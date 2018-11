Karbamid (urea) - Mit jelent a laborleletben?

A karbamid vagy urea a szervezetben lévő fehérje nitrogéntartalmának lebomlási terméke, mely a májban képződik és a vesén keresztül ürül ki. Felhalmozódása a sejtek számára mérgező lehet. A vérben laboratóriumi módszerekkel mérhető szintjét a veseműködés vizsgálatára használják.

Karbamid (urea) normál érték Vizsgálati anyag: vérszérum Az urea normálértéke: 3.6-7.2 mmol/l

A karbamid/urea szintje együtt értékelendő a szintén elsősorban veseműködést jelző, vérvétel során meghatározott kreatinin szintjének meghatározásával. Amennyiben mindkét érték növekedett, az legtöbbször a veseműködés zavarára utalhat. A kreatinin az izomban termelődik, és elsősorban veseműködési zavar esetén emelkedik a szintje. Normál értéke: 44-84 umol/l.

Mi okozhatja a karbamid alacsonyabb szintjét?

Az ureát vagy karbamidot a májsejtek képzik, ezért májbetegségek esetén a vérszint csökkenését tapasztalhatjuk. Szintén csökkent az urea koncentrációja hosszú éhezés, testsúlycsökkenés, kifejezett alultápláltság, fehérje bevitel hiánya vagy jelentős felszívódási zavar esetén.

Normálisan előfordulhat a terhesség második vagy harmadik trimeszterében alacsonyabb urea érték.

Mi okozhat magas karbamidszintet?

Leggyakrabban a vese elégtelen vizeletkiválasztó működése az ok. Szintje lehet mérsékelten vagy jelentősen emelkedett is. Mérsékelt emelkedést folyadékhiány, kiszáradás esetén észlelünk. Kifejezetten magas értékek mérhetőek viszont heveny és régóta tartó krónikus veseelégtelenségben, vesebetegségben. Szintjének változása – emelkedése – a vesetranszplantáltak új, donor veséjének működésének követésére is használatos.

Magas érték mérhető húgyúti elzáródás okozta pangás esetén is.

Magas érték mérhető még szívelégtelenségben, infarktus esetén, jelentős vérzés, vérvesztés esetén (gyomor vagy nyelőcső vérzés), vérömleny felszívódása, magas protein tartalmú táplálkozás, vagy testépítőknél fehérje tartalmú étrend kiegészítők fogyasztása esetén is. Szteroid terápia, égés és sokkos állapot esetén is magas érték észlelhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász, Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus