Megfáztam vagy koronavírusos vagyok? A COVID-19 első tünetei

A különböző eredetű légúti fertőzések tünetei nagyon hasonlóak, így biztosat továbbra is csak laboratóriumi teszt tud mondani. Az egyes tünetek gyakoriságában azonban megfigyelhetőek kisebb-nagyobb eltérések, amely alapján diagnosztizálni nem, de valószínűsíteni lehet a betegséget.

A koronavírus-járvány első szakaszában a megbetegedések egy jól meghatározható körben terjedtek. Aki kapcsolatban állt fertőzött személlyel vagy a járvány által érintett területen járt, és így jelentkeztek nála a légúti fertőzés jellemző tünetei, feltételezhető volt, hogy COVID-19-ben szenved. Akire ezek nem voltak igazak, azok esetében sokkal inkább okozhatta a panaszokat influenza vagy megfázás.

A magyarországi esetszám emelkedésével párhuzamosan ez az összefüggés már nem állja meg a helyét, így olyanok esetében is elképzelhető a koronavírus-fertőzés, akik nem voltak igazolt COVID-19 betegek közvetlen közelében, és nem jártak az elmúlt 1-2 hétben a járvány által súlyosan érintett külföldi országokban. Emellett továbbra is igaz, hogy nem minden légúti megbetegedést a 2019-nCoV vírus okoz, hanem lehet egy egyszerű megfázás, nátha, sőt akár allergia is. Honnan tudjuk, mi a teendő?

A koronavírus-fertőzés kezdeti tünetei

A különböző fertőzések tünetei nagyon hasonlóak, így biztosat továbbra is csak laboratóriumi teszt tud mondani, a panaszok alapján teljes biztonsággal nem állapítható meg a kórokozó. Az egyes tünetek gyakoriságában azonban már megfigyelhetőek eltérések, amely alapján diagnosztizálni nem, de valószínűsíteni lehet a betegséget.

Ez a cikk is érdekelheti Gyorsteszt, PCR teszt - A COVID-19 tesztek típusai, megbízhatóságuk

Hirdetés

Az új típusú koronavírus-fertőzés leggyakoribb tünetei

Láz

Köhögés (száraz)

Légszomj

Alkalmanként jelentkező tünetek:

Torokfájás

Fejfájás

Izomfájdalom

Levertség, gyengeség

Mellkasi nyomás

Ritkán megfigyelt tünetek

Hasmenés

Orrfolyás

Nem jellemző tünetek

Tüsszögés

A járvány későbbi szakaszában további jellegzetes panaszokkal egészült ki a COVID tüneteinek listája. Számos betegnél megfigyelték a nagyfokú étvágytalanságot, a hidegrázást és reszketést, a torokfájást, valamint az ízlelés és szaglás csökkenését. Jellemzőek lehetnek a különböző bőrtünetek is, elsősorban a lábujjakon, ám ezek csak súlyos esetekben és a betegség későbbi szakaszában jelentkezhetnek.

A COVID-19-re legjellemzőbb tünet a légszomj

Amennyiben a panaszai között a légszomj is megfigyelhető a tüdő érintettsége miatt, mindenképp gyanakodni kell a koronavírus-fertőzésre, hívja háziorvosát! A panasz súlyosságától függetlenül komolyan kell venni ezt a tünetet, az enyhe légszomj is légszomj, akkor is, ha nem jár komoly fulladással.

Orrfolyás és tüsszögés? Nem valószínű, hogy koronavírus

Fontos üzenete lehet azonban annak is, hogy a koronavírusra nem jellemző a tüsszögés, sőt az orrfolyás sem. Amennyiben tehát tüsszög, folyik az orra, jó esély van rá, hogy egyszerű meghűlésről van szó. Amennyiben a köhögés hurutos, szintén inkább egyéb kórokozóra utal.

Fontos azonban ismét kiemelni, hogy a betegség máshogy zajlik le a különböző betegeknél, és nincs olyan tünet, ami biztosan jelentkezik valamennyi koronavírus-fertőzöttnél, illetve olyan sincs, ami kizárt, hogy a COVID-19 esetén fennálljon.

Ez a cikk is érdekelheti Hogyan lehet megkülönböztetni az allergia és a COVID-19 tüneteit?

Tünet Koronavírus Influenza Megfázás Fejfájás Néha Gyakori Néha Láz Gyakori Gyakori Ritka Orrfolyás Ritka Néha Gyakori Tüsszögés Nincs Néha Gyakori Köhögés Gyakori Gyakori Enyhe Torokfájás Gyakori Néha Gyakori Gyengeség Gyakori Gyakori Néha Ízületi fájdalom, izomfájdalom Néha Gyakori Gyakori Nehézlégzés Néha Nincs Nincs Hasmenés Ritka Néha Nincs

Forrás: WEBBeteg.hu

CDC - Center for Disease Control and Prevention

Different symptomes for coronavirus, flu and allergies (healthline.com)