A teljes vérkép vizsgálata

A teljes vérkép vizsgálat az általános laboratóriumi vizsgálat része, viszont jelentősége miatt szinte minden speciális esetben is, súlyos állapotban vagy bizonytalan diagnózis esetén is megtörténik elemzése.

Alapvető információt ad a vérben keringő csontvelői eredetű sejtek számáról, fajtájáról és méretbeli jellegzetességéről.

Milyen fő paraméterekről kap információt az orvosa teljes vérkép vizsgálata esetén?

fehérvérsejtek össz. száma, fajtáinak aránya és abszolút értéke

vörösvértestek száma, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC

vérlemezkék száma, méretbeli megoszlása

Hirdetés

Mikor kér orvosa teljes vérkép vizsgálatot? Milyen főbb eltéréseket észlelhetünk, milyen kórképek esetén jelenhetnek meg ezek?

Mivel a vérképben vizsgáltak alapvető információt adnak nemcsak a vérképzésről, hanem értékeik számos kórképben változnak, ezért gyakorlatilag laborvizsgálat esetén – kevés konkrét kivételtől eltekintve – mindig történik teljes vérkép vizsgálat.

Röviden összefoglalva információt szolgáltat többek között:

vérszegénységről (ami mindig tünet, keresni kell az okát, így számos kórkép szűrővizsgálata a vérkép)

vérzés súlyosságáról (ismételve akár annak dinamikájáról)

vashiányról

B 12 -, folsavhiányról

-, folsavhiányról immunfolyamatok okozta vörösvérsejt-pusztulásról

tüdőbetegségről

csontvelői kórképekről, daganatokról

fertőzésekről, vérmérgezésről

lázas állapotokról

gyógyszermellékhatásról

vérzékenységről

májelégtelenségről stb.

Hogyan zajlik a vérvizsgálat?

A laboratóriumi vizsgálatok elrendelése mindig az orvos hatásköre. Emiatt (hacsak nem önköltséges magán laboratóriumban vagy magánrendelésen kéri a beteg a vizsgálatot) a vizsgálat az orvos döntésére készül el. Háziorvosi alapellátásban és a sürgősségi ellátásban is a rutin laborvizsgálat része, bármely más szakellátás esetén az adott szakorvos rendeli meg a vizsgálatot. (Az alapellátáson kívüli orvosi szakellátás beutalóköteles minden esetben, sokszor előjegyzés alapján is történik az ellátás.)

A vérvétel

Rutin vérkép vizsgálatra is vénás vérből (elsősorban könyökhajlat, szükség esetén kézhát, csukló) történik a vérvétel. A vénás vért egy 3 ml-es alvadásgátlót is tartalmazó kémcsőbe veszik le, majd a helyi laboratóriumban vizsgálják. Az eredmény – laboratóriumtól, illetve attól függően, hogy mikor kerül vizsgálatra a minta – aznap elkészül, ahol erre lehetőség van sürgős esetben akár egy órán belül is. Abban az esetben, ha lényeges eltérést észlelnek a vérképben, már a laboratóriumi orvos is ellenőrzi az eredményt, szükség esetén mikroszkópos vizsgálattal egészíti ki az elemzést. A végső értékelés mindig a pácienst személyesen ismerő kezelőorvos feladata.

Ez a cikk is érdeklheti Önt! Laboreredmények - Miért lehet intézményenként változó egy-egy normálérték?

Mind a rutin vizsgálat, mind a célirányos vizsgálat általában más jellegű vérvételeket is tartalmaz. Ezek eredményét összevetve a teljes vérképpel fontos információkat kapunk a szervezetben zajló alapvető folyamatokról.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus