A vastagbélrák tünetei

A vastagbél az emésztőrendszer utolsó szakaszát jelenti. Hozzávetőlegesen másfél méter hosszú, benne történik a béltartalom maradék víztartalmának visszaszívása, és itt alakul ki a széklet.



A vastagbelet hat szakaszra oszthatjuk. A has jobb oldalán helyezkedik el a vakbél és a felszálló szakasz, melyet a haránt szakasz követ. A has bal oldalán húzódik a vastagbél leszálló szára, amely a szigmabéllel folytatódik, végül a vastagbél utolsó szakaszával, a végbéllel végződik. A végbél anatómiai értelemben a vastagbélhez tartozik, annak utolsó szakaszát jelenti, a vastagbélrák és a végbélrák lefolyása is egymással rokon. Ennek ellenére a végbélrák olyan sajátosságokat mutat (tünetek, előfordulás), ami miatt külön cikkben tárgyaljuk.