadásra kifejtett hatását. Nem várt esemény vagy beavatkozás (pl. sürgősségi ellátás, operáció stb.) esetén szintén az INR-értékből határozható meg a véralvadásgátló gyógyszerek várható hatása.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Maga a vizsgálat egy egyszerű vérvételt jelent, amely semmilyen előkészítést nem igényel a beteg részéről, vagyis nyugodtan lehet enni és inni is előtte. Mivel azonban a vizsgálat az esetek nagy részében a szedett gyógyszer ellenőrzésére szolgál, érdemes a véralvadásgátlót az INR-mérés előtt kihagyni. Általában ez azért nem igényel külön teendőt, mert a vérvétel reggel vagy nappal történik, a gyógyszert pedig az esetek többségében este szokták bevenni a betegek. Természetesen a reggeli vérvételt megelőző este be kell venni a gyógyszert! Vérvétel miatt gyógyszert kihagyni az orvos tudta nélkül nem szabad!

Hogyan értékelhetők a kapott eredmények? Mi a normál érték?

Egészséges embereknél: Annak, aki nem szed véralvadásgátlót, nem májbeteg, és az egészséges kontrollcsoporthoz tartozik, az INR-értéke 1. Véralvadásgátló szedése vagy májbetegség fennállása esetén: Ha kumarin típusú véralvadásgátló készítményt kap a beteg, az alvadásig eltelt idő (PI), és ennek a kontrollcsoportra vonatkoztatott aránya növekedni fog. Ez azt jelenti, hogy véralvadásgátló szedése mellett az INR-érték is nő. Mivel megnyúlik a véralvadáshoz szükséges idő, megakadályozható a vérrögképződés. Hasonlóképpen nő az INR-érték májbetegség esetén is, hiszen ekkor nem termelődik elegendő olyan faktor, amely a vér alvadását segíti, vagyis nő a vér alvadásáig eltelő idő (így az INR-érték is).

Gyógyszer szedésénél az a cél, hogy ne alakuljon ki vérrög az arra hajlamos szervezetben. A jól beállított gyógyszer mellett az INR-érték 1-nél magasabb. Szigorú protokollok rögzítik, hogy milyen INR-érték kívánatos a kumarin típusú véralvadásgátló gyógyszerek szedése mellett. Mindig egyénileg kell értékelni az eredményeket (pl. a társbetegségek és az életkor is befolyásolják az eredményt), de alapvetően az alapbetegségnek (pl. lezajlott mélyvénás trombózis, tüdőembólia, pitvarfibrilláció) megfelelően a javasolt INR-értéknek 2 és 3 között kell lennie. Bizonyos típusú szívbillentyű (műbillentyű) esetén ez az érték inkább 2,5-3,5 között számít elfogadhatónak.

Mit jelent, ha alacsonyabb vagy magasabb az érték véralvadásgátló szedése mellett?

Véralvadásgátlót szedő betegnél a 2-3 közötti INR-érték azt jelzi, hogy megfelelő a gyógyszer adagja, a beteg jól szedi azt, és hat is a gyógyszer.

Ha alacsonyabb az INR, mint 2, a terápia nem elégséges, tehát nincs megfelelő védelem. Ennek hátterében több dolog állhat: vagy nem megfelelően szedi a beteg a gyógyszert, vagy nem megfelelő a dózisa. Ebben az esetben a vérrögök kialakulása ellen nincs megfelelő védelem, ezért a terápia módosítására van szükség.

Ha magasabb az INR-érték, mint a kívánatos, akkor „túlságosan híg” a vér, nem alvad meg, és nő a vérzés veszélye. Ekkor is módosítani kell a terápián.

Mitől lehet alacsonyabb az INR-érték?

A tápanyagok közül a magas K-vitamin-tartalmú zöldségek (pl. paradicsom, brokkoli, spenót, saláta) csökkentik az INR-értéket. Ez nem azt jelenti, hogy ezek tiltólistás élelmiszerek, csak fontos, hogy mértékkel kell fogyasztani belőlük.

Mitől lehet magasabb az INR értéke?

Magasabb lehet az INR-érték egyes gyógyszerek, betegségek vagy bizonyos táplálékok fogyasztása esetén is:

Számos antibiotikum, gyulladáscsökkentő (pl. acetilszalicilsav-tartalmú szerek), vagy esetleg egy más véralvadásgátló is növelheti az INR-t. Éppen ezért új vagy átmeneti gyógyszerszedés esetén kérdezze meg kezelőorvosát!

Egyes betegségek szintén változást okozhatnak az INR-értékben (pl. májbetegség, pajzsmirigybetegség, láz, hasmenés, vesebetegség).

Az alkohol növeli az INR-értéket és ezzel együtt a vérzékenységet is.

Amikor magas az INR-érték

Ha véralvadásgátlót szedő beteg vérzést észlel (leggyakrabban orrvérzés, de lehet az íny vérzése, sebek elhúzódó vérzése, széklettel vagy vizelettel ürülő vér, bőr bevérzés), orvoshoz kell fordulni!

Mivel véralvadásgátló szedése mellett nehezebben alvad meg a vér, minden beavatkozás (pl. operáció, fogászati beavatkozás) előtt ellenőrizni kell az INR-értéket, és szükség esetén a gyógyszert ki kell kihagyni (orvosi utasításra) vagy más készítményre kell áttérni.

Mint látjuk, a kumarin típusú készítmények szedése, valamint az INR-érték ellenőrzése egy érzékeny egyensúlyt és megfelelő gondosságot igényel. Mindez azonban kellő odafigyeléssel biztos védelmet jelenthet a vérrög képződésével szemben.

Töltse le ingyen! Vezessen Ön is INR-naplót, hogy értékeit könnyebben követhesse

Olvasson tovább! A véralvadásgátlók hatását ellenőrizni kell

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus