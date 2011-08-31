Könnyítse meg gyermeke számára az iskolakezdésre való átállást

Néhány tanácsot gyűjtöttünk össze, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy segítsen gyermeke számára leküzdeni az iskolakezdéssel járó nehézségeket, a nyári felhőtlen kikapcsolódás után.

Az évkör természetes rendje szerint a nyár második felében olyan időszakot élünk, amikor a természet szinte túlzó bőséggel kínálja éltető elemeit, nekünk csak „el kell venni” és élvezni az „ingyen kenyeret”. Ilyenkor belefeledkezhetünk a nyár örömeibe, mint a Tücsök, aki nem volt hajlandó időben letenni a hegedűjét, hiszen a szűkebb időszaknak még előszelét sem érezte. Gyermekeink is gyakran a játékos Tücsök módjára a pillanatnak élnek, nem tervezik a jövőt, hogy mit jelent a folyamatos odafigyelés, a készülés.

Miért fontos már most elkezdeni az átállást?

Az a gyermek, akinek nem segítenek a rendszeres életritmus kialakításában, ahhoz való újra hozzászokásban, iskolakezdéskor óriási váltásnak, stressznek lesz kitéve. Minél több erőfeszítést igényel a gyermektől az új helyzethez való alkalmazkodás, annál kevesebb energiája marad a tananyag megértésére, a tanár kéréseinek megjegyzésére, az új társakkal való kapcsolat kialakítására.

Hirdetés

Segíthetjük a gyermeket a felkészülésben - Mit tegyünk?

Diákok, tanárok és nem utolsósorban a szülők is új évet kezdenek a tanév indulásakor. Hogyan legyen boldog, zökkenőmentes az évkezdés, hogyan kerüljük el a kezdeti lendületet követő fáradtságot, és ezzel együtt majd az őszi lehangoltságot is? A problémák megelőzése érdekében már most sokat tehetünk:

A rendszeresség kialakítása mellett érdemes egy sor további, mindennapokra vonatkozó „irányelvet” megfogalmazni: biztonságos közlekedés szabályaira való odafigyelés, zsebpénz mire és mennyi, leckére, különórákra, barátokra és a házimunkákra fordítandó idő hatékony beosztása, stb. Beszéljék meg, ki mit gondol, mit szeretne, jussanak konszenzusra – különösen kamaszok esetében fontos a tervezési fázisba való bevonás. Jó terv esetén a gyermek önállóbban intézi feladatait, akkor is tudni fogja a dolgát, ha a szülő éppen nem elérhető. Így a szülőnek sem kell folyton kontrollálnia csemetéjét, több idejük marad az egyéb szórakoztató, pihentető tevékenységekre, beszélgetésekre. Ha ez nem bevett gyakorlat még a családban, bele lehet „rázódni” egy újfajta családi kommunikációs stílusba néhány konzultáció alatt szakember segítségével is.

Év elején, ha már az új könyveket is beszerezték, érdemes gyermeknek, szülőnek együtt átlapozni a tartalomjegyzéket, fejezetcímeket, illusztrációkat, hogy képbe kerüljenek, miről is lesz szó az év során. Kérjük meg a gyermekeket, hogy fogalmazzák meg, mi az, ami felkeltette az érdeklődésüket, milyen kérdésekre szeretnének választ kapni az új tananyagokkal kapcsolatban.

Ha hatékonyan működő személynek, családnak, közösségnek éljük meg magunkat, a közösen elért eredmények, átélt élmények hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy megtaláljuk a mindennapok örömeit és hogy az őszi rövidülő nappalok, a borongósabb idő ne üljön rá hangulatunkra.

Ősz eleje a tervezés időszaka az életünkben, ilyenkor végiggondoljuk mit szeretnénk elérni az új tanévben vagy az év végéig, és azt, hogy hogyan érhetjük el céljainkat. Aki nem képes erre, nem érzi, hogy hatékony tudna lenni ebben és kívülről várja a megoldásokat, azt óhatatlanul fenyegeti az őszi depresszió. Bár a nyár feledteti e működésmódbeli nehézségeket, ősszel bizony a Hangyához hasonlóan nekünk is erőt kell fektetnünk egy beszabályozottabb életvitelért az „éltető elemek” megszerzése érdekében.

Rendszeres lefekvés

Ha minden este ugyanabban az időben küldi ágyba gyermekét, az segít neki fizikálisan és mentálisan is felkészülni az iskolaszezonra. Noha nagy a kísértés, hogy a hétvégén engedjünk ebből a rutinból, próbáljon meg következetes lenni. A késői órákban történő lefekvés megnehezíti a szokásos menetrendre való visszaállást.

Kapcsolja ki a tévét!

Közvetlenül lefekvés előtt ne engedje gyermekének a tv-nézést. Az akciódús jelenetek túl stimulálólag hatnak közvetlenül lefekvés előtt, ami megnehezíti az elalvást, illetve a nyugodt, mély alvást. Az erőszakos tartalmak pedig minden körülmények között kerülendők!

Noha nagy a kísértés, hogy elcsábuljunk gyermekünk könyörgésének, miszerint még egy utolsó filmet hadd nézzen meg, vagy még félórácskát hadd maradjon fenn, higgye el, ha következetes marad a lefekvési idővel kapcsolatban, annak pozitív hatása lesz a gyermek hangulatára és egészségére is. A megfelelő mennyiségű, nyugodt alvás biztosítása az egyik leghasznosabb dolog, amit gyermekéért tehet. Ezt magyarázza el neki is életkorának megfelelően, akár mesébe szőve.

Legyen egy esti rutin

A szokásos esti, lefekvés előtti rutin segít a gyermeknek a nap végén lehiggadni, elaludni. Ilyen lehet kisebbeknél a fürdés utáni közös meseolvasás, nagyobbaknál pedig a beszélgetés a nap eseményeiről vagy a gyermeket foglalkoztató kérdésekről. Lehetőleg az esti programok fürdés után már mind a gyerek szobájában vagy annak környékén történjenek. Ha már egyszer a gyerek ágyba bújt, ne engedje, hogy onnan kimászkáljon pl. egy pótvacsira sem.

A háló legyen megnyugtató

Figyeljen arra, hogy a gyermek hálórészében megnyugtató, harmonikus környezetet teremtsen, ami segíti az elalvást. A hőmérséklet legyen kellően hűvös nyáron, és megfelelően meleg télen, illetve sötétítse el a szobát az éjszakai alváshoz!

Ki az elektronikával a hálóból!

Meglepő módon már a 6 évesek jelentős részének is van tv, számítógép, videójáték vagy telefon a szobájában! Mindez nehezíti az elalvást, hiszen nemcsak nehéz rávenni őket ezek kikapcsolására, de nagy a kísértés arra is, hogy az ágyból kibújva bekapcsolják ezeket a készülékeket.

Csökkentse a koffeint!

A koffein a gyerekeket is felpörgeti, ezért csökkentse a napközben bevitt koffeinmennyiségüket! Koffein a kólában, csokoládéban, kakaóban egyaránt megtalálható, és fogyasztása után még 6 órán át kimutatható a szervezetben!

Mozgás

Figyeljen arra, hogy a gyerek eleget mozogjon napközben. Így nemcsak egészségesebb lesz mind testileg és szellemileg, de biztos, hogy nem is fog túltengeni benne az energia még este sem.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító/Allergiaközpont - Tóth Krisztina, családterapeuta

Forrás: WebMD

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos