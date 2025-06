Nem ciki, hanem életmentő! Miért fontos az STD-szűrés?

Amikor az egészségünkről van szó, hajlamosak vagyunk az olyan dolgokat halogatni, amik kellemetlennek tűnnek – mint például a nemi betegségek (STD-k) szűrése. Pedig pont ezek a vizsgálatok azok, amik nemcsak a saját egészségünket, hanem másokét is megőrizhetik. Ráadásul ma már annyira egyszerű, gyors és diszkrét a szűrés, hogy tényleg nincs ok a halogatásra.

Miért is olyan fontos az STD-szűrés?

1. A nemi úton terjedő betegségek sokszor tünetmentesek

Rengeteg nemi betegség (például Chlamydia, gonorrhoea, HIV vagy szifilisz) hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz, eközben mégis továbbadható, és közben komoly károkat is okozhat a szervezetben.

2. A szűrés védelem, nem ítélet

Az STD-szűrés nem azt jelenti, hogy „biztos baj van”, hanem azt, hogy törődöm magammal és a partneremmel. Ez egy felelős döntés – nem ciki, hanem kifejezetten bátor dolog. Ahogy a fogorvoshoz is eljárunk kontrollra, úgy a nemi egészségünket is érdemes komolyan venni.

3. A születendő gyerekek is veszélyben lehetnek

Ha egy nő fertőzötten esik teherbe, bizonyos STD-k (például szifilisz, herpesz, HIV, Chlamydia) átadhatóak a magzatnak is. Ez koraszülést, fejlődési rendellenességet vagy akár halvaszületést is okozhat. Egy egyszerű szűrés azonban ezt is megelőzheti!

4. Minél előbb, annál jobb

A legtöbb nemi úton terjedő betegség kezelhető vagy jól karbantartható – de csak akkor, ha időben felismerik. A korai diagnózis így szó szerint életet menthet.

Hirdetés

Milyen STD-ket lehet szűrni?

A leggyakoribbak, amiket ma már rutinszerűen szűrnek:

Ezek közül több is teljesen tünetmentes lehet hónapokig vagy akár évekig, miközben továbbadhatóak!

Fontos az őszinteség és nyíltság! Az STD-szűrésen őszintén tisztázni kell a szexuális szokásokat a vizsgáló orvossal! Ez fontos annak tisztázásához, hogy melyik fertőzéseket szeretnénk szűrni. Az összes nemi betegség körülbelül 60%-a felderítetlen maradna, ha csak hüvelyből vagy péniszből vennének mintát szűrésre. Ki kell térni arra is, hogy a „hagyományos” hüvelyi szexen kívül orális vagy anális aktusban is részt szoktunk-e venni, vagy például használunk-e szexuális játékszereket, esetleg másokkal megosztva. Ebben segítségére lehet pl. ez az online kalkulátor, ahol néhány egyszerű kérdés megválaszolásával megtudhatja, milyen vizsgálatok javasoltak személyre szabottan Önnek! Gyakori félreértés, hogy mindent lehet vérvétellel szűrni. Vérből csak a HIV, a szifilisz és a hepatitisek szűrhetőek! Sem HPV, sem nemi herpesz, sem gonorrhoea, sem Chlamydia nem kimutatható a vérből.

Fontos tény, amit tudni érdemes, hogy a szex bármilyen formája fertőző. Sokan például az orális szexet nem is tekintik szexnek, pedig így is el lehet kapni bármit. Ugyanez igaz az anális szexre is.

Nemi betegségek esetén fertőz

a nemi váladék (ondó, hüvelyváladék), torokváladék vagy analis váladék – ez főleg gonorrhoea és Chlamydia esetében igaz

a bőrtünet, ha okoz ilyet a fertőzés – a HPV-szemölcs, vagy a szifilisz okozta seb a nemi szerven

vér – csak HIV, hepatitis C és szifilisz esetében

az anyatej – csak HIV és szifilisz esetében. A hepatitis B vírussal fertőzött anyuka abban az esetben szoptathatja kisbabáját, ha a csecsemő megkapta a megfelelő védőoltást és (ha szükséges) a hepatitis B immunglobulint (HBIG) a születés után.

Tények és tévhitek az STD-szűrésről

1. TÉVHIT: „Nekem nincsenek tüneteim, biztosan nincs semmi bajom.”

TÉNY: Sok STD – például Chlamydia-fertőzés, HPV vagy HIV – hosszú ideig teljesen tünetmentes lehet, miközben továbbfertőz, és kárt is okoz a szervezetben.

2. TÉVHIT: „STD-szűrésre csak azok járnak, akik promiszkuisak.”

TÉNY: Egyetlen új partner is elég lehet a megfertőződéshez. A szűrés nem szégyen – hanem felelős és önmagáért is kiálló döntés.

3. TÉVHIT: „Majd a nőgyógyász úgyis szól, ha valami baj van.”

TÉNY: A rutin nőgyógyászati vizsgálat NEM tartalmazza automatikusan az STD-szűrést – ezt külön kell kérni!

4. TÉVHIT: „Ha fertőzött vagyok, azt úgyis azonnal észreveszem.”

TÉNY: Például a szifilisz első tünete (kis fekély) lehet fájdalommentes, és pár nap alatt eltűnik – de a fertőzés ettől még terjed és súlyosbodik.

5. TÉVHIT: „STD-t csak szexuális úton lehet elkapni.”

TÉNY: Bizonyos STD-k (pl. herpesz, HPV, hepatitis B) bőrkontaktussal, szájjal vagy akár szülés közben is terjedhetnek – nem kell klasszikus értelemben vett közösülés hozzá.

6. TÉVHIT: „Szégyen, ha valaki elkap egy nemi betegséget.”

TÉNY: Ezek gyakori, emberi betegségek. A szégyen nem az, ha valaki elkapja, hanem ha nem tesz ellene. A szűrés bátorság és felelősség.

Általános tünetek és veszélyek terhesség esetén

Nem minden nemi úton terjedő betegség okoz azonnal tüneteket, de attól még fertőznek – és akár súlyos következményekkel is járhatnak várandósság esetén a születendő gyermekre nézve.

Chlamydia

Tünetek: égő vizelés, hüvelyi/péniszből folyás, vagy gyakran tünetmentes.

Magzati veszély: koraszülés, tüdőgyulladás, kötőhártya-gyulladás.

Gonorrhoea (tripper)

Tünetek: gennyes folyás, fájdalmas vizelés, alhasi fájdalom.

Magzati veszély: vakság, súlyos szemfertőzés, ízületi problémák.

Szifilisz

Tünetek: fájdalmatlan fekély, kiütések, láz, hajhullás.

Magzati veszély: vetélés, halvaszülés, agy- és csontkárosodás.

HIV

Tünetek: eleinte enyhe, influenzaszerű tünetek, majd hosszú ideig semmi a késői manifesztáció előtt.

Magzati veszély: veleszületett HIV-fertőzés, immunrendszeri károsodás.

Hepatitis B/C

Tünetek: fáradtság, sárgaság, hányinger.

Magzati veszély: veleszületett fertőzöttség, májkárosodás.

HPV

Tünetek: szemölcsök a nemi szerveken, gyakran tünetmentes.

Magzati veszély: ritkán gége- vagy légúti szemölcsök.

Herpesz (HSV)

Tünetek: hólyagok, viszketés, égő érzés a nemi tájékon.

Magzati veszély: agyi károsodás, látásvesztés, akár halál.

Mikor szükséges STD-szűrésen részt venni? A Brit Nemigyógyászati Társaság ajánlása szerint mindenkinek, aki él szexuális életet, javasolt az STD-szűrés legalább évente, illetve monogám kapcsolat elején, vagy háromhavonta, ha egy évben háromnál több partnere is van. Illetve minél gyorsabban vizsgálatra van szüksége annak, akinek hirtelen kialakuló, nemi betegségre utaló tünetei vannak.

Hogyan történik a szűrés?

Sokan azért nem mernek elmenni szűrésre, mert nem tudják, mire számítsanak. Jó hír: a szűrés gyors, fájdalommentes, és nem kell hozzá semmilyen előkészület.

Vérvizsgálat – HIV, szifilisz, hepatitisek kimutatására

Vizeletminta – Chlamydia, gonorrhoea szűrésére

Torok-, hüvelyi vagy anális kenet – attól függően, hol történhetett fertőzés

HPV-teszt – főleg nőknél, méhnyakrákszűrés részeként elvégezhető. A HPV-szűrés nem automatikusan része a méhnyakrákszűrésnek, ha szeretné elvégeztetni azt is, azt jelezze orvosának.

A legtöbb esetben 15–30 perc alatt lezajlik a vizsgálat, az eredmény pedig pár napon belül meg is érkezik.

Hová lehet szűrésre menni?

Nagyon sokféle helyre:

Bőr- és nemibeteg-gondozókba, Bőrgyógyászati Klinikákra vagy Szakrendelésre (ingyenes és anonim)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat laboratóriumába, ingyenes anonim szűrést is végeznek.

Nőgyógyászhoz, urológushoz

Ingyenes szűrőprogramokra

Magánrendelésekre, akár név nélkül is

Érdemes az interneten tájékozódni, hogy a lakhelyéhez közel milyen rendelés érhető el legkényelmesebben! Budapesten elérhető állami rendelések elérhetőségeit ide kattintva találja.

Törődjön magával – és másokkal is

Az STD-szűrés nemcsak Önről szól, hanem a partneréről, a jövőbeni gyermekeiről és a közösségről is. A legjobb, amit tehet: rendszeresen szűrésre járni, különösen új kapcsolat előtt vagy után. Nem kell hozzá semmi extra – csak egy döntés, hogy fontos Önnek az egészség, és a szavahihetőség ismerkedés esetén!

Egészségesnek lenni nem tabu. A szűrés pedig nem ciki – hanem felelősségteljes és tudatos! Főleg, hogy a nemi betegségek zöme nyom nélkül gyógyítható. Ugyanakkor, ha egyszer kikezelték, attól még újra el is kapható, a kezelés utáni gyógyulás nem jelent élethosszig tartó védelmet.

Tovább A szexuális úton terjedő betegségek és tüneteik

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta