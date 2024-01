A klór (kloridion) laborérték

A szervezet folyadékháztartásának, sav-bázis háztartásának összetétele felméréséhez lehet szükséges a kloridion-vizsgálat. Kóros értékei utalhatnak a szervezet víztartalmának, a kémhatásának (pH-érték) eltérésére, vagy az ionösszetétel megváltozására.

A kloridion jelenlétét sosem önmagában vizsgáljuk, hanem számos más ion, pH, vesefunkció kíséretében.

Kloridion normálérték Vizsgálati anyag: vérszérum Normál tartomány: 99-111 mmol/l

A kloridion a sejten kívüli folyadéktér (extracelluláris folyadék, vagyis maga a vérplazma) legnagyobb mennyiségben jelen levő negatív töltésű ionja. A szervezetbe főként táplálkozás során visszük be, elsősorban só formájában. Mind a bélrendszeren, a vesén, a bőrön keresztül veszítjük. Fontos szerepe van a szén-dioxid transzportjában, illetve a sejtek töltésének, anion gapnak a meghatározásában. A vér kémhatásának változásai járhatnak kloridion-eltérésekkel is. A vérplazmában mért koncentráció függ a szervezetben található víz mennyiségétől is. Számos gyógyszer szedése befolyásolja a vizsgálat eredményét, így ezekről az orvost tájékoztatni kell.

Egyes esetekben hagyományos klinikai kémiai vizsgálatokkal nem mérhető idegen anyag jelenlétére következtethetünk a vizsgálat alapján.

Milyen tünetekkel járhat, ha értéke a normálisnál alacsonyabb?

Alapvetően nem a kloridion szintjének csökkenése, hanem az azt kiváltó okok idéznek elő tüneteket, de lehet keringési rendszeri vagy központi idegrendszeri tünete is.

Mi okozhatja a kloridion alacsonyabb szintjét?

Gyakran folyadékveszteség okozhat alacsonyabb értéket, pl. emésztőszervi betegségek során fellépő hasmenés és/vagy hányás. A bőr nagy kiterjedésű sérülése (pl. égés), vesebetegség, szívelégtelenség, fokozott izzadás következménye is lehet, vagy a szervezet kóros anyagcseréje miatti alkalózis ((lúgosodás) magas (7,45 feletti) vér-pH-érték)) is csökkent kloridionszintet eredményez.

Milyen tünetekkel járhat, ha értéke a normálisnál magasabb?

Szintén nem elsősorban a kloridion szintjének növekedése idézi elő a tüneteket, nagyfokú emelkedése vérnyomás-növekedést okozhat.

Mi okozhat a normálisnál magasabb kloridionszintet?

Előfordul dehidratációban (kiszáradás), acidózist (a szervezet elsavasodása) (a vér pH-értéke 7,35 alatti) okozó eltérésekben (pl. tüdő- és/vagy vesebetegség), egyes vízhajtók adása esetén is. Fokozott bevitele elégtelen veseműködés esetében hypertoniát ereményez.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus